Ministrica Brnjac posjetila LRH: 'Dogovaramo dodatne punktove za testiranje u turističkim mjestima'

Predsjednik uprave Liburnia Riviera Hotela Vladimir Bošnjak sastao se s ministricom turizma i sporta Nikolinom Brnjac kako bi razgovarali o pripremama za nadolazeću sezonu, zadržavanju radnih mjesta i zapošljavanju te pridržavanju mjera, testiranju na COVID-19 i cijepljenju turističkih djelatnika.

Ministrica Brnjac najavila je kako će u prioritetnim skupinama u trećoj fazi cijepljenja biti i turistički djelatnici. Razgovaralo se i o uvođenju mogućnosti testiranja gostiju kako bi im se olakšao povratak u svoje zemlje.

"Polazna točka za sva turistička putovanja i dolaske jest epidemiološka situacija u Hrvatskoj, ali i na našim emitivnim tržištima. U suradnji s direktorima regionalnih turističkih zajednica dogovaramo dodatne punktove za testiranje u turističkim mjestima kako bismo našim turistima boravak u Hrvatskoj učinili što ugodnijim i sigurnijim", kazala je ministrica Brnjac.

Vladimir Bošnjak najavio je da će od 1. travnja krenuti testiranje svih njihovih gostiju ispred hotela Belvedere. Svi koji koji to žele, moći napraviti PCR ili antigenski test.

"Svakako pozdravljamo odluku Vlade RH da se krene s cijepljenjem turističkih djelatnika, jer turizam čini oko 20 posto našeg BDP-a, stoga je jako važno da napravimo sve što možemo da ostvarimo što uspješniju sezonu“, naglasio je Bošnjak te najavio ministrici kako uz već otvoreni hotel Palace-Bellevue, u prvoj fazi planiraju otvoriti još 10 hotela, ali isto tako da će do početka sezone otvoriti sve svoje objekte.

Kako navode iz Liburnia Riviera Hotela, zdravlje i sigurnost svih gostiju i zaposlenika će staviti na prvo mjesto. U svim će se objektima strogo pridržavati mjera koje propiše Vlada. Uz već oznaku Svjetskog savjeta za putovanja i turizam "Sigurna putovanja“, LRH grupa dio je i projekta "Safe stay in Croatia“ te je dobila nacionalnu oznaku sigurnosti boravka u svim objektima.

"Nama je iznimno drago što je ministrica Brnjac pokrenula projekt 'Safe stay in Croatia', jer su uvedeni sigurnosni zdravstveni protokoli koje Europska komisija preporučuje državama članicama. Zahvaljujući njenom angažmanu, Hrvatska je prva EU zemlja koja je to uvela, dok će druge zemlje to tek pokrenuti“, izjavio je Vladimir Bošnjak.

LRH je krajem 2020. i početkom 2021. godine zaposlio nove djelatnike, a planira zaposliti do 500 novih radnika ove godine ako se svi objekti otvore prema planu, ovisno o epidemiološkoj situaciji. Ministrici turizma i sporta predstavljeni su i brojni projekti i investicije, od kojih je posebno izdvojena već pokrenuta obnova jednog od prvih hotela na Jadranu – hotela Kvarner, ali i dovođenje svjetski poznate i renomirane slastičarne i kavane na terasu hotela Imperial.