VIDEO: Novi Citroën C3 oduševljava štedljivom verzijom na struju i prostranošću gradskog SUV-a

Citroën je na neviđeno u Hrvatskoj već prodao 103 automobila novog modela C3. Poklopilo se da im treća generacija njihova globalno najprodavanijeg modela stiže na tržište baš uoči poticaja na ekološke automobile, a C3 sada dolazi po prvi puta u električnoj verziji ë-C3. S cijenom od 25.900 eura bio je jedna od najboljih ponuda u sklopu poticaja jer se uz 9000 eura subvencija mogao kupiti za 16.900 eura. Jesu li kupci, njih 103, dobro odabrali odabravši auto, a da on još fizički nije stigao u Hrvatsku? Odabrali su odlično! - možemo reći nakon prvih testnih vožnji koje smo obavili na europskoj novinarskoj prezentaciji u okolici Beča, jer Citroën ë-C3 za taj novac nudi zaista odličan gradski automobil na struju, koji uz bateriju od 44 kWh i za vozilo od 4 metra sasvim ugodnu i prostranu unutrašnjost pa je spreman i za duža putovanja.

Uz elektromotor sa 113 KS i 120 Nm okretnog momenta u gradskoj vožnji i na otvorenoj cesti je živahan uz ubrzanje do stotke za 10,4 s (od 30 do 60 km/h za 2,4 s, od 60 do 90 km/h za 3,7 s), no i na autocesti može pratiti ritam s limitiranom maksimalnom brzinom od 135 km/h. No, ono što oduševljava jest potrošnja energije, vozili smo se većinom gradom i otvorenom cestom i uz živahniju vožnju imali prosječnu potrošnju ispod 12 kWh/100 km, dok uz štedljiviju ide i ispod 11 kWh/100 km. To znači da bez problema možete imati deklarirani kombinirani doseg od 326 km, odnosno u gradskoj vožnji i iznad 400 km. Ne treba se bojati ni punjenja, jer na DC brzom punjaču baterija prima 100 kW, odnosno od 20 do 80% kapaciteta puni za 26 minuta. Serijski dolazi uz 7 kW AC punjač (5 sati i 40 minuta od 20 do 100%), a doplata je 11 kW (3 i pol sata). Citroën je obećao revoluciju – auto sa solidnim dometom i prostranošću za 25.000 eura (kod nas je nešto skuplji zbog PDV-a) – i stvarno je donio.

A za one kojima domet nije prioritet, odnosno žele ë-C3 većinom voziti u gradu, za 2025. je najavljen model s manjom baterijom i snagom uz domet od 200 km i cijenom na europskom tržištu od 20.000 eura. Za one koji žele nešto između struje i benzinca, na jesen dolazi i hybrid sa 100 KS uz elektromotor od 29 KS koji u gradskoj vožnji može voziti samo na struju.

Dakako, tu je i benzinac sa 100 KS koji uskoro dolazi u prodaju i kojeg smo isprobali.

Četvrta generacija Citroënova najprodavanijeg modela u povijesti, koji je od 2002. proizveden u 5,6 milijuna primjeraka, zadržala je kompaktnost uz dužinu od 4015 mm i 2540 mm međuosovinskog razmaka. I u trećoj generaciji koja je na zalasku, Citroën C3 je imao oblik malog SUV-a, a sada je to još više izraženo. Od tla je benzinac odignut 19,7 cm, a ë-C3 16,3 cm (dosad 13,5 cm) zbog čega se sjedi povišeno, a posebnost za ovako maleni auto jest i što se s prednjih sjedala vidi čitav poklopac motora. Tako je olakšan ulazak i izlazak iz vozila, poboljšana je preglednost i sigurnost. Umjesto instrumentne ploče ispred vozača se podaci prikazuju na head-up dispjeju koji se zrcali ispod vjetrobranskog stakla, a vidljivost je dobra i to preko malenog i mesnatog upravljača po uzoru na Peugeot. No, za razliku od Peugeota, upravljač se lakše namješta kako bi se vidjela instrumentna ploča.

Prostranost je vrlo solidna u širinu, ali i za noge u drugom redu. Ne treba očekivati čuda, ali probali smo kraću vožnju s četiri odrasle osobe i bilo je to vrlo korektno jer C3 pruža 31 mm više prostora za glavu i 20 mm za noge od prosjeka u segmentu. I prtljažnik od 310 litara je iznad prosjeka B-segmenta. Nudit će se u dva paketa opreme – You i Max. Početna oprema ima sve osnovne stvari poput klima uređaja, LED prednjih svjetala, udoban Citroën Advanced Comfort ovjes, Active Safety Brake (sustav kočenja u nuždi), novi Citroën Head up displej, električne retrovizore, automatsko osvjetljenje, stražnju pomoć pri parkiranju, stražnji spojler, limitator brzine i 6 zračnih jastuka. Umjesto središnjeg zaslona u početnoj You opremi dolazi Smartphone Station držač za pametni telefon, dok je u Max opremi na tom mjestu 10,25-inčni multimedijski ekran, a između ostalog i dvobojnu karoseriju, 17-inčne alu naplatke, stražnju kameru, bolje materijale u unutrašnjosti...



Kako je benzinski model, 1,2-litreni turbo sa 100 KS i 205 Nm, od tla odignut gotovo 20 cm s njim smo se provozali i po blagom makadamu, kojeg prolazi bez problema. Benzinac dolazi uz 6-brzinski ručni mjenjač, koji se čini precizniji i lakši za korištenje od nekadašnjih Citroënovih ručnih mjenjača. I motor se uz pomoć turbopunjača rado vrti i pruža sasvim solidne performanse – 10,6 s do stotke i 160 km/h maksimalne brzine. Na testnoj ruti nam je prosječna potrošnja bila između 6,5 i 7 litara. C3 nije podešen za jurnjavu, već za, kako se od Citroëna i očekuje, komfornu vožnju čemu pridonose Advanced Comfort ovjes i Advanced comfort sjedala.





Za benzinski model koji uskoro stiže na tržište još nije definirana cijena, no neće biti skuplji od 16.500 eura, što se u današnjoj konstelaciji cijena čini vrlo konkurentno i cilja na kupce koji se zanimaju za modele poput kod nas ali i u Europi vrlo popularne Dacije Sandero.