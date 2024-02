Samsung Galaxy S24 Ultra: Zabavan, brz i ultra skup

Samsung doista jest pogodio s imenovanjem ove serije pametnih telefona – najnoviji Samsung Galaxy S24 Ultra je "ultra" po mnogo toga. Sve najbolje iz korejske tvornice čuda našlo se u ovom mobitelu – od dotjeranog atraktivnog dizajna, sada ojačanog kućištem od titanija i otpornijim staklom, najboljeg zaslona s puno svjetline, najboljeg čipseta na Androidu još poboljšanog posebno baš za Samsungovu Galaxy seriju pa do nove moćne telefoto kamere s kvalitetnim zumom koji pomiče mogućnosti mobilne fotografije. Poboljšano je i trajanje baterije, a na valu ugrađivanja umjetne inteligencije svuda oko nas, i Samsung je oplemenio neka zgodna korisnička iskustva poput novih načina prevođenja stranih jezika i zabavnog načina pretraživanja koja nadilaze neka stara osnovna pravila surfanja.

No, sve to zapakirano je i u ultra skupu cijenu jer je Samsung Galaxy S24 Ultra na hrvatsko tržište stigao po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1499 eura! A to je stvarno puno za mobitel, za taj novac možete kupiti i kvalitetan laptop. No, ako tražite top mobitel velikog zaslona, pogotovo na Android strani, vjerojatno ćete razmišljati i o Samsungovoj Ultri.

Foto: Danijel Lijović

Ovo je veliki uređaj i među težim mobitelima (232 grama) pa svakako treba uračunati i to. Također, preporučujem da si odmah kupite i zaštitnu masku. Ovo nikako nije krhak uređaj, ali bit će vam jednostavniji za korištenje. Dizajn se zapravo nije nešto puno promijenio u odnosu na lanjsku izvedbu, tu su sada čvršći rubovi od titanija, a uobičajeno odlični Samsungovi zasloni sada su još malo više otporni na štetu od ogrebotina, a imaju još više svjetline pa ne biste trebali imati problema razlučivati detalje na ekranu ni po suncu.

U svakodnevnom korištenju jedna od prvih stvari koja se meni isticala jest bolja autonomija baterije. Kasno navečer znalo bi mi ostati i 50 posto baterije ili nešto manje ako sam intenzivnije koristio mobitel taj dan. Ne bih rekao da nova Ultra može proći dva intenzivna dana korištenja bez punjenja baterija, ali definitivno je to sada ugodnije za cjelodnevno neopterećeno korištenje.

Foto: Danijel Lijović

No, i dalje nisam zadovoljan brzinom punjenja baterije. Tu Samsung još zaostaje za kineskom konkurencijom. Za 15 minuta napunilo mi se 32 posto baterije, za pola sata 63 posto, a za sat vremena 96 posto baterije. Za punih 100 posto trebalo je i 70 minuta što je previše u današnje doba. Za cca sat i pol neprestanog gledanja serija na Netflixu potrošilo mi se devet posto baterije. Nisam primijetio zagrijavanja ni nakon dulje gledanja videa ni nakon fotografiranja.

Što se kamera tiče, nova Ultra može sve. Fotografije su lijepe i oštre s prirodnim bojama. Ne primjećuje se neko izvještačeno peglanje ili pretjerano oštrenje, iako u pozadini ima i puno rada softvera i umjetne inteligencije da vam se u galeriji ponudi najbolji i najoštriji kadar koji ste kliknuli. Sklop kamera fizički je gotovo identičan lanjskoj verziji.

Najveća promjena je zamjena glavne telefoto kamere koja sada ima veći foto senzor, a manje uvećanje (5x). No, kvaliteta je ostala. Štoviše, zumiranje sada izgleda jednostavnije, a istovremeno i vrlo moćno. Primjećujem da mi se kadar manje "trese" dok pokušavam snimiti fotografiju s većim zumiranjem. Iako je i dalje nepotrebno i nekvalitetno zumirati do maksimalnog uvećanja (100), primijetit ćete vrlo kvalitetno zumiranje u zoni do 10x.

Foto: Danijel Lijović

Ne bi me iznenadilo da se Galaxy S24 Ultra nađe na nekom popisu špijunske opreme jer je zum toliko "opasan" da sam doslovce mogao očitati broj telefona s trupa aviona parkiranog na pisti. A snimao sam iz aerodromske zgrade s pozicije udaljene vjerojatno više od 100 metara.

Selfie kamera je i dalje dosta dobra, zapravo jednaka je kao i lani. Noćne fotografije su također kvalitetne. Zumiranje će dobro raditi i po noći, ako ima nešto ulične rasvjete. Noćni selfie je nešto slabije kvalitete. Također, ako fotografirate društvo oštrina i kvaliteta će ovisiti o tome koliko ima okolne rasvjete i koliko se tko u tom trenutku pomiče.

Foto: Danijel Lijović

U svakom slučaju, ako nekim dijelom fotografije niste zadovoljni, sada imate i jednostavnih alata brzo prilagoditi fotografiju, pa čak i izrezati i izbaciti neku osobu ili predmet s fotografije. Ovakvih aplikacija već ima u ponudi, ali doista očekujem da bi ova značajka mogla postati vrlo popularna za brzo editiranje i objavu na društvenim mrežama. Moram to isprobati na svojim fotografijama s tenisa...

Isprobao sam i niz novih značajki koje se Samsung pompozno najavio – prevođenje uživo i zaokruživanje detalja za pretraživanje. Ovo su svakako zgodne cake, ali ne bih ih nazvao presudnima u odlučivanju kupnje novog mobitela. Simultano prevođenje tijekom telefonskog poziva je sporo, prijevod dolazi sa zakašnjenjem pa tu ostaje dosta rezerve za poboljšanje. Također, nadam se da će Samsung proširiti listu od 13 jezika koji su zasad dostupni.

Foto: Danijel Lijović

Usluga "prevoditelj" je, pak, puno brža i iskoristivija, a čak ne treba biti na internetu da bi se koristila. Ovu uslugu najbrže pronađete u gornjem izborniku značajki (dvostrukim povlačenjem) na zadnjoj paleti ponuđenih opcija. Dobijete podijeljeni ekran namijenjen za brzi prevođeni razgovor između dvije osobe koje stoje jedan pored drugi – svatko s jedne strane mobitela izgovara svoje rečenice, a Galaxy AI "Prevoditelj" odmah tipka prijevod i to dosta dobro hvata i prevodi.

Foto: Danijel Lijović

Sviđa mi se nova usluga "Circle to Search" jer donosi dozu čarolije – vizualno jako lijepo izgleda taj efekt zaokruživanja detalja na već snimljenoj fotografiji kako biste dobili rezultate pretrage o tom predmetu. Čini mi se da ćemo sada svi zaokruživati i istraživati tko nosi koje cipele ili tenisice, ali vjerujem da će pomoći i turistima kada nakon puta pregledavaju gomilu fotki pa naknadno otkriju da su bili pored neke važne znamenitosti, a da tada toga nisu ni bili svjesni...

PLUSEVI

Lijep dizajn i odličan zaslon

Sveobuhvatne kamere

Odličan zum

Baterija dulje traje

Visoke performanse

Korisni AI trikovi

Čak 7 godina softver osvježavanja

MINUSI

Visoka cijena

Punjenje baterije bi trebalo biti brže

Premalo novih iskoraka