'Jako puno mladih ima pogon za promjenom, nevezano za to koliko je mlada. Generaciji Z treba dati priliku'

- Kad me ljudi pitaju čime se bavim, jako mi je teško na to odgovoriti – započela je Maja Krištafor, nova gošća treće epizode Raiffesein Future Boost: Inovativne priče. Iako ima samo 25 godina, Maja Krištafor već ima vlastitu tvrtku i po struci je digitalna strateginja.

- Moj put je bio jako čudan. Imala sam kroz život jako puno interesa, a i potencijala da te interese ostvarim. Radila sam uvijek šest stvari istovremeno. Posljednje što sam bila je novinarka i freelancerica. No, onda odlučila sam sve svoje strasti pretočiti na jedno mjesto i raditi za sebe – krenula je pojašnjavati svoj poslovni put ova mlada poduzetnica.

- To je istina, onda imaš i najboljeg, ali i najgoreg šefa – referirao se na to kroz šalu voditelj serijala Ivan Šarić.

Maju kao mladu poduzetnicu jedna stvar razlikuje od mnogih drugih poduzetnika na tržištu. Pripadnica je generacije Z. U tu grupu pripadaju ljudi koji su rođeni od 1996. godine pa sve do 2010. godine. Toj posljednjoj generaciji koja je nedavno došla na tržište rada pridodaju se razni opisi kako bi ih se razlikovalo od prijašnjih generacija. Dapače, mnogi teoretičari i sociolozi još uvijek ne mogu posve pohvatati koncepte te generacije. No jedno je sigurno – to je prva digitalna generacija koja aktivno surfa na internetu i kreira digitalni sadržaj. Generacija Z još je poznata i kao izuzetno aktivna generacija kojoj je stalo do socijalnih tj. društvenih promjena.

Ivana Šarića, voditelja najzabavnijeg financijskog serijala Raiffeisen Future Boost: Inovativne priče zanimalo je kakvu ulogu kod generacije Z ima poduzetnica Maja Krištafor. Naime, njezina tvrtka koja je stara svega 7 mjeseci već uspješno posluje i fokusira se na employer branding s fokusom na Gen-zere.

- Imala sam poriv već dvije godine da budem sama svoja šefica. Krenula sam se baviti marketingom i odnosima s javnošću. I ja sam Gen Z-jevka stoga razumijem tržište i potrebu da starije generacije, odnosno današnje agencije ne znaju prepoznati i napraviti dobre kampanje za generaciju Z. Ta generacija je jednostavno drukčija. Mi smo krenuli biti ta spona koja povezuje jezik te generacije – započela je pojašnjavati Maja o generaciji Z i početku djelovanja njezine tvrtke.

- Sviđa mi se jako o ovoj generaciji što djeluju, a ne samo da govore. Zahvalna sam milenijalcima poput tebe koji su nam utabali put i počeli progovarati o problemima, a mi smo onda nastavili na njima i raditi – nadodala je Maja i opisala aktivističke pokrete i društvene promjene u kojima sudjeluju nove generacije.

Temelji za budućnost – tehnologija i povezivost

Generacija Z se može brže i povezati te se organizirati, a tu je veliku ulogu imala i tehnologija kojoj je toj generaciji dala veliki poticaj.

- Donekle mi je i drago da tehnologija u naše vrijeme nije postojala. Čini mi se sad da anksioznost i depresija je isto tako dio novih generacija. Mi smo doma otišli nakon škole i to je to. Danas si pod povećalom i u pristupu cijelog svijeta – kontrirao je tomu voditelj Ivan Šarić te zapitao kako se generacija Z zapravo s tim danas nosi.

- Velikom pričom o stavljanju u fokus o mentalnom zdravlju. Ono danas više nije tabu. Danas je to normalno. Sviđa mi se to što je generacija Z to osvijestila, pa ni na našim prostorima to više nije tabu – nadodala je Krištafor.

Da generacija Z drukčije razmišlja i o financijama, štednji i svojoj karijeri pokazala je i još jedna činjenica koju je izrekla mlada digitalna strateginja.

- Oni žele raditi u okolini koja je zaista inspirirajuća i motivirajuća, i tako da sebe stave na prvo mjesto. Međutim žele i da ih poslodavac poštuje. Oni biraju svog poslodavca, a ne obrnuto – nadovezala se o još jednoj bitnoj razlici na tržištu rada kad je u pitanju generacija Z. Tvrdi, taj prijelaz se dogodio nakon panedmije popraćene otkazima i remote radom te uvidom u drugačije strukture posla koje su ipak moguće. Krenulo se razmišljati o tome kako da se generira što veći prihod, odnosno novac radi za njih, a ne obrnuto, izrazila je mišljenje Maja.

