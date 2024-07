James Bond iz staračkog doma je žena, a glumi je Helen Mirren

Serijal romana Richarda Osmana, koji je počeo “Klubom istražitelja ubojstava četvrtkom”, mnogo je više od serije dobrih krimića, nadograđen besprijekornim britanskim humorom.

Početna premisa autora o živahnim stanovnicima doma za umirovljenike koji, kako bi si skratili usamljene i duge dane, osnivaju Klub istražitelja ubojstava te se susreću svakog četvrtka, autoru je omogućila da raspiše romane koji po svemu odskaču od uobičajenih krimića. Em su mu junaci totalno neočekivani, em su mu zločini i istrage postavljene po svim pravilima žanra tvrdo kuhanih krimića, em kroz te priče progovara o starenju, ali i svemu onom što ide uza nj, od nemoći, pa i bespomoćnosti, sve do načina na koji se može dostojanstveno – pa i ludo – starjeti.

Osman, naime, kroz priče koje razvija u romanima donosi i detalje prošlosti svojih glavnih junaka, a oni su koliko neočekivani, toliko smišljeni tako da funkcioniraju i kao svojevrsni hommage najslavnijim likovima britanskih kriminalističkih romana. Tako ćete ovdje pronaći i samog Jamesa Bonda, koji dokazuje da ni pod stare dane nije za baciti. I da, ovdje je taj vrhunski špijun tajne i opasne prošlosti zapravo – žena, jer Osman se usuđuje ono što se ne usuđuju producenti filmova o agentu 007.

Prvi roman iz Osmanova serijala, naslovljen “Klub istražitelja ubojstava četvrtkom”, bio je britanska književna senzacija. Objavljen je 2020. godine i u rekordnom je roku oborio nekoliko rekorda, među ostalim postao je knjiga prodana u milijun primjeraka u prvoj godini nakon objave. Taj su roman pratila još tri nastavka: “Čovjek koji je umro”, “Metak koji je promašio” te najnoviji “Posljednji ubijeni vrag”. U Hrvatskoj ove romane izdaje Egmont, u svojoj biblioteci Puls, besprijekorno prateći ritam svjetskih premijera, pa je tako u ruke čitatelja upravo stigao četvrti nastavak serijala, u prijevodu Tanje Jelinić.

”Posljednji ubijeni vrag” ne samo da slijedi uspjehe svojih prethodnika, već ga je ugledni “The Times” ovako ocijenio: “Najbolja knjiga u serijalu do sada!” U prvom tjednu nakon objavljivanja roman je prodan u gotovo 150 tisuća primjeraka, čime je čvrsto zasjeo na prvo mjesto najprodavanijih knjiga u Velikoj Britaniji. U ovoj priči Elizabeth, Joyce, Ron i Ibrahim provode svoje praznike u miru i radosti, ali to će se, kao i uvijek kada je ova šarmantna ekipa umirovljenika u pitanju, brzo promijeniti. Kuldesh Sharma, stari Stephenov prijatelj, ubijen je pod neobičnim okolnostima, a tajanstvena kutija puna heroina koju je čuvao nestala je bez traga. Tragovi će naše junake odvesti do biznisa s lažnim umjetninama, u kojem su tajne zanata stare gotovo kao i predmeti kojima se trguje. Dok se suočavaju s trgovcima droge, krivotvoriteljima i online prevarantima, naša četvorka više ne zna kome može vjerovati...

Cijeli serijal “Klub istražitelja ubojstava četvrtkom” do sada je premašio uvjerljivu brojku od 10 milijuna prodanih primjeraka knjiga diljem svijeta, što je ovom sadržaju privuklo i filmaše. Prava na ekranizaciju otkupila je produkcijska kuća slavnog Stevena Spielberga, a ove im se godine kao partner pridružio i Netflix.

Film koji se počeo snimati u lipnju režira Chris Columbus, poznat po remek-djelima kao što su dva filma o najpoznatijem čarobnjaku na svijetu, Harryju Potteru te filmovima “Percy Jackson i Olimpijci”, “Sam u kući” i mnogi drugi. Sudeći po najavama, on je vrhunski posao već obavio izborom glumaca: tako je uloga Elizabeth pripala Helen Mirren, Joyce je Celia Imrie, Ron je Pierce Brosnan, a Ibrahim Ben Kingsley.

Naravno, sama Helen Mirren doista je idealan izbor za glavnu žensku ulogu, jer ne samo da se već okušala u punokrvnim krimićima s obiljem pucačine, već je ova britanska diva ruskog porijekla (pravo joj je ime Vasiljevna Mironova) stvorena da odglumi onaj dio Elizabet koji je ostao skriven u privatnosti njezina doma. Naime, upravo je to uloga s najviše emocionalnog naboja u svim Osmanovim romanima, jer Elizabeth unatoč svim akcijama u koje se upušta predano se brine o voljenom suprugu kojeg polako (i neminovno) guta Alzheimerova bolest. Premijera filma najavljena je za 2025. godinu.