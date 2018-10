S A1 cilj nam je postati vodič kroz digitalno doba za naše korisnike

Vipneta više nema, postao je A1. Od danas je naime VIPnet d.o.o i službeno promijenio naziv u A1 Hrvatska d.o.o. A Vip brend za više od 2 milijuna korisnu u intervju nam je objasnio Jiří Dvorjančanský, predjednik uprave A1.

Nakon 19 godina na hrvatskom tržištu, Vipnet se odlučio na promjenu imena i brenda? Zašto?

Od 1. listopada poslujemo pod imenom A1 Hrvatska i s novim brendom - A1. Od samog početka prepoznati smo kao operator koji na tržište donosi inovativne usluge; poput prepaida kojeg smo prvi uveli na tržište, kao i uslugu Vip parking koju su kasnije preuzeli mnogi svjetski gradovi. No, nakon 19 godina došao je trenutak da započnemo s novim poglavljem u svom poslovanju. Naši su se životi promijenili. Tehnologija, koja je postala nedjeljiv dio naših života, nam nudi mogućnosti koje su prije dvadesetak godina graničile sa znanstvenom fantastikom, a danas su dostupne gotovo svima. Više ne možemo biti samo telekom operator ili mreža. Prihvaćajući digitalnu evoluciju i uvažavajući promjene navika i potreba korisnika, započeli smo s digitalnom transformacijom kompanije prije dvije godine. Naše digitalno putovanje tek je počelo. Svojim korisnicima želimo svakodnevicu učiniti jednostavnijom, produktivnijom i ugodnijom. I dalje smo usmjereni na postizanje vrhunskog korisničkog iskustva i zadovoljstva, razvoju tehnologija te inovacijama. Zahvalni smo korisnicima na povjerenju koje su nam ukazali svih ovih godina i obvezujemo se da ćemo to povjerenje opravdati i u ovo digitalno vrijeme.

U svom portfelju imate nekoliko brendova jer ste preuzeli tvrtke kao što su B.net i Metronet. Mislite li da je rizično u ovom trenutku potpuno mijenjati navike korisnika?

Pod brandom A1 cilj nam je svojim korisnicima postati vodič kroz digitalno doba. U tom kontekstu, pojednostavljujemo portfolio brendova. A1 Hrvatska će na tržištu biti prisutna sa dva brenda: A1 i Tomato. Pod A1 brendom bit će sva mobilna, fiksna i konvergentna rješenja. Tomato brend neće se mijenjati i u sadašnjoj formi nastavlja djelovati na tržištu. B.net će biti dostupan u okviru A1 ponude proizvoda i usluga, a Vip Metronet Business Solutions postati će A1 Business Solutions za poslovne korisnike. Sada imamo priliku, kao dio snažnog europskog brenda A1, svojim korisnicima ponuditi još više. Ovo je promjena na bolje, a s obzirom na opipljive prednosti koje dolaze s njom, uvjeren sam da će je naši korisnici prihvatiti i podržati.

Koliko ćete potrošiti na rebrendiranje? I kakve pogodnosti očekujete od jedinstvenog europskog brenda?

Ne mogu vam otkriti visinu investicije, ali riječ je o nužnom ulaganju. Moramo biti svjesni globalnog konteksta telekom industrije koja je prepoznala nužnost konsolidiranja i uvođenja jednog brenda prepoznatog kod šire zajednice krajnjih korisnika. Sjeverna Amerika ima otprilike isti broj stanovnika kao i EU, ali samo četiri telekom operatora. Istovremeno, u EU ih ima više od stotinu pa je proces konsolidiranja neizbježan. A1 Telekom Austria Grupa posluje u sedam zemalja u središnjoj i istočnoj Europi, a od sada u četiri pod istim brendom – u Austriji, Sloveniji, Bugarskoj i sada u Hrvatskoj. Do 2020. sva tržišta Telekom Austria Grupe bit će pod istim A1 brendom. Sa stajališta svakodnevnog poslovanja, jedan će brend donijeti pogodnosti u segmentima nabave, logistike, razvoja proizvoda i usluga te marketinških aktivnosti na svim tržištima s jednim, prepoznatljivim brendom- A1.

Po ulasku na tržište, bili ste prvi telekom s korisničkom službom koja je korisnicima bila na raspolaganju 24 sata dnevno, svaki dan. Je li korisničko iskustvo ono što vas i dalje izdvaja od ostalih telekoma na tržištu?

Oduvijek smo bili posvećeni vrhunskom korisničkom iskustvu i cilj nam je ostati na vodećoj poziciji. Danas, međutim, korisničko iskustvo uključuje i digitalno korisničko iskustvo. Pogledajmo neke od brojki… Tijekom 2017. godine čak 80 posto svih korisničkih interakcija s tvrtkom A1 Hrvatska bilo je digitalno, a značajan dio interakcija ostvaren je unutar Moj Vip ili od sada Moj A1 aplikaciji. Zahvaljujući vrhunskoj aplikaciji Moj A1, korisnicima omogućujemo da upravljaju svojim troškovima i potrebama na najjednostavniji i najučinkovitiji način preko pametnih telefona. Osim toga, uz pomoć naših najnovijih rješenja 'digitalni savjetnik' i 'slagalica paketa' više od 150 tisuća ljudi uspjelo je pronaći idealnu kombinaciju usluga za sebe i svoje obitelji. Naša internetska stranica bilježi gotovo milijun posjeta svaki mjesec, njezina nova A1 verzija od sada je i personalizirana, a uskoro predstavljamo i virtualne asistente. Da smo na dobrome putu potvrđuju i dvije nagrade za web koje smo osvojilli ove godine.

Osim promjene brenda, hoće li biti promjena i u načinu na koji poslujete? Kako se kao telekom nosite s digitalnim vremenima i kontinuiranom digitalnom transformacijom?

