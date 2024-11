"Frutti di mare" je predstava obilježena glumačkom izvrsnošću Ivane Krizmanić

Dvije kreativne žene, dva odlaska na more i nekoliko desetljeća koje dijeli te dvije situacije u životu jedne žene. To je, u najkraćim crtama, najnovija predstava Teatra &TD, naslovljena „Frutti di mare“, novi autorski projekt i monodrama, za koju je tekst napisala glumica Ivana Krizmanić, koja naravno i izvodi monodramu, a koju je dramatizirala i režirala Nikolina Rafaj.

Priča je svima bliska, jedna četrdesetogodišnjakinja (u našem vremenu) sprema se na odmor na moru, a pripreme, koje ugrožava iznenadni rast cijene apartmana kojeg je rezervirala, kao i majčina slabost, se miješaju sa sjećanjim na jedan davni odmor u Savudriji (u osamdesetima). On je tada bila tek djevojčica koja je pisala dnevnik, po prvi puta zagledavala dečke, divila se strancima, ali i bila svjesna da su i u tim mitskim osamdesetima postojali mi i oni, mi koji smo imali malo i oni koji su imali puno, puno više. I zato ona mašta o prvom plesu s dečkom, svakako sentišu, možda čak i poljupcu, ali i odlasku u Trst, jer tamo „stanuju“ Milka čokolade i biciklističke hlačice koje ona želi.

Naoko je ovo nježna i nostalgičn priča, stoviše nostalgijom se ova predstava i bavi, propitujući je iz vrlo intimne perspektive, ali iz njene biti se pred gledateljima jasno ocrtava lik osamljene žene koja ni sam ne zna zašto je toliko sama, i to još od djetinjstva kada je bježala u čarobni i šljokičavi svijet televizijskih showova i filmova. Reference na neke od najvažnijih pop pjesama i hit filmova iz vremena odrastanja te djevočice sastavni su, čak i ključni, dio tkiva ove predstave.

No, ono po čemu je „Frutti do mare“ sasvim posebna predstava glumačko je umijeće Ivane Krizmanić. Zadivljuje način na koji ona vlada svojim glasom, kako jasno dozira emocije te putuje iz svijeta djevojčice do svijeta odrasle žene. Uz pomoć Eme Crnić koja je s njom razradila scenski pokrete te glazbe Damira Šimunovića, ona doslovno svaku sekundu drži punu pažnu gledatelja, čak onih koji možda u rznim zvukovima koje ona izvodi ne mogu na prvu prepoznati da je riječ o savršenom „prijevodu“ nekih od velikih glazbenih i filmskih hitova osamdesetih, pri čemu je u izvedbi dijelova prvog snimljenog i prikazanog filma iz serijela „Ratovi zvijezda“ Ivana Krizmanić ne samo inventivna nego i nenadmašna. Naravno, zbog znanog citata: „Volim te!“, „Znam!“ to je i svima najlakše prepoznatljiv film.

I da, predstava je ne samom imenom istinska posveta moru, onakva kakvu bismo mu izrekli svi koji na more ne odlazimo, nego mu se vraćamo.