Novi električni Citroën ë-C3 s cijenom manjom od 20.000 eura

Citroën je predstavio novu generaciju svog popularnog modela C3 koji prvi put dolazi u električnoj verziji ë-C3.

Zasad je samo predstsavljena baš verzija na struju ë-C3 za koju Francuzi kažu da će biti "prvi pristupačni električni automobil u Europi". Takvu tvrdnju potkrepljuju cijenom koja bi trebala iznositi 23.300 eura za verziju s baterijom kapaciteta 44 kWh i dometom d 320 km. S obzirom da je trenutno najpovoljniji električni automobil u Hrvatskoj Dacia Spring s cijenom od 23.700 eura i baterijom od 26,8 kWh, ako to uistinu bude cijena do registracije ë-C3 bi mogao biti pravi hit. Štoviše, Citroën je najavio da će u 2025. ponuditi i još jeftiniju verziju ë-C3 s baterijom manjeg kapaciteta i dometom od 200 km i to po cijeni od 19.990 eura.

Već je aktualni model C3 koketirao sa SUV izgledom, a novi C3 to nikako ne skriva. Dapače, zaista ima formu B-SUV modela, a razijen je na izvornoj BEV platformi Stellantis grupe 'Smart Car Platform', a ë-C3 debitira s novim Citroënovim dizajnerskim jezikom i potpisom marke uz novi logo. Dakle, ë-C3 je još jedan model automobila koji je izvorno nastao na platformi za elekrična vozila, a nakon toga će biti prilagođen za benzinske motore koje Francuzi također planiraju ponuditi.

Radi se o prvom modelu na spomenutoj platfomi na kojoj će nastajati i drugipristupačniji modeli modeli Stellantis grupe marki Peugeot, Opel, Fiat...

Novi C3 je samo 19 mm duži (4018 mm) i 6 mm širi od prethodnika (1755 mm), no bitno je viši za čak 100 mm te u unutrašnjosti pruža veću prostranost u svim smjerovima. Sjedi se znatno više, a odignutost od tla je 163 mm (prije 135 mm), što svakako pridonosi SUV/crossover osjećaju za upravljačem i boljoj preglednosti ceste.

Potpuno električni ë-C3 ponosno predvodi liniju četvrte generacije najpopularnijeg Citroën automobila, koji je prodan u više od 5,6 milijuna primjeraka od lansiranja prve generacije 2002. godine. C3 je najpopularniji model marke i predstavlja 29 posto Citroënove europske prodaje. Godine 2022. C3 je osvojio 11 posto ukupnog tržišta europskog B-segmenta.

Udobnost, kao jedna od Citroenovih glavnih značajki, je također poboljšana u novoj generaciji jer po prvi put u povijesti modela C3 hatchback, Citroën ugrađuje svoj inovativni i ekskluzivni ovjes Citroën Advanced Comfort kao standardnu opremu za sve verzije potpuno novog, potpuno električnog ë-C3.

Doazi uz elektromotor od 113 KS s kojim do 100 km/h dolazi zas 11 s, dok će najveća brzina biti 135 km/h.

Brzo punjenje je moguće na DC punjaču od 100 kW od 20 do 80 posto za samo 26 minuta, dok standardno punjenje izmjeničnom strujom, od 20% do 80%, traje oko 4 sata i 10 minuta uz upotrebu snage od 7 kW, ili 2 sata i 50 minuta ako je dostupno 11 kW.

Paketi opreme su pojednostavljeni, odnosno nudtit će se samo dva paketa - You i Max.

Početni već vrlo bogati You uključuje prednja LED svjetla, ovjes Citroën Advanced Comfort, sustav kočenja u nuždi, novi sustav zaslona Citroën Head Up, 'My Citroen Play with Smartphone' stanicu za infotainment, električne retrovizore, automatsko osvjetljenje, stražnji parking radar, stražnji spojler, tempomat, ručni klima uređaj i 6 zračnih jastuka.

Na tržište stiže iduće godine.