- S pojavom web3-ja, NFT-ja, počeli su ulagati u kriptovalute, dionice, odnosno generirati neki prihod i baviti se stvarima koji vole – nadodala je Maja i potvrdila kako su to dobri temelji za budućnost i približavanje zapadnoeuropskim standardima kojima se teži.

Kontrola ljudima, a prostori za ulaganje su svuda

Maji Krištafor, osim poslovanja njezine tvrtke koje usmjereno i prema generaciji Z, željela bi i da joj se poslovanje fokusira na web3. To je svježi koncept, potvrđuje. Sviđa joj se što se u toj ideji internet vraća ljudima te se demokratizira.

- Na bilo kojoj društvenoj mreži vlasnici mreža imaju pravo na sve tvoje podatke. Sve je njihovo. Kroz web3 i mehanizme vraća se moć ljudima. Ti si taj koji dijeli, piše, i dijeli dalje svoje podatke. Tu je community pristup dosta izražen. Jako je teško pojasniti web3 i vidjeti kako ga implementirati u poslovanje. Ali sigurno će se moći – nadovezala se Maja te uperila smjer razgovora sa Šarićem prema NFT-jevima. Naime, njihovo tržište se može kapitalizirati i ono je jedan od primjera kako funkcionira web3, koncept koji se i dalje razvija.

Kompanija Projekt čija je Maja vlasnica upravo se fokusira na employer branding kroz te nove generacije te pronalazi načine kako da im se poslodavci prilagode. Ivana Šarića je zanimalo što se točno radi u tim procesima i kako tu pomaže ova mlada poduzetnica.

- Aktivno ili pasivno, u aktivističkim vodama sam već 10-ak godina. Employer branding je strategija koje se implementira u tvrtke kako bi zaposlenici bili zadovoljniji i motiviraniji raditi u tvrtki. Tvrtkama je važno da zaposlenici tamo ostaju, a prema istraživanjima danas su dvije godine neko razdoblje koliko zaposlenici maksimalno ostaju po tvrtkama, pogotovo mlađi ljudi. Bitno je stvoriti okoliš u kojemu su oni zadovoljni i tu employer branding ulazi u tu priču. Ono što je meni važno je da se prilagode mjesta manjinama, odnosno ženama, LGBT skupinama, osobama s invaliditetom – nadovezala se Maja.

Naime, usko surađujući s udrugama koji se bave njihovim pitanjima, Maja Krištafor kreira narativ i prilazi tvrtkama u potrazi za rješenjima. Najvažnija vrijednost kompanija su ljudi, potvrđuje poduzetnica. Ulaganje u njih je najbitnije ulaganje.

- Želimo da ljudi dođu bez straha, porazgovaraju s poslodavcima, pitaju za povišice i da se stvore ti razredi motiviranih ljudi – nadovezala se Maja Krištafor.

Šarića je naposljetku zanimalo kako ova poduzetnica ulaže, ali i u što štedi. Iako ima 25-godina, Maja se želi trenutno zadržati u sferi digitalnih strategija, a što će biti za 10-ak godina, pokazat će vrijeme. Šarića je zanimalo misli li Maja o mirovini, kao i njezina generacija Z.

- Nažalost, mnogi pripadnici ove generacije u Hrvatskoj misli da nikad neće imati mirovinu. Upravo zato sad žele generirati te dodatne prihode – potvrdila je Krištafor. Naime, i ona je tek otvaranjem tvtke počela razmišljati o svojoj mirovini te ulaganju u mirovinske fondove.

- Kad generacija Z dođe na tržište rada i krene generirati neki prihod, onda zaista i uviđaju kako štedjeti i gdje ulagati – potvrdila je Krištafor. Generaciji Z treba dati priliku, generalna je poruka za kraj ove poduzetnice. Jako puno mladih ima drive za promjenom, nevezano za to koliko je mlada, potvrđuje.

- Pustite tu osobu, mentorirajte ju i stasat će u super zaposlenika koji će raditi sjajan posao i dati sebe u rast posla, i kompanije– završno će Maja Krištafor.

Iza razgovora uslijedio je već poznati izazov Zdjela inovacija koji je začinio još jednu epizodu s dozom smijeha i zabave. Šarić i Maja okušali su se u tijesnoj bitki znanja u financijskim pojmovima, a tko je pobijedio, može se saznati u novoj epizodi Inovativnih priča poznatog financijskog serijala.

