Hrvatska ulazi u bitku za Volkswagenovu novu tvornicu

Hrvatska ulazi u bitku za investiciju vrijednu više od milijarde eura, koliko njemački proizvođač automobila Volkswagen planira uložiti u svoju novu tvornicu, doznaje Večernji list u Ministarstvu gospodarstva. Riječ je o tvornici koju su Nijemci namjeravali graditi u Turskoj, no odluku o tome stopirali su zbog turske vojne ofenzive u Siriji. Hrvatska će tako, prema riječima dobro upućenih, ući u novi krug pregovora Volkswagena oko te investicije s drugim zemljama koje su za to zainteresirane – Srbijom, Bugarskom i Rumunjskom. Volkswagen je namjeravao u Turskoj izgraditi novu tvornicu u blizini Izmira, a vrijednost te investicije procijenjena je na 1,3 milijarde eura.

Njemački automobilski div planira u novoj tvornici proizvoditi 300.000 vozila godišnje i zaposliti 4000 ljudi. Tvornica u Turskoj je trebala početi s proizvodnjom Passata i Škoda Superb 2022. Volkswagen proizvodnju tih marki želi izmjestiti iz Njemačke, odnosno Češke, kako bi u tamošnjim pogonima proizvodio automobile na električni pogon. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan bio je toliko oduševljen odlukom Volkswagena da tvornicu gradi u Turskoj da je naredio da sva službena vozila u toj zemlji budu Passati.

Horvat: Spremni smo

Informacija da će Hrvatska konkurirati za privlačenje Volkswagenove goleme investicije stigla je nakon sastanka ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta Darka Horvata s ministrom gospodarstva i energetike Savezne Republike Njemačke Peterom Altmaierom koji je stigao u Hrvatsku u službeni posjet u pratnji brojnog parlamentarnog i gospodarskog izaslanstva. Altmaiera je primio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Horvat je na sastanku s njemačkim izaslanstvom poručio da je Hrvatska spremna za realizaciju velike investicije u segmentu autoindustrije.

– Želimo iskoristiti ovaj susret kako bismo otvorili perspektivu za daljnji rast kroz još jaču bilateralnu suradnju. Jedan od naših ključnih ciljeva pri tome je vratiti povjerenje njemačkih investitora u Hrvatsku i uvjeriti ih da ovdje postoji poticajno investicijsko okruženje, jedan od najkonkurentnijih zakonodavnih okvira u regiji, te brojne komparativne prednosti poput kvalitetne radne snage, vrlo pogodnog geostrateškog položaja, ali i korištenja sredstava iz EU fondova – kazao je Horvat.

Ministar Altmaier pozdravio je nastojanja Hrvatske u stvaranju poticajnijeg okvira za privlačenje novih investicija koje, kako je rekao, već pokazuju rezultate koji se vide u velikoj dinamici gospodarskog rasta.

Čim je Volkswagen objavio da odgađa svoju odluku o investiciji u Turskoj, Srbija, Rumunjska i Bugarska počele su lobirati da Nijemci donesu novu odluku o lokaciji tvornice. Tako su Bugari obznanili da su spremni povećati iznos subvencije s prvotnih 135 milijuna eura na 260 milijuna eura. Što je Hrvatska spremna ponuditi kako bi privukla tu golemu investiciju, naši sugovornici, kažu da još nisu o tome razrađeni detalji kao ni koja bi se točno lokacija ponudila za gradnju tvornice. Napominju da možemo dati svu potrebnu infrastrukturu, ponuditi različite oblike direktnih i indirektnih poticaja, poput oslobađanja od obveze plaćanja poreza na dobit (u razdoblju od 10 godina), poticaj za svako novootvoreno radno mjesto...

Hrvatska svoju priliku za investicije u autoindustriji vidi i u proizvodnji baterija za električna vozila pa je tako pokrenuta inicijativa za pridruživanje RH u Europski savez za baterije, a kojem trenutačno koordinira Njemačka. Ključni cilj tog saveza je riješiti trenutačni nedostatak kapaciteta u EU za masovnu proizvodnju baterijskih ćelija, što je od ključne važnosti ako Europa želi ostati globalno središte automobilske proizvodnje i inovacija.

Prilika u proizvodnji baterija

Očekuje se da će potražnja za baterijama u sljedećim godinama vrlo brzo rasti zbog prelaska na čistu energiju, čime će to tržište dobivati sve veću stratešku važnost na globalnoj razini. Do 2025. će 25 posto svih vozila činiti električna vozila. Te brojke rastu svaki mjesec i do 2025. na EU cestama bi moglo biti četiri milijuna električnih vozila. Europski tržišni potencijal mogao bi od 2025. vrijediti do 250 milijardi eura godišnje. Ulaganja u nove inovativne tehnologije bit će smjer u kojem će se kretati i Hrvatska.

– Mi ćemo do kraja godine predstaviti Nacionalni plan digitalnog gospodarstva, a naša je namjera današnjim sastankom bila izraziti želju za pridruživanjem u Europski savez za baterije, kao inicijativu koju predvodi upravo Njemačka. Drago mi je što smo u tome dobili potporu i samog ministra Altmaiera jer je riječ o jednoj od najperspektivnijih industrija u budućnosti, a za koju se na europskoj razini priprema financijska omotnica od gotovo 5 milijardi eura – poručio je ministar Horvat na sastanku sa svojim njemačkim kolegom.

