Hrvatska glazba prvi put lansirana u svemir: 'Priliku za stvaranje svemirske himne nisam mogao odbiti'

Zagrebački eksperimentalni sastav Chui ostvario je jedan od najvećih trenutaka u karijeri benda – slanje svoje glazbe u svemir. Aktualni singl "Svemir ima novi pozivni", ugrađen je u memoriju prvog hrvatskog satelita te je postao prva hrvatska pjesma koja je otputovala u svemir u subotu 21. prosinca 2024., kada ga je lansirao CroCube tim na čelu s Danielom Jović, operativnom direktoricom tvrtke Spacemanic. Da podsjetimo, CroCube je lansiran na Falcon 9 raketi svemirske tvrtke SpaceX, u sklopu Bandwagon-2 misije u SAD-u. Hrvatska se tako pridružila popisu od 80+ zemalja s vlastitim satelitom u svemiru. CroCube je nanosatelit dimenzija 10 x 10 x 10 cm i mase 1,1 kg, koji će iz svoje orbite na visini od 510 km sljedećih dvije godine fotografirati Zemlju i provoditi znanstvena mjerenja. Ovaj povijesni događaj upravo je uveo Hrvatsku u svemirsku eru i uklonio brojne administrativne, tehnološke i logističke prepreke na putu u svemir. U povodu ovog jedinstvenog događaja razgovarali smo s autorom pjesme i osnivačem glazbenog sastava Chui Tonijem Starešinićem. Zanimalo nas je kako su nastali pjesma i spot te kako je uopće došlo do suradnje s CroCubeom.

– Do suradnje s CroCubeom ​došlo je na poziv voditeljice projekta Daniele Jović. Naravno da takvu priliku nisam mogao odbiti. Chui sve vrijeme svira o svemiru i došlo vrijeme da zbilja tamo i ode. Kako se radi o himni satelita, Daniela je tražila da pjesma ima neki tekst i to mi je bio najveći problem. Sve ideje na hrvatskom su mi zvučale prebanalno, a nema smisla raditi nešto na engleskom kad je to naš satelit. Imao sam raznih ideja, ali kako obično biva, najbolji tekst mi je sve vrijeme bio pred nosom, moja supruga Željka Veverec je za pjesmu "Sami" od Mangroovea napisala nekoliko stihova koji se savršeno uklapaju u našu priču: "Ima li svemir neki broj, mogu li nazvati, ako se netko javi, što ćemo saznati." Dalje od toga nije trebalo ići, posudila mi je taj tekst koji sam otpjevao u drugačijoj melodiji i preko vocodera pa je dobio i taj SF moment, objašnjava Starešinić.

Singl "Svemir ima novi pozivni" diskografska kuća Dancing Bear objavila je na hvaljenom albumu "Do zvijezda" grupe Chui, koji se i ove godine nalazi na vrhu brojnih top-lista najboljih albuma. Album je u listopadu 2024. objavljen u digitalnom obliku, a u vinilnom formatu stiže početkom 2025. godine. Zanimalo nas je i kako se autor ovakve nesvakidašnje skladbe osjeća nakon što mu je pjesma doslovno lansirana.

– Imam osjećaj kao da je sad sve kako treba, kao da je zaokružena jedna cjelina i sve je sjelo na svoje mjesto i zapravo tek sad kreće pravo istraživanje i nove, još luđe avanture – kaže nam Starešinić. Što se tiče same glazbe, to je bilo zapravo jednostavno, htio sam ovaj put kako nešto sa zemlje ide u svemir da stvar zvuči više zemljano čak i pomalo plemenski. Trebao nam je udaraljkaš i naravno koga zvati nego Nenada Kovačića, a kako smo istaknuli ritam, trebalo je malo pripomoći i saksofonistu Vojkanu pa je dobio pojačanja u obliku njegovih kolega iz Jazz orkestra HRT-a, Luke Žužića i Mihaela Györeka.

Majstor vizualnih čarolija

Inače, skladba je snimljena u RSL studiju u Novom Mestu, snimio ju je ton-majstor i producent Bojan Pahljina, mix i master potpisuje Ivan Božanić, a sve uz podršku njihove izdavačke kuće Dancing Bear. No, svemirska himna ovom prigodom dobila je i dokumentaristički videospot koji prati interesantan proces nastanka samog satelita i njegovu sudbinu. Montažu spota, čije je isječke osigurao CroCube, potpisuje svestrani Dinko Čvorić Doringo, poznat i po radu na videospotovima grupa i izvođača poput Daleke obale, Jakše Jordesa, Supersonic Trija, Zdenke Kovačiček, Kojota i mnogih drugih.

– S Doringom surađujem već neko vrijeme i pravi je majstor vizualnih čarolija, a u ovom slučaju je bio dosta zadan materijalom i svrhom spota bez puno prostora da pokaže sav svoj talent. Upravo radimo na još jednom spotu koji će trajati skoro osam minuta, gdje će itekako imati što reći i pokazati – poručuje Starešinić.

