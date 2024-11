Probali smo novitete naše nagrađivane destilerije iz Buzeta

Rakiju od dunje nije lako napraviti. Njezine decentne arome lako će se izgubiti u destilaciji, a dobivena rakija ostati dunjevačom tek u tragovima, možda i za one s najistančanijim osjetilom mirisa. Svejedno, može se na tržištu pronaći rakija od dunje domaćih proizvođača, a nedavno je stigla i jedna nova. Riječ je o Dunji renomirane i nagrađivane istarske destilerije Aura, a znalci znaju da su kada se pojavi novi proizvod tog brenda, očekivanja povisoka. Ne može se reći, ovdje su ona opravdana kada se rakija pomiriše prvi put. Jasno su izražene arome dunje, ali s njima stiže i nagovještaj rakije koja je punijeg tijela, što se kod dunjevače nužno ne mora očekivati. Ta pastelnost koja se osjetila u aromama pretače se na nepce, gdje se osjeća gustoća koja nudi zaokruženost, a koja je ovijena okusom dunje tako da on ostaje dulje vrijeme na nepcu. Priznajemo, na prvo kušanje ostali smo dojma kako se radi o prilično jakoj rakiji, no taj dojam nije bio sasvim ispravan, tih 40 posto ne uspijeva potisnuti opisane okuse i punoću, već čini komponentu koja Aurinu Dunju čini, po nama, zaista dobrim aperitivom. Nije, dakle, riječ o destilatu koji je više za osobno uživanje, nego upravo prije nedjeljnog ručka, recimo. Pa kada je tradicija u domaćim restoranima kao aperitiv nuditi rakiju, zašto to ne bi bila ova domaća dunjevača?

Popularnost pelinkovca kao doista originalnog tradicijskog pića naših krajeva nije nikada padala, no u posljednje vrijeme ovaj biljni liker doživljava i novi val svoje omiljenosti. U tom novom valu pojavljuje se i Premium Pelinkovac Victoris iz obiteljske destilerije Aura kojim se ova kuća priključuje trendu visoko kvalitetnih likera koje publika u nas sve više traži. Victoris je napravljen na bazi žitnog pšeničnog alkohola u kojem je više mjeseci maceriran gorki pelin zajedno s 15 vrsta raznog bilja u koje se ubrajaju kamilica, kadulja, stolisnik, majčina dušica a sve se zaslađuje medom. Dobilo se vrlo ukusno piće, jedan zaista uglađeni pelinkovac kod kojega nije naglasak na gorčini, već na kolopletu aroma i okusa dobivenih biljem i medom te koji je doista ugodan za piće. Iz pića očekivano tamne karamelne boje dopiru note sladića, vanilije, kamilice, a onda i nešto voćnih poput breskve. U okusu će se reprizirati dosta od aroma, a tijelo pića nije pregusto, vrlo je pitko, a gutljaj završava taman s dovoljno gorčine kako bi se doživljaj zaokružio. U Auri ga preporučuju kao dižestiv u kombinaciji s ledom i kriškom naranče serviran na vrlo niskoj temperaturi. Nemamo toj preporuci što prigovoriti, ali trebamo dodati da je Victoris ostao stabilan i pri sobnoj temperaturi a može ga se piti i bez dodataka, savršeno je ugodan i ukusan sam po sebi.

Viljamovka je doista jedna od najpopularnijih rakija od nas, čak i posebno štovana i cijenjena. Rekli bismo zato jer se za nju koristi isključivo kruška sorte Williams odnosno – viljamovke. Tu se sortu smatra biserom među kruškama zbog njezine arome i okusa, a ambiciozniji će se destiler potruditi da za svoju rakiju odabere najsvježije i najkvalitetnije plodove. Često ćete pronaći i Viljamovku s kruškom u boci. I u Auri, jednoj od najpoznatijih naših destilerija, koja je za ovu sezonu pripremila upravo rakiju Viljamovku također se poštuje da plod od kojeg će rakija nastati bude što je moguće svježiji i kvalitetniji. Teško je ne upoznati se s Aurinim proizvodima ako ste i malo ambiciozniji ljubitelj, ako jeste onda ćete na njihovoj Viljamovki primijetiti kako je vrlo lijepih aroma, dakako, kruške ali i nešto meda i začina. Vrlo je gusta, dojma nešto pojačane oštrine, ali doista ukusna pa će mnogi i bez pogleda na lijepo dizajniranu bocu shvatiti o kojoj se rakiji radi. Aurina Viljamovka ima doista brojnu konkurenciju u nas, nije ni čudo obzirom na renome takvih rakija, ali rekli bismo da ćete ovu Aurinu ipak prepoznati u odnosu na druge zbog tih dodatnih aroma i osobina. Viljamovka se često poslužuje i kao aperitiv, ali ne jednom smo upoznali poklonike koji je piju u slobodno vrijeme, kao svoje piće u kojem vole uživati. Sasvim sigurno će biti dosta onih koji će odabrati upravo ovu Aurinu.

Svakako, posebnu pozornost u Auri poklanjaju ambalaži, sva tri su destilata došla u atraktivnim pakiranjima, u bocama koje čak i zaslužuju čuvanje, Pelinkovac je došao u boci u kojoj inače ne bismo tražili 'narodni' pelinkovac.