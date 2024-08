Hipnotički synth-pop sastav dolazi u Zagreb

Teksaški synth-pop sastav Night Drive održat će premijerni nastup u Zagrebu i Hrvatskoj 17. kolovoza 2024. u Tvornici kulture, u organizaciji koncertne agencije Rock Svirke. Night Drive u Tvornici će promovirati aktualni EP "Position II".

Iako obojica dolaze iz Teksasa, Rodney Connell i Brandon Duhon susreli su se prvi put u Ciudad de Mexicu na ponoćnoj projekciji filma Panosa Kosmatosa "S onu stranu crne duge". Ubrzo izražavaju obostrano divljenje vizualizaciji filma i zvuku syntha te otkrivaju da su obojica glazbenici čiji su se prethodni bendovi upravo raspali. Kroz ovu slučajnost rođen je Night Drive.

Nakon eksplozivnog debija, "Position I", dvojcu se pridružio bubnjar Nick Dudek i postao završni dio postave. "Position II" drugi je u nizu EP-a čiji je naziv zapravo zasnovan na snu. "Sanjao sam da se naš bend zove The Positions", objasnio je Brandon. "Kad smo već osnovani kao Night Drive, imali smo ideju izdati seriju EP-ova pod nazivom 'Position I', 'Position II' itd., što bi na kraju kulminiralo kompilacijskim albumom istog naziva." Snimljen većinom u studiju EaDo u Houstonu, ova zbirka pjesama bila je odraz neobičnog, modernog vremena u kojem živimo, s temama neizvjesnosti, čežnje, nade i otkrića. Od hipnotičkog synth-dancea "Digital Flower", kroz atraktivne post-punk vibre koje nude "Summerwaves" i "White Lights", do intenzivnih "Vultures" i "Cover Your Eyes", putovanje je obojeno tamnim bojama, a završava ga sumorna, sanjiva "Space Station". Za miksanje "Position II" bend se obratio iskusnom producentu Philippeu Broussardu iz Los Angelesa, koji je radio kao desna ruka divovima glazbene industrije poput Ricka Rubina. Night Drive stvara moderni synth-pop koji istražuje mračnije struje apstraktnih emocija.

Zarazne melodije umotane u izražajne tekstove s pulsirajućim plesnim ritmovima otkrivaju moderan, energičan zvuk. Uz turneje s hvaljenim bendovima kao što su Crystal Castles, Ladytron, CHVRCHES, Austra i The Psychedelic Furs, Night Drive stekao je reputaciju zanimljive koncertne atrakcije koju treba vidjeti uživo, pa je skorašnji nastup u Tvornici odlična prilika za to.