U središtu Beča – hrvatski suveniri

Imam razigranu maštu i ideje mi se rađaju tako brzo da jedna potiskuje drugu. U svemu što me okružuje crpim inspiraciju za nove proizvode, a iako je danas na tisuće internetskih stranica poput eBaya ili Alibabe putem kojih se mogu naručiti suveniri i ukrasi, čime se i mi bavimo, kupci jako dobro znaju da s narudžbom online nikada nisu sigurni što će točno dobiti, dok kod nas i sami sudjeluju u kreiranju proizvoda kakvog žele – kaže Zoran Bašić iz Trnjana, čija je tvrtka Decoupage Repromaterijal Basic Art iz Trnjana pokraj Slavonskog Broda primjer kako za dobre poduzetničke ideje nema granica.

I Sissi “Made in Croatia”

Suveniri njegove tvrtke – magneti za hladnjake sa slavnim austrijskim turističkim atrakcijama poput carice Sissi, dvorca Schönbrunna te slika “Poljupca” Gustava Klimta, posljednjih se godina prodaju u središtu Beča. U Hrvatskoj smo već oguglali na potpise pod suvenirima “Made in China”, a Austrijanci se diče Bašićevim “Made in Croatia” dizajnom i proizvodnjom iz nevelike radionice koja bi, nada se Bašić, uskoro mogla prerasti i u prvu hrvatsku tvornicu magneta suvenira. Naravno, u Trnjanima, s obzirom na to da je Bašićev biznis i procvjetao zahvaljujući ideji da sina, a kasnije i druge mlade lokalce vrati iz Irske.

Magneti, podmetači, dekor, reveri, zahvalnice i ostali sitni pokloni koji izlaze iz njegove radionice – i bez problema i cjenovno pariraju sveprisutnom kineskom uvozu – prije četiri godine su tako zainteresirali i jednog bečkog veletrgovca suvenirima, koji je od njega naručio uzorke magneta. Godinu dana kasnije prvi magneti iz Trnjana našli su se u bečkim suvenirnicama, a kako su Austrijanci brzo prepoznali kvalitetu, posebnost i brzinu izrade manjih serija različitih motiva, narudžbe su bivale sve veće.

– Ne samo da smo konkurentni, nego smo čak i jeftiniji od kineskog uvoza koji je preplavio tržište suvenira – objašnjava on. Osim u Austriji, tvrtka se nametnula i diljem jugoistočne Europe, no posebnu pažnju i kreativnost usmjerila je i na domaće tržište.

90 posto kupaca - žene

– I to s ciljem etabliranja hrvatskih proizvoda kod domaćih kupaca – objašnjava Bašić svoju poslovnu misiju. Proizvodi se, ističe, izrađuju ručno prema vlastitim idejama ili idejama njegovih kupaca, a cijena je uvijek ista, bez obzira je li netko naručio jedan suvenir magnet ili pak njih stotinu.

Zanimljivo, 90 posto narudžbi suvenirsko–ukrasnog programa od pleksiglasa ili drveta stiže od žena, koje su i same pune ideja za vlastiti suvenir ili ukras za tortu. A poduzetnik Bašić svojim ih rukama prenosi u kreacije.

Strojobravar po struci, oduvijek je želio proizvoditi nešto vlastitim rukama. No to se ostvarilo tek nakon umirovljenja, pošto je radni vijek odradio u državnoj službi. Počeo je s izradom nakita i ukrasnih predmeta od drva za kupce na Đakovačkim vezovima, Vinkovačkim jesenima, Renesansnom festivalu u Koprivnici, Katarinskom sajmu u Slavonskom Brodu... No upoznajući ljude koji se bave izradom rukotvorina i osluškujući potrebe tržišta, brzo je napredovao dalje.