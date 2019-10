Volkswagen može dobiti i 100 milijuna eura poticaja

Nakon što je Volkswagen odustao od plasmana investicije teške od 1,2 do 1,5 milijardu eura u Izmir u Turskoj, otvorila se prilika za Hrvatsku. Borba će biti teška jer takvu investiciju žele svi, a naročito zemlje u okruženju, koje imaju i velike poticaje i jeftiniju radnu snagu, ali se u tu utrku valja upustiti. Podsjetimo u uži izbor za VW ušle su Srbija i Bugarska. Ipak Hrvatska nije bez šansi i ima što za ponuditi. U međuvremenu je VW objavio da se ne žuri i da je investicija na čekanju jer lokaciju ne traže aktivno, ali to nije razlog za odustajanje već dodatna šansa jer znači da imaju dovoljno vremena promisliti o lokaciji koja do sad nije bila u fokusu. Prije godinu dana borili smo se i za privlačenje Hyundaija, no činjenicu da nismo uspjeli ne treba gledati kao neuspjeh jer se do sada o Hrvatskoj nije ni razmišljalo kao potencijalnoj destinaciji ulaganja.

Rimac je napravio prvi korak

Najveća zvijezda naše autoindustrije svakako je Mate Rimac. Nakon što je privukao Hyuindai i Porsche, dio VW grupe, u vlastitu tvrtku kao dioničare, Rimac je u lipnju organizirao sastanak s vrhom Vlade i premijerom Andrejem Plenkovićem i predstavio mjere nužne za razvoj ovog sektora.

– Na sastanku u lipnju kojem su nazočili vodeći ljudi Porschea i Hyundaija otvorili smo komunikacijski kanal Vlade i velikih igrača automobilske industrije. Drago mi je da je važnost investicije prepoznata i nadam se da će Vlada iskoristiti analize i prijedloge koje smo dali te kontakte koje smo uspostavili, da privuče ovakve investicije. Ako možemo bilo kako pomoći u ovom procesu, mi, naravno, stojimo na raspolaganju. Mi smo privukli više od 150 milijuna eura strane investicije u automobilsku industriju u Hrvatskoj te radimo sa svim glavnim igračima na ovom području, pa smatramo da imamo relevantna znanja i iskustva za pomoći – komentirao je Mate Rimac vijest o mogućem dolasku Volkswagena u Hrvatsku za Večernji list.

Ulagači u automobilsku industriju mogu računati na sve mjere iz Zakona o poticanju ulaganja, a one uključuju smanjenje osnovice poreza na dobit, oslobađanje poreza na dobit te poticaje za svakog novog zaposlenika, a Vlada bi u borbi za investiciju mogla osigurati i besplatno zemljište za gradnju tvornice.

To su bile ponude i za razvoj Rimac Campusa, projekta teškog 80 i 100 milijuna eura koji bi uključivao centar za razvoj i inovacije za čak 2000 zaposlenih. Rimac bi mogao dobiti oko 12 milijuna eura direktnih poticaja, a i oko šest milijuna kuna poreznih olakšica, što je popriličan iznos za investitora jer premašuje 15 posto vrijednosti investicije. Volkswagenu bi bilo potrebno puno više prostora nego Rimcu, ali država ili neka općina mogla bi izaći u susret ulagaču koji planira zaposliti 4000 radnika. Ako bi njemačkom divu bili odobreni poticaji po istom ključu ukupni efekt poticaja mogao bi premašiti 100 milijuna eura.

Svjetski poznate tvrtke

Iako poticaji u Hrvatskoj nisu mali, automobilska industrija razmažena je pristupom koji su imale države koje su je privukle i traži proaktivniji pristup političara. Slovačka je privukla najviše investicija u automobilskom sektoru pa imaju i najveću proizvodnju automobila per capita u svijetu, a limit od 15 posto poticaja po investiciji koji je postavila EU preskočila je poklanjajući zemljišta, gradeći infrastrukturu na svoj trošak i ubrzavajući investiciju aktivnošću cijelog javnog sustava. Odobrila je više od milijardu eura vrijednih poticaja i dobila tvornice Peugeot-Citroena, Kie i Volkswagena.

Prednost Hrvatske je i u iskustvu i dobrim igračima u sektoru. Imamo niz svjetski uglednih tvrtki poput tvrtke Lipik Glas, koja proizvodi stakla za Bentley, Lamborghini i Ferrari ili tvrtke Multinorm koja se bavi dizajniranjem i izradom konstrukcija za automobile, a rade za Audi, BMW i Volkswagen. AD Plastik proizvodi plastične dijelove za interijer i eksterijer automobila, a tu su i inovativna tvrtka DOK-ING, koja razvija električni automobil XD te sustav Končar. U autoindustriji radi oko 2800 ljudi, ali u industriji proizvodnje motornih vozila i prijevoznih sredstava 10.050 ljudi s prosječnom bruto plaćom od 8500 kuna.

