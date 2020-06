Raiffeisen Future Boost: U novoj epizodi gostuje poznati ekonomski analitičar Velimir Šonje

U sklopu Raiffeisen Future Boost serijala na Večernji TV, voditelj Ivan Šarić dovodi poznatog ekonomskog analitičara koji će podijeliti svoja razmišljanja o štednji i mirovinama, te pomoći gledateljima da lakše donesu odluku o njihovoj financijskoj budućnosti. U srijedu 1.7., u goste dolazi Velimir Šonje, ekonomski analitičar i konzultant, specijalist za područja makroekonomike i financija, vlasnik tvrtke Arhivanalitika i glavni urednik portala Ekonomski lab.

Velimir Šonje završio je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu i od 1990. do 1995. radio na Ekonomskom institutu u Zagrebu. U to je vrijeme kao savjetnik Vlade sudjelovao u timu koji je osmislio stabilizacijski program kojim je u Hrvatskoj 1993. zaustavljena hiperinflacija. Od 1995. do 2000. radi u HNB-u kao izvršni direktor sektora za istraživanja i statistiku. Od 2001. do 2002. godine obnaša funkciju predsjednika nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, dok od 2002. postaje predsjednik NO Raiffeisen Investa, društva za upravljanje investicijskim fonovima. U periodu od 2000. - 2003. ujedno je i član uprave Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. 2005. godine postaje Savjetnik Svjetske banke na nekoliko financijskih projekata u regiji jugoistočne Europe. Od 2008. do 2009. godine obnaša funkciju predsjednika uprave ICF Investa, a 2003. godine osnovao je je tvrtku Arhivanalitika čiji je direktor i danas.

Ne propustite pogledati još jednu epizodu Raiffeisen Future Boost serijala na Večernji TV u srijedu 1. srpnja u 12:00 sati na vecernji.hr, Youtube kanalu Večernjeg lista i Facebook stranicama Večernjeg lista. Ukoliko ste propustili prijašnje epizode, možete ih također pronaći na istim kanalima.

Sadržaj nastao u suradnji s Raiffeisen mirovinskim fondovima.