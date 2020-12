Izabran novi Nadzorni odbor Ine, Damir Vanđelić i dalje predsjednik: Ovo su sva nova imena

Dioničari Ine u petak su na izvanrednoj glavnoj skupštini ponovo za hrvatske članove Nadzornog odbora izabrali Damira Vanđelića, koji ostaje i predsjednik NO-a, te Damira Mikuljana i Luku Burilovića, dok je mađarski MOL u tom tijelu zadržao dva i izabrao tri nova člana.

Na prijedlog Republike Hrvatske u Nadzorni odbor ponovno su izabrani Damir Vanđelić, koji ostaje i predsjednik Nadzornog odbora Ine, te Damir Mikuljan i Luka Burilović, izvijestila je Ina.

Oni su, kako se navodi, izabrani na mandat od šest mjeseci.

Vlada, koja u Nadzorni odbor Ine predlaže tri člana, je 13. studenoga za to tijelo predložila Vanđelića, Burilovića i Mikuljana, i to do provedbe postupka izbora tih članova, a najduže na vrijeme od šest mjeseci. Vlada je tada ujedno predložila da Vanđelić ponovno bude predsjednik Nadzornog odbora, što je novi sastav toga tijela i odlučio nakon izbora na skupštini.

Vanđelić i Burilović u Nadzornom su odboru Ine od sredine prosinca 2016. godine, a Mikuljan od lipnja 2017. godine, a taj im mandat traje do danas, 18. prosinca.

Pet članova Nadzornog odbora Ine predlaže najveći pojedinačni dioničar, mađarski MOL. Na MOL-ov prijedlog u Nadzorni odbor Ine ponovno su izabrani József Molnár i László Uzsoki, dok su tri nova MOL-ova predstavnika - Zsuzsanna Ortutay, Gabriel Szabó i Domokos Szollár.

Predstavnici MOL-a u Nadzornom odboru izabrani su na mandat od četiri godine.

Inače, uz Molnara i Uzsokija do sada su predstavnici MOL-a u Ini bili Szabolcs I. Ferencz, Ferenc Horváth i Jozsef Simola, koje će sada zamijeniti tri nova člana.

Nadzorni odbor Ine ima devet članova, od čega Vladi RH pripadaju tri mjesta (hrvatska strana predlaže i predsjednika Nadzornog odbora), pet mjesta pripada mađarskom MOL-u, a jedno predstavniku radnika.

Predstavnica radnika u Nadzornom odboru je Jasna Pipunić. Mađarski MOL u Ini ima 49,08 posto dionica, a Republike Hrvatske ima 44,84 posto dionica.

Dioničari Ine na današnjoj su izvanrednoj skupštini potvrdili imenovanja Judit Szilagy za predsjednicu Revizijskog odbora Ine te Ratka Markovića i Hrvoja Šimovića za članove toga odbora, na mandat do 18. prosinca 2024. godine.