Adam novi predsjednik Uprave Zvijezde, Lokas prelazi u Agrokor

Nadzorni odbor Zvijezde danas je za predsjednika Uprave te kompanije imenovao dosadašnjeg člana Uprave Tihomira Adama, a on će na čelu tvrtke zamijeniti Krešimira Lokasa, koji je podnio ostavku jer prelazi u Agrokor d.d. na mjesto izvršnog direktora za kontroling i konsolidaciju poslovne grupe prehrana, objavila je Zvijezda putem Zagrebačke burze.

Kako se navodi u objavi, dosadašnji predsjednik Uprave Zvijezde Krešimir Lokas prelazi u Agrokor d.d. na poziciju izvršnog direktora za kontroling i konsolidaciju poslovne grupe prehrana gdje će biti zadužen za sve Agrokorove prehrambene kompanije u Hrvatskoj i regiji.

Lokas je završio Specijalistički diplomski stručni studij MBA program, Financije i računovodstvo na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, a u Zvijezdi je radio na raznim pozicijama unutar sektora kontrolinga od 2010. do veljače 2017. godine kada je imenovan predsjednikom Uprave.

Na mjesto predsjednika Uprave imenovan je Tihomir Adam, dosadašnji član Uprave.

Tihomir Adam diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a profesionalnu je karijeru započeo 1982. godine u zagrebačkoj tvrtki Jedinstvo, gdje je obnašao razne funkcije od projektanta u istraživačko razvojnom centru, direktora inženjeringa do predstavnika tvrtke u Moskvi. Adam 1999. prelazi u Ingru, kao njezin projekt manager za Rusiju, a od 2001. do 2007. radio je u tvrtki Lura na poziciji direktora korporativnih investicija. Tihomir Adam se Agrokor koncernu pridružio 2007. i do 2014. je obavljao funkcije direktora investicija Agrokora d.d., a u Zvijezdu je na mjesto člana Uprave zaduženog za proizvodnju došao 2014. godine.

Nadzorni odbor (NO) Zvijezde je na današnjoj sjednici za novog predsjednika tog tijela imenovao Vladimira Bošnjaka, dosadašnjeg zamjenika predsjednika NO-a.

Naime, početkom travnja je ostavku na mjesto člana i predsjednika Nadzornog odbora dao Teo Vujčić, podsjećaju iz Zvijezde.