U Polači kvadrat 800, na Hvaru i u Omišu 7 kuna

Za kvadrat šumskog zemljišta u vlasništvu RH u Polači početna “tarifa” je 800 kuna, u Lozovcu 60, a u gradu Hvaru ili u Omišu, primjerice, svega 7 kuna, proizlazi iz javnog natječaja Ministarstva poljoprivrede koje je ovih dana u petogodišnji zakup u svrhu turizma ponudile čak 64 lokacije diljem Hrvatske.

Prema netom završenom natječaju, u Polači u katastarskoj općini Jagodnja Gornja za postavljanje reklamnog panoa na površini od 12,7 m² traži se minimalno 10.160 kn godišnje plus PDV, dok onaj tko planira zakupiti 7050,8 m²šumskog zemljišta za odmor i rekreaciju u Fužinama može proći i za svega 30 lp/m². Za 4761 m² u Perušiću s montažnim objektom do 12 m² te stolovima i klupama za odmor i rekreaciju, traži se 2144,70 kn ili 45 lp/m², za postavljanje dvaju montažnih objekata u park-šumi na Malom Lošinju 7 kuna za svaki od 1500 m², u Blacama i Omišu za gotovu građevnu konstrukciju do 15 m² na više stotima kvadrata zemljišta 7 do 8 kn/m², u Vrboskoj za pomične naprave i montažni objekt do 15 m² 16 kn, u Hvaru i Poreču oko 7 kn...

U Ministarstvu poljoprivrede još ne znaju koliko je zahtjeva jer neke ponude poslane poštom još putuju. Na upit zašto je 12-ak m² višestruko skuplje od nekoliko tisuća m² s montažnim objektima uz more kao na Hvaru, odgovaraju kako se kod početne cijene u obzir uzima svrha u koju se daje zemljište u zakup, a ne pojedinačna lokacija. – Primjerice, reklamni pano u Polači može postaviti i tvrtka koja svoju osnovnu djelatnost, koju na njemu reklamira, obavlja upravo na otoku Hvaru – odgovaraju. Zemljište u svrhu odmora, rekreacije, sporta (trim-staze, staze za jahanje, privremeni sportski tereni...), cijeni se tako na 0,30 do 6 kn/m² godišnje. Za šumske površine na kojima će se postavljati i pomične naprave traži se 10, za reklamne panoe 800, montažno-demontažne tende i privremene kioske i druge građevine gotove konstrukcije 60 do 200, za štandove 200 kn/m²...