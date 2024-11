Pripazite, s polica se povlači jedna vrsta čaja: Sadrži povećanu količinu otrovnih spojeva

S polica trgovina povlači se čaj od metvice jednog proizvođača, izvijestila je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), i to zbog povećane količine otrovnih spojeva, pirolizidinskih alkaloida. Radi se o čaju od mente marke Dar prirode, a kojeg proizvodi hrvatska tvrtka ESPRESSO d.o.o.

Međutim, opoziv čaja odnosi se samo na one koje imaju LOT broj 0124111. Inače, pirolizidinski alkaloidi su otrovni spojevi koji se nalaze u nekim vrstama biljaka, a koje one koriste kako bi se u prirodi obranile od štetnika i nametnika. One u većim dozama pokazuju genotoksično i kancerogeno djelovanje na ljude.

- Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane. Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima - izvijestio je HAPIH.