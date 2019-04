'S našim prvim centrom u Dubrovniku osnažit ćemo ugostitelje'

Ako je suditi prema interesu kupaca i našoj želji da im pružimo još bolju i kvalitetniju podršku, vjerujem da nas na dubrovačkom području očekuje odlična suradnja i zajednički rast, kaže Tomislav Smolčec, član uprave i direktor operacija METRO-a Hrvatska. Jedan od najvećih globalnih veleprodajnih lanaca u četvrtak, naime, otvara prvi veleprodajni centar u Dubrovniku gdje će profesionalnim kupcima ponuditi kompletan asortiman i usluge za ugostiteljstvo. Sa Smolčecom razgovaramo o daljim planovima, inovacijama, dobavljačima...

Koliko ste uložili u Dubrovnik? Hoće li se tamošnja usluga razlikovati od ostalih u Hrvatskoj?

Investicija u naš novi centar jest deset milijuna kuna. Ovaj centar jedan je od prvih u Hrvatskoj baziran na potpuno održivoj najmodernijoj, energetski učinkovitoj tehnologiji, usklađenoj s najnovijom regulativom EU. U njemu smo zaposlili više od trideset novih ljudi koji su već prošli obuku kako bi dubrovačkim kupcima pružili uslugu na najvišem nivou, kako kroz prisutnost proizvoda na polici tako i kroz dostavni kanal. Želimo biti podrška dubrovačkim ugostiteljima u širenju i podizanju kvalitete njihove ponude, kao i u osnaživanju konkurentnosti njihova poslovanja.

Koliko je METROU bitan HoReCa (hoteli, restorani, catering) sektor?

Trenutačno aktivno surađujemo s 95% hrvatskih HoReCa objekata i približno toliko malih i srednjih trgovca. U posljednje četiri godine imamo uzastopni rast prihoda, a HoReCa, koja čini više od 50% udjela u prihodima, kontinuirano raste. Ugostitelji su naši najbrojniji kupci i mnogo ulažemo kako bismo im ponudili rješenja, usluge i proizvode koji će im olakšati poslovanje i pridonijeti njihovoj uspješnosti. Kao vodeći partner HoReCa profesionalaca trudimo se predvidjeti i na vrijeme razviti inovativna rješenja kojima ćemo podržati ugostitelje da pronađu odgovore na sve trenutačne i nadolazeće izazove. Uz odgovarajući asortiman i prihvatljive cijene, poseban naglasak stavljamo na dostupnost proizvoda, što je za HoReCa kupce od presudnog značaja.

Koja je bila najveća inovacija u METRO-ovu poslovanju lanjske godine?

Fokusirani smo na izgradnju inovativne ponude, digitalizaciju ugostiteljskog sektora i kontinuirano jačanje segmenta dostave. Među najrecentnijim inovacijama istaknuo bih naša digitalna rješenja. METRO kao vodeća kompanija na HoReCa tržištu želi biti i lider u digitalnoj transformaciji HoReCa sektora, to je jedan od naših strateških prioriteta. Zato smo lansirali novu digitalnu platformu DISH uz pomoć koje ugostitelji mogu osuvremeniti svoje poslovanje, uštedjeti vrijeme i povećati prihode.

Foto: Davorin Višnjić/PIXSELL

Što nudi DISH platforma?

Glavni izazov današnjice jest omogućiti da se iskoriste prednosti novih tehnologija maksimalno učinkovito i uz minimalan napor za korisnika, a DISH platforma to radi za sektor ugostiteljstva. Korisnicima platforme nudimo besplatne digitalne usluge poput izrade web-stranica, kojom se do sada poslužilo 1500 ugostitelja, ili aplikacije za online rezervacije stolova, koju trenutačno koristi 500 hrvatskih ugostitelja. Naša digitalna rješenja uvijek idu u ukorak s vremenom i novim tehnologijama, pa se i kod usluge izrade web-stranica ističe funkcija koja koristi umjetnu inteligenciju za kreiranje personaliziranog opisa web-stranice, i to uz mogućnost automatskog prijevoda na čak 13 jezika.

Jeste li zadovoljni suradnjom s domaćim dobavljačima?

Suradnja s domaćim dobavljačima strateški je segment poslovanja u koji neprestano investiramo. Najviše domaćih dobavljača imamo u svježem i ultrasvježem programu. Trenutačno 60 njih proizvodi za našu robnu marku, a mnogi i izvoze kroz prodajnu mrežu METRO-a. Suradnju planiramo kontinuirano širiti jer želimo, s jedne strane podržati lokalne proizvođače, a s druge strane ugostiteljima ponuditi kvalitetne, domaće proizvode. Posebno smo fokusirani na pokretanje lokalnih projekta koji upotrebljavaju hrvatsku sirovinu, način obrade i proizvodnju jer želimo da naši kupci, uz proizvode internacionalne kvalitete, svojim gostima mogu ponuditi jela od hrvatskih proizvoda u punom smislu te riječi.

Kako su kupci reagirali na plavoperajnu tunu Pelagos net farme u vašim trgovinama?

Jedina smo tvrtka na HoReCa tržištu koja u svom asortimanu ima plavoperajnu jadransku tunu Pelagos net farme, s kojom smo nedavno sklopili ugovor o suradnji. Uz proizvode Pelagos net farme od sitne pelagoške ribe, inćuna i srdela, tako ekskluzivno hrvatskom tržištu nudimo i plavoperajnu jadransku tunu za koju je interes kupaca iznimno velik jer se radi o proizvodu vrhunske kvalitete, a koji je ugostiteljima dostupan isključivo u METRO-u.

Kakva su vam očekivanja od ovogodišnje turističke sezone?

Međunarodno turističko tržište sve je izazovnije, a Hrvatska je suočena s konkurencijom koja ulaže u kapacitete i usluge kako bi preotela dio “neodlučnih” turista. Kako bi zadržala konkurentnost, osim stabilnosti, potrebno je dodatno ulaganje u kvalitetu usluga. Ušli smo u stabilnu zonu u kojoj će se rast broja noćenja odvijati prije i poslije glavne sezone. Dizanje kvalitete usluge i brendiranje Hrvatske kao destinacije ključ je u privlačenju gostiju više platežne moći i to bi trebao biti strateški cilj našeg turizma. Mislim da smo u suradnji s našim kupcima ugostiteljima na pravom tragu, da je pomak posljednjih nekoliko godina vidljiv i nastavit će se kao trend u budućnosti. To će zasigurno pridonijeti i dobrim brojkama koje očekujemo u ovoj sezoni. METRO je spreman biti ključna podrška za daljnji rast kvalitetne potrošnje kroz osiguravanje kvalitete, dostupnosti i fleksibilnosti koju zahtijeva HoReCa sektor.

Zbog nestašice kvalificiranih radnika ugostitelji moraju biti učinkovitiji Razvili ste i niz robnih marki za ugostitelje. Zašto su one bitne? Naše robne marke METRO Chef, METRO Premium, METRO Professional i Aro razvijene su suradnji s kuharima i HoReCa stručnjacima, upravo kako bismo dobili proizvode prilagođene suvremenim potrebama ugostitelja. U situaciji u kojoj, kao što vidimo, i u Hrvatskoj dolazi do nestašice kvalificiranih radnika, upravo olakšavanje pripreme jela postaje jedan od presudnih faktora uspjeha. Zato smo razvili asortiman pretpripremljenog i narezanog povrća te filetiranog i porcioniranog mesa i ribe, što vlasnicima restorana i chefovima omogućuje veću učinkovitost, uštedu vremene pri pripremi jela te smanjenje otpada u kuhinji.