U procesu smo transformacije skoro dvije godine i transformacija u digitalnu kompaniju dio je naše evolucije. No kako bismo se mogli promijeniti u pristupu prema korisnicima, moramo proći i unutarnju promjenu. Moramo promijeniti način rada te neprestano preispitivati načine na koje razmišljamo. U tom su procesu presudni upravo ljudi, tj. naši zaposlenici, njih oko dvije tisuće u Hrvatskoj, koji mijenjaju ustaljene procese i stvaraju inovacije. Godišnje ulažemo više od tri milijuna kuna u edukaciju zaposlenika. Primjerice, imamo Digitalnu akademiju u kojoj smo ustanovili sedam ključnih digitalnih vještina i osigurali edukaciju koju će do kraja godine proći gotovo polovica naših zaposlenika. Osim toga, otvorili smo nova radna mjesta, zanimanja budućnosti, poput data scientista, certificiranih scrum mastera, Pyhton programera… Pokrenuli smo i novi sektor poslovne transformacije te oformili nove odjele – odjel za digitalno poslovanje, odjel za analitiku i digitalno korisničko iskustvo, te odjel za ICT poslovna rješenja. Nadalje, ustrojili smo poseban kognitivni tim, u kojem rade inženjeri strojnog učenja, te pokrenuli interni startup koji samostalno radi na svojoj ideji, uz financijsku i stručnu pomoć ostatka tvrtke. Već sad imamo brojne agilne timove koji za samo 30 dana rješavaju složene probleme i realiziraju projekte. Posebice na polju razvoja proizvoda, za koje inače treba više od šest mjeseci. Pored zaista golemog projekta rebrendiranja, istovremeno renoviramo i naše urede na kampusu kako bismo zaposlenicima omogućili da budu agilni, i to u višedisciplinarnim timovima, a ne u izoliranim odjelima ili sustavima kao ranije. Riječ je o golemom pothvatu, ali uspjet ćemo!

Značajno ulažete u sadržaj. Na nekim ste stvarima izgubili, a na nekima dobili, kao što je, primjerice, slučaj s Ligom prvaka. Na koji način dodatni TV paketi utječu na prihode od televizije?

Kupnja prava za prijenose utakmica UEFA-ine Lige prvaka tijekom sljedeće tri sezone sjajan je uspjeh za A1 Hrvatska, posebice zato što smo se za ta prava borili godinama. Obično je sportski sadržaj odlučujući čimbenik pri donošenju odluke o pružatelju usluga, a Liga prvaka najpopularnije je sportsko natjecanje na svijetu. Mislim da to govori samo za sebe. Premium TV paketi ne moraju se primarno doživljavati kao generatori prihoda. Povezivost je nešto što se danas očekuje, ekskluzivni sadržaj je ono što nas razlikuje od konkurencije, posebice ako se radi o iznimno konkurentnom tržištu kao što je ovo u Hrvatskoj. To je ujedno i način na koji preispitujete nezdrave tržišne uvjete te korisnicima pružate veći izbor. Naravno, pored sportskih sadržaja nudimo i niz dodatnih paketa s premium sadržajem, uključujući programe kao što su HBO, Cinestar, Music, Kids, Balkan…

Pa ipak, vaša osnovna djelatnost i dalje su povezivost i kvalitetan signal? Kada je riječ o mobilnoj mreži, Hrvatska je u samom vrhu Europske unije prema svim pokazateljima. No što je s fiksnim segmentom?

Prije deset godina povezivost je bila sve što je korisnik trebao. Današnji korisnik, međutim, ima drugačije navike i potrebe. Današnji korisnik želi iskoristiti prednosti novih tehnologija bilo gdje i bilo kada. Kada je internet došao u Hrvatsku 1992. godine, ukupan internetski promet na globalnoj razini iznosio je 100 GB dnevno, a danas takav promet A1 mreža ostvari u 15 sekundi. Primjerice, samo na Lastovu tijekom ljeta bilježimo preko 100 GB dnevno prometa! Nastavljamo ulagati u razvoj mobilnih mreža nove generacije i provedbu 5G transformacijskog programa. Osim toga, demonstrirali smo brzinu veću od 20 Gbit/s u živoj 5G mreži, što je apsolutni brzinski rekord u mobilnom segmentu u Hrvatskoj. Lijepo je na raspolaganju imati svu tu vrhunsku tehnologiju. No uvijek se postavlja pitanje njezine svakodnevne primjene. Ovo smo ljeto na otoku Rabu predstavili mrežne mogućnosti koje otočanima i stanovnicima udaljenih dijelova zemlje omogućuju uživanje u svim prednostima naših tehnologija. Tako se, primjerice, mogu obrazovati, voditi tvrtku ili se brinuti o svom zdravlju, a da pritom ne moraju napuštati svoje domove. To je razlog zbog kojega ulažemo u tehnologiju – kako bismo ljudima olakšali svakodnevni život, bez obzira na to gdje se nalazili! A1 Hrvatska kontinuirano razvija vlastitu infrastrukturu u fiksnom segmentu i zato smo danas operator s najvećom i najraširenijom optičkom mrežom za superbrzi broadband. Trenutno pokrivamo 500 tisuća kućanstava, a već danas naša tehnologija zadovoljava sve preduvjete Digitalne agende za EU do 2025. godine. Želimo biti partner u digitalnoj transformaciji hrvatskog tržišta, društva i gospodarstva. Osim toga, nastavit ćemo ulagati, ne samo u mobilnu mrežu i uvođenje 5G mreže, već i u nove tehnologije u fiksnom segmentu, kako bismo do 2020. godine pokrivali 1,2 milijuna kućanstava diljem Hrvatske.