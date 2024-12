Na raketi Elona Muska uspješno lansiran prvi hrvatski satelit!

Uspješno je u Zemljinu orbitu lansiran CroCube, prvi hrvatski satelit! Veliko je uzbuđenje i iščekivanje vladalo pred polijetanje sustava Falcon 9 iz baze Vandenbergh u Kaliforniji, odakle je u subotu oko pola sata iza podneva poletio s raznolikim teretom više naručitelja a gdje se nalazio i hrvatski satelit. Iako su letovi SpaceX-a u orbitu i Međunarodnu svemirsku postaju dostupni za gledanje ipak je nešto sasvim drugo bilo biti u dvorani s entuzijastima koji su ispravili činjenicu da je Hrvatska ostala jednom od rijetkih zemalja koja nije imala svoj satelit. Ovu inicijativu vodi Daniela Jović, slovačka svemirska entuzijastica ali i hrvatska snaha koja je uspjela u nečemu što su mnogi na početku proglašavali nemogućim. - Krenuli smo od 'nemoguće je' i stigli do 'uspjeli smo'. Govorili su nam na početku da takvo nešto u našim uvjetima nije moguće. Pa su nas često pitali čemu to, koja je od svega korist. Ali, nismo odustali i stigli smo konačno do lansiranja prvog hrvatskog satelita u orbitu, kazala je vrlo uzbuđena Daniela Jović okupljenima u kino dvorani Tehničkog muzeja u Zagrebu. Smatra projekt koji je realizirala s grupom volontera zaljubljenika u svemir uz pomoć donacija i sponzora pozitivnom pričom koja budi nadu.

Otprije znamo što će CroCube raditi u orbiti, to je slikanje našeg planeta a te će fotografije biti dostpune svima, ekipa CroCubea redovito će ih objavljivati. Sam let doista je nešto fascinantno pratiti izravno a s takvim očekivanjima. Sve je prošlo besprijekorno, Falcon 9 je brzinom većom od 10.000 km/h dosegao suborbitalni prostor da bi se onda raketa prvog stupnja počela spuštati prema Zemlji te se nakon nekoliko minuta spustila tamo odakle je i poletjela. Vidjeti ovo uživo doista je veliko uzbuđenje jer na drugom brojčaniku prati se let kapsule na kojoj je i CroCube koja se popela na 187 km visine i dosegla brzinu veću od nevjerojatnih 27.000 km/h. Misija Bandwagon-2 SpaceX-a Elona Muska, kako je rekao Ante Radonić, naš poznati promotor znanosti, obuhvatila je i 21. vraćanje rakete prvog stupnja na Zemlju, a riječ je o ukupno 386. uspješnom spuštanju rakete prvog stupnja koje ja obavila Muskova kompanija SpaceX. Naš satelit bio je dijelom paketa Exolaunch, njemačkog operatera lansiranja, upravljanja misija i sustava za implementaciju kojoj je osnovna djelatnost postavljanje satelita u orbitu. Još je do subotnjeg popodneva trebalo čekati da se sa satelitom uspostavi kontakt te će on biti u komunikaciji sljedećih 170 dana, a iznad Zemlje će orbitirati na visini od 510 km. Za praćenje satelita napravljena je i aplikacija CroCube na kojoj se mogu doznati svi potrebni podaci o misiji prvog hrvatskog satelita. Ne zaboravimo, CroCube ima i svoju pjesmu, Svemir ima novi pozivni grupe Chui koja se nalazi na memoriskoj kartici satelita.