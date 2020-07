Raiffeisen Future Boost: U novoj epizodi gostuje ugledni ekonomist i profesor Vuk Vuković

U sklopu još jedne epizode Raiffeisen Future Boost serijala na Večernji TV, voditelj Ivan Šarić dovodi mladog stručnjaka i poznatog ekonomistu Vuka Vukovića. Za razliku od uobičajenog termina srijedom, ovaj put ćemo u petak 10.7. saznati što Vuković misli o oporavku burzi, što će se dogoditi s našim ljudima u inozemstvu zbog ekonomskog šoka i kada je najbolje početi razmišljati o mirovini i štednji kroz 3. mirovinski stup.

Vuk Vuković rođen je 1988. u Zagrebu i asistent je na Katedri za ekonomiju Zagrebačke škole ekonomije i managementa gdje predaje Political Economy, Osnove ekonomije te Međunarodnu ekonomiju. Osim toga radi kao akademski tajnik ZSEM-ovog MA in Economics programa. Magistar je znanosti sa London School of Economics, i prvostupnik ekonomije sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, gdje je diplomirao sa magna cum laude. Tijekom studija bio je na ljetnim školama na Berkeleyu i Harvardu. Također je bio i gostujući istraživač na Sveučilištu u Cambridgeu, Clare College. Prije ZSEM-a radio je u Londonu za British Chambers of Commerce (Britanska gospodarska komora). Vanjski je istraživač na Adam Smith Institutu u Londonu. Piše brojne članke i tekstove za strane i domaće institute i novine (poput Adam Smith Instituta, Institute of Economic Affairs, Centre for Policy Studies, Banka Magazin, Lider, Poslovni Dnevnik, itd.), i radi na brojnim nadolazećim publikacijama. Njegova područja interesa su politička ekonomija, institucionalna ekonomija, te poslovni ciklusi.

