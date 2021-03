Pogledajte najnoviju ponudu poslova: Zapošljavaju Phillips, Strabag, Epiroc Croatia...

Iskoristite vaš potencijal i pronađite posao po vašoj mjeri. U suradnji s portalom posao.hr donosimo izdvojenu ponudu najboljih poslova ovaj tjedan. Prijavite se i sretno!

Borel lift d.o.o. zapošljava tajnika / administratora (m/ž) u Zaprešiću. Prijaviti se možete najkasnije do 23.3. Posao obuhvaća administrativne poslove vezane uz dokumentaciju tvrtke, intrastat, robno knjigovodstvo i pripremu te komplementiranje dokumentacije za knjigovodstvo, praćenje javne nabave, zaprimanje i slanje dnevne pošte i slično. Potrebna je minimalno srednja stručna sprema te napredno znanje engleskog jezika. Očekuje se prethodno iskustvo na sličnim poslovima te vozačka dozvola B kategorije. Prijavite se.

Romana d.o.o. zapošljava u Makarskoj: voditelj tehničke službe i održavanja (m/ž), voditelj IT-a (m/ž), voditelj domaćinstva (m/ž). Prijaviti se možete najkasnije do 11.4. Poslodavac pruža zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nakon probnog roka, iznadprosječna primanja, mogućnost osiguravanja smještaja ili participacije u troškovima stanovanja, topli obrok te mogućnost napredovanja. Aplicirajte.

Manpower za potrebe klijenta zapošljava na poziciji Senior iOS Developer (m/ž) u Zagrebu. Prijave su otvorene do 25.4. Uvjeti su minimalno tri godine profesionalnog rada na iOS platformi, odlično poznavanje programskih jezika Swift i ObjectiveC te OOP koncepata. Potrebno je vrlo dobro korištenje engleskim jezikom u govoru i pismu. Prijavite se.

Epiroc Croatia traži nova pojačanja na pozicijama Business Process Analyst (m/ž) te Sales Engineer (m/ž) u Zagrebu. Prijave se zaprimaju do 29.3. Poslodavac očekuje minimalno dvogodišnje iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima, napredno znanje u IT-u, praktično iskustvo, analitičko razmišljanje, otvorenost i pozitivan stav. Prijavite se putem linka.

Innofreight Solutions traži nadzornika proizvodnje (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 23.3. Posao podrazumijeva konačni operativni prihvat gotovih vagona i montažu te nadzor proizvodnje, provjeru općih uvjeta proizvodnje, provjeru dokumenata, odgovornost za kontrolu kvalitete, izradu kontrolnih popisa i slično. Potrebna je završena viša tehnička obuka, dubinsko znanje o upravljanju kvalitetom, iskustvo u području željezničkih vozila te vještine zavarivanja. Aplicirajte.

HERE zapošljava na poziciji Data Acquisition & Community Analyst (m/ž) za rad u Zagrebu. Prijave su otvorene do 11.4. Poslodavac nudi rad u međunarodnom timu koji pokriva cijelu Istočnu Europu. Dnevni zadaci uključuju istraživanje podataka na tržištu, planiranje i angažiranje potencijalnih poslovnih partnera i slično. Potrebni su uvjeti mogućnost brzog učenja, odlično poznavanje srpskog, hrvatskog i engleskog jezika, iskustvo u prodaji i pozitivan stav. Aplicirajte.

Primat-RD d.o.o. zapošljava voditelja projekta skladišnih sustava (m/ž). Mjesto rada je Hrvatski Leskovac, a prijaviti se možete najkasnije do 30.3. Posao obuhvaća planiranje i provođenje aktivnosti na programu skladišnih sustava, obradu tržišta, suradnju s projektantima i investitorima, definiranje projektnih zadataka, praćenje natječaja, izrade ponuda i slično. Uvjeti su viša ili visoka stručna sprema strojarstva, odlično poznavanje funkcioniranja skladišnih sustava, prethodno iskustvo te fleksibilnost i snalažljivost. Prijavite se ovdje.

Little Code d.o.o. zapošljava na poziciji .Net C# Programer (m/ž). Lokacije rada su Split i Zagreb, a prijaviti se možete najkasnije do 29.3. Posao podrazumijeva rad na rješenjima s beckend strane, predlaganje tehničkog koncepta rješenja, definiranje komponente rješenja, razumijevanje faktora koji utječu na performanse i skalabilnost sustava i slično. Od kanidata se očekuje minimalno četverogodišnje iskustvo u .NET developmentu, napredno poznavanje C# i OOP, iskustvo rada s Microsoft tehnologijama, razumijevanje REST API i slično. Prijavite se putem linka.

Strabag d.o.o. zapošljava komercijalista (m/ž) u Dugopolju. Prijave su otvorene do 31.3. Uvjeti su viša ili visoka stručna sprema ekonomskog usmjerenja, minimalno tri do pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, znanje njemačkog ili engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje Office paketa i slično. Prednost donosi poznavanje građevinskog sektora. Prijavite se.

Philips zapošljava na poziciji Marketing Manager Adriatic (m/ž). Lokacija rada je Zagreb, a prijaviti se možete do 8.4. Uvjeti su minimalno pet do šest godina radnog iskustva u multinacionalnim kompanijama, iskustvo u digitalnog marketingu i menadžerskim pozicijama. Potrebno je odlično znanje engleskog jezika. Radni zadaci uključuju razvoj strategije, marketing, oglašavanje, kontrolu budžeta i slično. Prijavite se ovdje.

