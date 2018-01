Petrokemiji novac hitno treba, a ulagači se nećkaju

Nedavan prestanak isporuke plina Petrokemiji, na koji se odlučila Ina, bio je samo dokaz koliko je hitno kutinskoj tvrtki potreban svježi kapital.

Iz dana u dan otvaraju se nove rupe u poslovanju koje se više ne mogu pokriti iz tekućeg poslovanja. U kompaniji nam priznaju da je vrlo teško poslovati bez novca na kojeg su računali, a koji bi upotrijebili za refinanciranje postojećih obveza, smanjenje cijene plina i povećanje energetske učinkovitosti. U ovakvom stanju ne možemo po kredit, a novac nam treba, kažu nam u Petrokemiji u kojoj su pripremili sve tehničke pretpostavke za dokapitalizaciju. Sada nemaju druge nego čekati odluku potencijalnih ulagača, a među njima su tek državni HEP i Janaf donijeli odluku o plasmanu oko 50 milijuna kuna svaki u Petrokemijine dionice. To je tek manji dio potreba jer da bi se zadovoljila odluka Glavne skupštine društva nužno je minimalno 400 milijuna kuna, odnosno prodaja 40 milijuna kuna novih dionica.

U Ini još nisu odlučili

Prvo plinarsko društvo, Ina i obvezni mirovinski fondovi odmjeravaju metu potencijalnog ulaganja i državi kao vlasniku 80 posto tvrtke postavljaju uvjete pod kojima ulaze u ovu transakciju.

Petrokemija trenutno ima 4,3 milijuna izdanih dionica po nominalnoj vrijednosti od 10 kuna, što znači da bi uspješna dokapitalizacija potpuno izmijenila vlasničku strukturu kutinske tvrtke. U Ini nema odluke o tome hoće li sudjelovati u dokapitalizaciji, a s obzirom na to da su u četvrtak prestali isporučivati plin u Kutinu pretpostavlja se da su korak dalje od dokapitalizacije. Dug Petrokemije tvrde u Ini, popeo se na oko 100 milijuna kuna, koliko otprilike kutinska tvrtka duguje i PPD-u, koji je pojačao isporuku prema Petrokemiji kako bi se proizvodnja neometano odvijala. U kutinskoj kompaniji pak pojašnjavaju da su Ini dužni 70 milijuna kuna starog duga, a da se 100 milijuna kuna odnosi na ukupne obveze prema Ini pa čak i na dio nedospjelih obveza. U PPD-u nam kažu da nisu odustali od dokapitalizacije, ali da su postavili svoje uvjete za sudjelovanje u transakciji te da transakciji mora prethoditi dogovor. Čini se da je relacija države i potencijalnih ulagača počela podsjećati na trgovanje robom na buvljaku. S jedne strane stoji prodavač koji svoju robu pokušava prodati visokoj cijeni ne uvažavajući njezine mane, dok s druge strane kupci, kojih je sve manje, svjesni nepostojanja konkurencije traže ili rušenje cijene ili u slučaju Petrokemije postavljaju brojne uvjete.

Nepovoljni uvjeti rada

Kompanija je u prvih devet mjeseci 2017. stvorila 119,5 milijuna kuna gubitka, uz pad prihoda za samo 0,9 posto, ali je lani platila i 150 milijuna kuna glavnica dugova te još oko 50 milijuna kuna kamata. Negativan rezultat posljedica je i lošijih uvjeta poslovanja od konkurencije, odnosno uvjeta po kojima posluju tvrtke koje su se spominjale kao potencijalni strateški partneri. Petrokemija plaća visoke kamate na kredite čak i u državnim bankama, ali i oko četiri puta veću cijenu transporta plina do tvornice od one koja se naplaćuje u Austriji. To su stavke na koje bi država mogla utjecati pri čemu postoji prostor za utjecaj na cijenu dostave plina kojeg izvršava državni Plinacro. Ti troškovi čine ukupnu cijenu plina visokom, ali najviše zbog troškova financiranja, a ne toliko zbog marže.