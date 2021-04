Večernjakov izbor najboljeg OPG-a ne zaustavlja ni pandemija

Uzgajaju cikoriju, batat, aroniju, prave pekmeze, sokove, čajeve, čips, prirodnu kozmetiku, ulja... Ratari su i stočari, imaju mini sirane, farme ovaca, koza, krava, svinja... Na njihovim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima može se naći sve, i magareće mlijeko i suhomesnate delicije i vina, likeri, rakije... Čuvaju i njeguju tradiciju, koriste se najsuvremenijim tehnologijama, inovativni su pa se na njihovim seoskim domaćinstvima može spavati i u komfornim drvenim bačvama...

I ove godine 21 finalist

Sve su to marljivi poljoprivredni proizvođači o kojima smo proteklih sedam godina objavljivali reportaže u Večernjem listu, u sklopu izbora za najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – “Zlata vrijedan”.

Sada već tradicionalni izbor lani nije zaustavila ni pandemija. Neće ni ove godine. Utrka za osmi Agro Oskar započinje uskoro i, nakon što tijekom srpnja i kolovoza kroz reportaže predstavimo finaliste, u rujnu ćemo doznati tko u Hrvatskoj ima najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

Kao i prijašnjih, tako će i ove godine 21 finalista izbora za Agro Oskar odabrati stručni žiri pod vodstvom zamjenika glavnog urednika Večernjeg lista Stjepana Blaževića. U završnici svaku županiju te Grad Zagreb predstavlja po jedan OPG. Na stanicama Večernjeg lista, kao i na našem portalu vecernji.hr, predstavit ćemo i troje mladih poljoprivrednika koji se u sklopu projekta Zlata vrijedan natječu u kategoriji mlade nade. Partner projekta je Hrvatska radiotelevizija koja će priloge o nominiranima objavljivati u popularnoj emisiji “Dobro jutro, Hrvatska”.

Tijekom proteklih sedam godina upoznali smo ljude koji su dokaz da se na selu može dobro živjeti od svoga rada. Neki od njih odlučili su nastaviti obiteljsku tradiciju i ostati proizvoditi hranu u svome selu, drugi su se okušali u životu u gradu, no naposljetku su se ipak vratili kući, treći su gradski život odlučili zamijeniti seoskim okušavši se u poljoprivredi o kojoj do tada nisu baš ništa znali. Ti ljudi zaradu ulažu u daljnju proizvodnju, jedni su počeli s kreditima, drugi se pak sve vrijeme oslanjaju isključivo na vlastita sredstva, mnogi su se okrenuli pisanju projekata i EU fondovima. Ipak, svima njima zajedničko je da puno rade. I rade ono što vole.

Proteklih smo se sedam godina u sklopu izbora za najbolji OPG koji provodimo s Ministarstvom poljoprivrede potrudili u serijalu reportaža o životu i radu na selu pokazati da, osim neobrađenih njiva i pustih kuća, postoji i druga slika hrvatskog sela, ona u kojoj poljoprivrednici ustaju u cik zore, odlaze na polja, u staje, svinjce, vinograde, voćnjake... Bore se i s vremenskim (ne)prilikama koje im svu muku mogu odnijeti u trenu, ali i birokracijom koja vrlo često zna biti i kruta i komplicirana i suluda. Ponekad im se čini da će morati odustati, no onda iznađu snage da nastave jer vide smisao u onome što rade. Lani, u jeku pandemije koronavirusa, naši su vrijedni poljoprivrednici pokazali da im nije nikakav problem u trenu organizirati online tržnice i dostavu kako bi njihovi svježi proizvodi došli do naših kućnih pragova. Ako i nismo ranije, tada smo i spoznali i osvijestili važnost njihova posla, a to je proizvodnja hrane za sve nas. Upravo su predstavljanje marljivih, zlata vrijednih ljudi koji proizvode hranu za sve nas te promoviranje života i rada na selu bili cilj izbor za najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje su Večernji list i Ministarstvo poljoprivrede pokrenuli 2014. godine, Međunarodne godine obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Svi finalisti su vrijedni zlata

U natjecanju su dosad pobijedili ekološki proizvođači Ivka i Mario Sever iz Zagreba, vlasnici farme svinja Nina i Goran Jančo, proizvođači mliječnih proizvoda Umihana i Atif Šahdanović, proizvođači kravljeg sira Anja i Mijo Pranjić iz Drenovaca kod Županje, Marijo Puškarić koji u Kaniškoj Ivi nadomak Garešnice ima poljoprivredni obrt Agro Puškarić. Pretprošle je godine najbolji OPG po izboru stručnoga žirija bio onaj Mirka Bačanija iz zaselka Rumenjaki u Svetom Petru Čvrstecu, proizvođač mlijeka koji s obitelji za prehranu svojih životinja obrađuju 30 hektara zemlje. Sedmi, lanjski Agro Oskar otišao je u Zagorje, na OPG Mario Trbušić iz u Bedekovčine, gdje je najmodernija farma svinja u Krapinsko-zagorskoj županiji, na kojoj je 200 krmača te godišnje 4000 tovljenika i 4500 prasadi.

Mlade nade izbora za najbolji OPG proteklih su godina bili proizvođač sira Petar Turkalj iz Jelova Klanca u Karlovačkoj županiji, Josip Pintar iz Gornjeg Kosinja u Ličko-senjskoj županiji koji bio zasadio prvo ličko polje batata, uzgajivač svinja Josip Lučić iz Beravaca u Brodsko-posavskoj županiji, ratar Jože Želježnjak iz Veselića u Karlovačkoj županiji koji svoje kulture – industrijsku konoplju, suncokret, lan, tikve uljarice, proso, pšenicu, zob i ječam – prerađuje u brašna, kaše, ulja... Izbor 2019. godine bio je iznjedrio prvu laureatkinju – Katarinu Perušić Bernobić iz sela Peršurić u Poreštini čiji se OPG jedini u Hrvatskoj specijalizirao isključivo za proizvodnju pjenušavih vina. Damir Orenda iz Male Črešnjevice u Virovitičko-podravskoj županiji, na čijem se gospodarstvu na otvorenom uzgaja povrće, između ostalog i sjemenska paprika, a u plastenicima trešnje, lani je proglašen najboljom mladom nadom u poljoprivredi. O pobjednicima su uvijek odlučivale nijanse. Jer svi su finalisti uvijek bili jednako – zlata vrijedni.