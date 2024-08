Pjesme pišem za izvedbu, glas i glazbu. Ne želim da ostanu samo na papiru

U jedinstvenom, čarobnom ambijentu Parka Orsula kod Dubrovnika, u srijedu 14. kolovoza, nastupit će Nikša Kušelj i Najbolji Dubrovački Glasovi "Glasine". Ansambl koji čine redom vrhunski glazbenici i njegovi dobri prijatelji Sebastian Vukosavić, Stijepo Gleđ Markos, Rikard Kužnin, Ivica Puljić, Vlaho Kordić, Ivan Colarić, Petar Puljić, Nikša Butjer i trubadurski duo Srđan i Vukan, uz producenta, aranžera i gitarista Lina Glavočića, izvodit će stihove iz nove Kušeljeve pjesničke zbirke "Dolce Garbo".

– Park Orsula neviđen je i nevjerojatan prostor. S jedne strane imate Lokrum koji izgleda kao golemi prekooceanski brod i Grad koji u daljini svjetluca, a s druge, na Orsuli gledalište je poput grčkog amfiteatra. Koncerti na tom mjestu divan su spoj između kazališta i glazbe, a i repertoar koji ćemo mi svirati blizak je izričaju glazbenog teatra – kaže nam Kušelj, dodajući da postoji i pripovijest o najčuvenijem glumcu iz Dubrovačke Republike, Sekondu Gozzi, diplomatu u Carigradu koji je usavršio umijeće plakanja. Bila je to poznata dubrovačka diplomatska taktika i Gozze je navodno plakao toliko silno da bi mu i odjeća bila mokra. A legenda glasi da bi za svoj bi se glumački nastup, kaže Kušelj, krenuo pripremati, odnosno suze prizivati, već oko parka, odnosno, crkvice sv. Orsule.

– Bio je to pravi method acting, i to prije nekoliko stotina godina! Podsjetilo me sve ovo i na poznati citat Marlona Branda: "Glumac je najviše pjesnik, a najmanje zabavljač", tako da ćemo se, mislim, s ovim spojem kazališta, poezije i glazbe, jako lijepo uklopiti na Orsulu – govori naš glazbenik, glumac i pjesnik koji je svoju drugu zbirku pjesama "Dolce Garbo" predstavio početkom ljeta.

Njezin slatki naziv, možda neće znati svi, odnosi se na tradicionalno dalmatinsko jelo od iznutrica – nešto poput našeg odgovora na jetricu na venecijanski – no, u njemu se skriva i metaforičko značenje.

– To je i naziv jedne od pjesama u zbirci, koja govori o tome kako živimo u vremenu u kojem su lica najvažnija. Uljepšavamo svoju vanjštinu, pazimo da na van sve izgleda fenomenalno, ali onome što je unutra, pa i našim unutrašnjim organima, ne pridajemo toliku važnost. Paradoksalno, u životinjskim iznutricama uživamo i jedemo ih kao specijalitet – objašnjava nam Kušelj koji je odlučio da zbirku neće ukoričiti, već je postaviti besplatno online, kako bi bila dostupna svima.

– Izgledalo mi je to spretno, dobro i jednostavno, bar za pisani oblik mojih pjesama. No, osjećam se kao da, ostanu li pjesme samo na papiru, nisu dosegle svoj puni potencijal. Zato ih gotovo uvijek pišem za izvođenje, za glazbu, za glas – zaključuje Kušelj.

Kako će zvučati njegova poezija u aranžmanima koji će se protezati od rock kabareta do klapskog pjevanja ili, kako kaže Kušelj, "od guslarskog epa do rapa", poslušajte u Parku Orsula iduće srijede.