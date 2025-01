Stigao je novi DFSK EC75 - električno dostavno vozilo nove generacije

Potpuno novi EC75 dolazi u dizajnu koji postavlja novo mjerilo u europskom segmentu kombija ukupne mase do tri tone i pomaže u tranziciji da korisnici bez napora prijeđu na električna vozila. Uz još širi spektar inovativnih značajki i pametnih tehnologija, nudi i veću učinkovitost, dizajn i kvalitetu.

Novi EC75 nudi impresivni teretni prostor kroz dužinu od 2.8 metara, a zbog svoje širine i visine ukupni dostupni prostor je 7 kubičnih metara čime je u vrhu klase. Tako ima mjesta za prijevoz standardnih ploča (u bočnom ili horizontalnom položaju) ili za dvije euro palete. Maksimalna dozvoljena nosivost modela iznosi 1200 kg. S dvostrukim bočnim kliznim vratima širine palete, stražnjim vratima koja se široko otvaraju i niskim utovarnim pragom, pristup tovarnom prostoru je jednostavan. Za lakše manevriranje u gradskim sredinama tu je i sustav kamera za parkiranje s pogledom od 360 stupnjeva te prednji i stražnji parking senzori.

Foto: DFSK

Novi EC75 opremljen je elektro motorom snage 70 kw što jamči dovoljno snage za sve radne zadatke, a nova LFP baterija kapaciteta 50.30 kWh omogućit će autonomiju od 240 do 270 km u uvjetima gradske dostave. Punjenje baterija omogućeno je putem AC punjača snage 6.6 kw i to za cca 7 sati, dok je putem DC punjača punjenje od 20 do 80% kapaciteta dostupno u 45 minuta. Nova inovativnost je i V2L funkcija snage 3.3 kw.

Kod novog DFSK EC75 naglasak je na sigurnosti pa je tako model opremljen naprednim ABS i ESP sustavom sa kontrolom proklizavanja, zračnim jastucima za vozača i suvozača, auto hold funkcijom, električnom parkirnom kočnicom koja olakšava korištenje vozila u gradskoj gužvi. Za komunikaciju je zadužen potpuno novi audio sustav veličine 10.1 inča s opcijom Android Auto ili Carplay aplikacije. Ne treba zaboraviti ni prostor za bežično punjenje mobitela, USB punjač snage 66W te multifunkcionalni upravljač za upravljanje različitim funkcijama vozila.

Foto: DFSK

Moderno uređena unutrašnjost orijentirana je na vozača i jednostavnost upravljanja. Korisnicima je na raspolaganju u kabini čak 11 pretinaca za smještaj stvari. Ergonomska ručica mjenjača svojim smještajem na stupu upravljača također stvara dodatni prostor za vozača.

Novi DFSK EC75 dolazi sa jamstvom na bateriju u trajanju od 6 godina ili 150.000 km. Redovna cijena vozila je 28.000€+pdv.

Uz prodaju vozila, Auto Hrvatska je osigurala i servisni centar na lokaciji Radnička cesta 182 u Zagrebu koji je ovlašten za pružanje servisnih usluga održavanja grupacije Dongfeng a u planu je otvaranje ovlaštenih servisnih mjesta i u većim gradovima u Hrvatskoj.

Foto: DFSK

Radno vrijeme DFSK ovlaštenog prodajno-servisnog centra u Zagrebu je radnim danom od 8 do 17 sati i subotom od 8 do 13 sati.

Kupci se za sva pitanja mogu obratiti na mail dfsk.prodaja@autohrvatska.hr ili putem besplatnog info telefona 0800 1952 ili putem live chata na web stranici Auto Hrvatske.