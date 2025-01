Stiže vinska veljača u Zagrebu - deseti po redu Vinart

Od 1. veljače do 1. ožujka ove godine dogodit će se Vinart Biz Edition, najavljeno je na tiskovnoj konferenciji u prostoru OUT Rooftop bar hotela Timeout Heritage u Zagrebu. Riječ je o manifestaciji koja je do sada bila poznata kao Vinart Grand Tasting a za svoje deseto izdanje osim imena dorađena je i ponuda. Događaj koji okuplja najvažnije profesionalce iz svijeta vina sastojat će se od četiri manifestacije kako za široku publiku tako i za profesionalce koji će moći, kako se to voli popularno reži, networkirati, povezivati vinare i stručnjake iz poslovnog svijeta. Ovaj puta bit će čak 25 vinskih radionica koje će držati vrhunski predavači i vinari a koje će se događati u Hotelu Esplanade kroz četiri dana, 20., 21. 22. te 26. veljače.

No, program otvara četvrti po redu Vinart Petit Tasting koji će se dogoditi 1. veljače od 13 do 20 sati u Petom Kupeu, a radi se o već poznatom ekskluzivnom kušanju selekcije ponajboljih vina prema izboru 28 renomiranih vinskih stručnjaka. Ovogodišnje izdanje Petit Tastinga sastoji se od dva dijela: Icons 1, od 13 do 16 sati, Icons 2, od 17 do 20 sati. Dan nakon radionica, 27. veljače, održat će se i drugi Silent Tasting u Esplanade Hotelu od 10 do 18 sati. Kako organizator podsjeća, Silent Tasting sjedeće je kušanje preko 130 odabranih vina iz četiri hrvatske vinske regije namijenjeno, kako stranim i domaćim novinarima, tako i svim entuzijastima koji se u tišini i bez vanjskih utjecaja mogu potpuno posvetiti vinima, fokusirajući se na mirise, okuse i teksture.

Za kraj Vinart Biz Editiona, 28. veljače i 1. ožujka održava se najznačajniji poslovni vinski događaj u Hrvatskoj a to je sam Vinart Grand Tasting. U dobro poznatom ambijentu Laube, ovaj dvodnevni vinski sajam okupit će, s jedne strane, preko 140 odabranih vinarija s oko 800 etiketa koji predstavljaju idealan uzorak vinskog tržišta Hrvatske, a s druge strane, vodeće profesionalce iz poslovnog svijeta.

Riječ je o sajmu koji posebnu pozornost daje poslovnim posjetiteljima kojima je ujedno i važna platforma za povezivanje s vinarima, kreiranje novih vinskih karata i ponuda za nadolazeću turističku sezonu. Važna napomena od strane organizatora je da se svim posjetiteljima nadolazećih vinskih događanja savjetuju korištenje pljuvačnica i posuda za izlijevanje te se napominje da je korištenje parfema i drugih proizvoda intenzivnog mirisa zabranjeno.