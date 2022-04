Krv, nasilje i magija u vizualno raskošnoj legendi koja je inspirirala Hamleta

U CineStarova kina diljem Hrvatske idući tjedan stiže najspektakularniji vikinški film dosad - "Sjevernjak" Roberta Eggersa.

Najnoviji film autora nagrađivanog "Svjetionika" može se pohvaliti zvjezdanom hollywoodskom postavom pa tako u ulozi osvetničkog nordijskog princa gledamo Alexandera Skarsgårda, njegova oca glumi Ethan Hawke, majku Nicole Kidman, a ljubavnicu Anya Taylor-Joy.

"Sjevernjak" nije tipičan vikinški film, ali od Eggersa ne bismo to ni očekivali. Temeljen je, naime, na nordijskoj legendi koja je inspirirala Shakespearea da napiše Hamleta. Ovdje se pak mladi princ čiji stric ubije njegova oca, kralja, i oženi njegovu majku zove - Amleth, no ostatak priče vrlo je sličan. Amleth uspije izbjeći smrt te u egzilu sanja samo o osveti, ubojstvu strica, spašavanju majke i preuzimanju svog kraljevstva. Do imanja svog strica na Islandu i nadomak osveti dospjet će namjerno se prerušivši u roba, usput, naravno, upoznajući prekrasnu mladu Slavenku Olgu, ali stanje stvari nije onakvo kakvim ga je Amleth zamišljao. Tko je tu zapravo zlikovac, otac ili stric i želi li njegova majka uopće biti spašena?

Iznimno su zanimljivi i pametno ubačeni elementi nordijske mitologije i raznih rituala, a u ulozi šamana pojavljuju se Willem Dafoe i pjevačica Björk. Eggers i njegov direktor fotografije Jarin Blaschke ponovno se, kao i u "Svjetioniku", efektno poigravaju bojom, odnosno njezinim nedostatkom, a fotografija je na trenutke zapanjujuće impresivna. Naravno, film obiluje brutalnim nasiljem i potocima krvi te odlično koreografiranim scenama borbe u kojima polugoli Vikinzi satiru čitava sela sa zemljom, a zatim siluju žene i pale djecu. Smatrate li da su realistično otkidanje dijelova tijela sjekirama, krv i blato koji cure niz savršeno oblikovane trbušnjake Alexandera Skarsgårda vizualna raskoš, onda je ovaj film svakako vizualno raskošan. Nažalost, sušta količina šokantnih scena učini da do kraja filma na njih postanete poprilično ravnodušni.