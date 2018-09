Moj tata Steve Jobs izumio je iPhone, a bojao se razgovora sa mnom

Svatko tko je išta pročitao o Steveu Jobsu zna da dugo vremena nije priznavao svoju kćer Lisu. Crisann Brennan, Lisina majka, i on imali su 23 godine kada je prvo Jobsovo dijete došlo na svijet.

Mala je Lisa i sama pokazivala sklonost računalima no to nije bilo ni izbliza dovoljno da Appleov impresario povjeruje da se doista radi o njegovoj kćeri. Na kraju je to nekako i prihvatio ali nakon dokazivanja na sudu te se taj odnos razvio. I sada je Lisa Brennan-Jobs (40) napisala knjigu o svojem ocu, odnosno odnosu s njim. Small Fry ili Sitna riba kao i sve što ima veze s preminulim genijem odmah je izazvala tsunami objava. Jer, u svojoj knjizi Jobsova će kćer ispričat će dosta novoga, bilo to pozitivno ili negativno.

Primjerice, znao je biti vrlo hladan i grub, nazivao ju je debelom, odbijao platiti školarinu, nadmudrivao se s njom kod izlazaka van, ako bi u rjeđim prilikama ostajala kod njega. Nije joj dozvolio niti da ostane predsjednicom školskog tijela pod izgovorom da neće biti kod kuće večerima pa ne može biti funkcionalnim dijelom obitelji. Jer, Jobs se bio oženio s Lurene Powell no nije dao da Lisa sjedi za stolom mladenaca. S Laurene je imao sina Reeda, pa mu je trebao netko da ga pričuva.

Lisu je najviše pogodilo što je Steve Jobs godinama odbijao priznati da je računalo Lisa nazvao upravo po njoj. Učinio je to tek kasnije za posjeta Bonu iz U2. S druge strane, znao je biti i izuzetno pažljiv. Vodio je Lisu na klizanje, šetnje, vozio je na razna mjesta, na praznike sa svojom novom obitelji, dijelio s njome svoje misli, mudrosti, pjevao joj i svirao. Po opisu Lise Brennan-Jobs, Steve je bio ćudljiv i nepredvidljiv. Zanimljivo, volio je gledati filmove, Lisa se sjeća kako je Chaplinove i druge klasike gledao na starijim formatima, što bliže originalnim snimkama.

Lisa se žali da nije bila niti na jednoj Stevovoj fotografiji, bilo u uredu bilo kod kuće. Morala je tražiti da Steve ili Laurene dođu poželjeti joj laku noć. “Tata je to učinio samo jednom”, piše. Da bi se onda dogodilo opet nešto u najmanju ruku neobično. Jednom je Jobs uhvatio Laurene pred Lisom, poljubio je i hvatao za grudi, sugestivno stenjući.

“Ostani. Ovo je obiteljski trenutak. Važno je da pokušaš biti dio ove obitelji”, piše Lisa.

Na kraju, netom pred smrt, na posljednjem susretu s kćeri, Jobs je priznao: “Nisam s tobom provodio dovoljno vremena. Dugujem ti”, rekao je. Ispalo je kako mu je Lisa malo i vratila: “Nisam bio pozvan na roditeljski vikend na Harvardu”, rekao je. “Zašto mi nisi rekao”, pitala je Lisa. “Nisam osobito dobar u komuniciranju”, rekao je Jobs na samrti jednu od najvećih istina o sebi bivajući možda i ironičnim s obzirom na činjenicu da je njegova kompanija autor jednog od najpopularnijih komunikacijskih uređaja, iPhonea. No, opet, Jobsova kćer ističe kako je s njegove samrtne postelje stigla i konstatacija kako “Lisa smrdi poput toaleta!”

Knjiga je odmah povukla reakciju obitelji. Laurene Powell Jobs i Jobsova sestra Mona Simpson u zajedničkoj su izjavi kritizirali knjigu ističući kako ovakav portret Stevea Jobsa nije onaj oca i muža kojeg su one znale. Lisa Brennan rekla je kako joj svakako nije bila namjera da napiše negativnu knjigu o Jobsu, no osjećaj tuge nije nikako mogla izbjeći. “U svakom slučaju nije mi bila namjera tek isticati loše strane mojeg oca, nego pokazati kako su ti detalji imali značenje”, objašnjava, bio je to njegov način odgoja.

Nepriznavanje kako je računalo nazvao po njoj poruka je da se ne kiti njegovim perjem, priopćiti joj da smrdi poruka je o iskrenosti. No, možda je ipak istina ona kakvom se sve i čini. Kako će reći Lisina majka Crisann, u nekim trenucima Steve se naprosto nije znao drugačije ponašati.