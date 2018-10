Manje od polovice radnika sa znanjem nužnim za tvrtke u 2022.

Administratori poput radnika na servisima za korisnike, službenici u poštanskim uredima ili u bankama i osiguravajućim kućama, ali i trgovački putnici gubit će tržište u iduće četiri godine, pokazuje izvještaj Svjetskog ekonomskog foruma o budućnosti na tržištu rada. Anketu su proveli u tristo tvrtki iz različitih industrija koje ukupno zapošljavaju više od 15 milijuna radnika.

Poslodavci ulažu u znanje

Roboti neće u kratkom roku zamijeniti ljude, ali će digitalizacijom mnogi jednostavniji uredski poslovi postati nepotreban trošak za poslodavca. Ipak, broj radnih mjesta povećat će se pa će zapravo odgovor na zadržavanje radnog mjesta biti dokvalifikacija i unapređivanje znanja. U našoj regiji, odnosno u zemljama istočne i južne Europe poslodavci najavljuju da će im trebati više stručnjaka za aplikacije i softvere, direktori i menadžeri, stručnjaci za marketing i prodaju, analitičari podataka, ali i specijalisti za ljudske resurse.

Poželjni će biti i financijski analitičari, ali i radnici u tvornicama. Čak 72 posto poslodavaca u našoj regiji namjerava uložiti novac u edukaciju svojih zaposlenika. Za sada 48 posto radnika ima znanja dovoljna za obavljanje radnih zadaća, dok 52 posto zaposlenika, da bi zadržalo posao, mora unaprijediti svoje vještine. Ipak, većini su potrebni kraći programi, odnosno edukacija koju mogu proći već za pola godine. Tako poslodavci procjenjuju da u istočnoj i južnoj Europi četvrtina zaposlenika treba kratki tečaj od mjesec do tri mjeseca kako bi unaprijedili svoje vještine do razine koju zahtijevaju nove okolnosti na tržištu, ali gotovo desetina zaposlenika u iduće četiri godine trebala bi završiti edukaciju koja traje više od godinu dana da bi mogla računati na svoje mjesto na tržištu rada. Svaki četvrti poslodavac u našem okruženju planira do 2022. godine uvesti humanoidne robote, a gotovo polovica njih ulagat će u automatizaciju poslovanja. Čini se da će pod najvećim pritiskom biti administracija koju je uz pomoć novih tehnologija lako reducirati, dok posla ima i bit će za proizvodne radnike i stručnjake.

Strojevi preuzimaju

Globalni trendovi vidljivi iz WEF-ova izvještaja pokazuju da će u idućih nekoliko godina na cijeni biti analitičko razmišljanje, inovacije, savladavanje novih tehnologija. Zaposlenici će dobivati nove zadaće i priliku za dokvalifikaciju, a ako ne budu mogli odgovoriti na izazove, postat će nekonkurentni. Oko 30 posto ukupnog radnog vremena već danas otpada na rad strojeva i robota, a u iduće četiri godine taj će se udio popeti na 42 posto.

Nova zanimanja dobivat će sve veći prostor pa se tako pokazuje da će umjesto sadašnjih 16 posto zauzimati 27 posto tržišta, dok će takozvani stari poslovi s 31 posto udjela na tržištu u četverogodišnjem ciklusu pasti na samo 21 posto. Istraživanje poručuje da je usavršavanje nužno s obzirom na to da su se poslodavci izjasnili kako bi se radije angažirali oko toga da njihovi radnici usvoje nove vještine nego da traže nove zaposlenike.

