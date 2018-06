HEP-ova hidroelektrana Miljacka dobitnica prestižnog priznanja Hall of Fame

U sklopu najveće svjetske konferencije o hidroenergiji Hydro Vision International, koja se u organizaciji PennWell's Hydro Group održava u američkom gradu Charlotteu, HEP-ovoj hidroelektrani Miljacka dodijeljeno je jučer, u konkurenciji više od stotinu svjetskih energetskih objekata, prestižno priznanje Hydro Hall of Fame.

Projekt Hydro Hall of Fame ima za cilj prepoznavanje izvanrednih dostignuća u hidroenergetskom sektoru te se od 1995. jednom godišnje dodjeljuje izabranoj hidroelektrani koja je u radu dulje od 100 godina, a zbog svojih karakteristika predstavlja važnu energetsku, industrijsku i kulturnu baštinu i unikatnu posebnost. ​

Miljacka, smještena na području Nacionalnog parka Krka, najveća je hidroelektrana na rijeci Krki i jedna od najstarijih još uvijek aktivnih hidroelektrana u svijetu, koja je od 1906. do danas u neprestanom pogonu. U svojim počecima HE Miljacka je bila jedna od najvećih hidroelektrana u Europi (do 1910. i najsnažnija u Europi) te svojevrsno tehnološko čudo. Naime, HE Miljacka je tada bila jedina elektrana u Europi iz koje su generatori bili izravno, bez transformacije, spojeni na dalekovod pod naponom od čak 30.000 volti, što je zadivljujuće čak i po današnjim tehnološkim mjerilima. Zbog specifične lokacije, cijela hidroelektrana građena je ručno, a elektrostrojarski dijelovi su dopremani iz tvornice Ganz u Budimpešti. Posebno je fascinantna činjenica kako je ručno prokopan čak i njen 1.620 metara dug gravitacijski tunel kojim se voda iz jezera Brljan dovodi do elektrane.

HE Miljacka je imala izravan utjecaj na industrijalizaciju grada Šibenika i tog dijela Hrvatske. Iskustva stečena na HE Miljacka bila su dragocjena za razvoj elektroindustrije u Europi te su po njenim principima izgrađene brojne druge hidroelektrane u Europi. Danas HE Miljacka, sa svoja četiri agregata ukupne snage 24 MW, prosječno godišnje proizvodi oko 80 GWh električne energije.