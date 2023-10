Povoljnije u kino: Uz par trikova možete prepoloviti cijenu kino ulaznice

Iako nam se većini na spomen kina u glavi složi slika raskošnih novih dvorana s ogromnim 'platnom' i gromoglasnim ozvučenjem, Zagreb još uvijek ima i manja, nekima čak i simpatičnija kina. Naravno, mnogi će im spočitnuti dotrajalost i manjak dodatnih sadržaja, no – sve ima svoje draži. Kako bilo, izbor kina u metropoli nije loš, kao ni filmova u njima. Cijenom, ulaznica, pak, dosta variraju. Prednjače ona najmodrednija u čije je opremanje zadnjih godina puno i uloženo. S inflacijom su rasli i izdaci, razumljivo, no to je sve dovelo do situacije da tek rijetki filmovi, rijetkim danima, dvoranu dupkom napune. Pregledali smo im ponudu i cjenike, da vidimo može li se ipak i sada u kino po povoljnijoj cijeni. CineStar kina u Zagrebu djeluju na nekoliko lokacija: u Branimirovoj ulici (Branimir Mingle Mall), na Aveniji Dubrovnik (Avenue Mall), Arena IMAX je u Arena Centru, u Centru Kaptol je Kaptol Boutique Cinema. Zapad Zagreba ima CineStar kino u Z centru. Ako nemate njihovu Student ili Senior karticu, i u kino ne idete u sklopu organizirane školske grupe, redovna cijena jedne ulaznice za 2D film u trajanju do 120 minuta u vrijeme u koje smo ranije običavali izlaziti u kino – dakle, vikendom navečer – sada je šest i pol eura.

Malo tko će ići sam, ako vas je dvoje to je već 13 eura, a teško je odoljeti i mirisu kokica... Ako je Real D 3D film u igri, na cijenu svake karte valja dodati još 1,30 eura. Poželite li s boljom polovicom podijeliti ljubavno sjedalo, dodajte još 0,80 eura. Tih 13 eura samo za dvije osnovne večernje karte, odnosno oko 17 eura ako u paru želite pogledati 3D film dug do dva sata, mnogima je previše. No, možete i povoljnije u kino, samo se treba odmaknuti od uobičajenih termina vikendom u 19 ili 20 sati. U tjednu je, naravno, mnogima problem što se sutradan zbog školskih, studentskih ili radnih obveza trebaju rano ustati – a i te obveze traju veći dio dana - ali uhvatite li koji slobodan dan te se odlučite za projekciju od ponedjeljka do četvrtka od 17 sati nadalje, cijene ulaznica kreću od 5,50 eura. Kroz cijeli tjedan film za pet eura pogledati možete odlučite li u kino poći do 17 sati. Realni problem jest što prije 17 sati kina nude znatno manji izbor filmova koji bi mogli zanimati i odrasle. I ne može se to objasniti idejom da se takvom satnicom želi obeshrabriti mlađe posjetitelje da idu gledati filmove koji nisu za njih kad se, primjerice, već u 16.45 sati može pogledati horor film 'Istjerivač đavola'... Stoga se valja okrenuti drukčijoj kombinaciji, želite li 'normalan' film za odrasle u koliko-toliko normalnom terminu. Birajte srijedu, govorimo li o CineStar kinima, jer srijedom karte koštaju 3,90 eura pa, primjerice, u Z centru 25. listopada od 18 sati za 3,90 eura možete pogledati 91-minutni triler 'Do posljednjeg daha'. Isti dan u 21,15 sati možete na 'Ubojice cvjetnog mjeseca' no taj film traje 206 minuta, što će cijenu jedne ulaznice povećati za 0,80 eura, na i dalje povoljnih 4,70 eura. U Arena centru u srijedu u 19,45 ljubitelji horora mogu za 3,90 eura po ulaznici pogledati 'Slagalicu strave X', po istoj cijeni u 21,25 sati u jednoj od dvorana na rasporedu su 'Plaćenici 4'. Dakle, i večernji su termini na raspolaganju, a tako je i izbor filmova bogatiji. Detaljan program možete pogledati ovdje.

Kaptol Cinema idući tjedan kreće s Danima strave. Naime, od 26. listopada do 5. studenog gledatelji bilo kojeg od najnovijih horor filmova – kad na blagajni pokažu kupljenu ulaznicu – ostvaruju pravo na kupovinu Strava menija uz 50% uštede. Obiteljski vikend, pak, subotom i nedjeljom za 2D filmove s početkom između 12 i 16,59 sati donosi cijenu od 3,50 eura. To vrijedi za grupe od tri ili više osoba koje uključuju najmanje jedno dijete do 14 godina starosti i jednu odraslu osobu. Kaptol Cinema također je CineStar kino, pa Dane strave i Obiteljski vikend imaju i njihova ostala kina, a isto je i s ponoćnom premijerom za koju po ulaznici na Kaptolu valja izdvojiti 10,70 eura, dok Tres Chic projekcija stoji 12,80 eura – sjedite li na boutique sjedalu. U ostalim CineStar kinima pandan tim sjedalima su VIP Relax (+1 euro) i Royal Bed sjedala (+1,30 eura).

Cineplexx također ima povoljnije cijene srijedom – i u njihovom kinu u City Centru one Zagreb East karte tim danom stoje od 3,90 eura. 'Dogman' Luca Bessona po toj je cijeni na rasporedu od 18,30 sati; ‘Odmazdu’ u kojoj glavnu ulogu ima Liam Neeson pogledati možete od 20,15 sati, također po cijeni od 7,80 eura za dvije osobe. Znanstveno-fantastični akcijski triler ‘Kreator’ traje 133 minute pa za njega u srijedu u 19,45 sati jednu ulaznicu valja platiti 4,40 eura. Detaljan program možete pogledati ovdje.

Ako ste skloniji kinu s mirisom nostalgije, sjetite se Kinoteke. U dvorani u Kordunskoj ulici neke od filmova s programa velikih i novijih dvorana ovdje možete povoljnije pogledati gotovo svim danima u tjednu. Primjerice, 'Ubojice cvjetnog mjeseca' (21. i 28. listopada u 19 sati) i komedija 'Bosanski lonac' (27. listopada u 16 sati) po 4 eura za jednu kartu; animirani filmovi 'Psići u ophodnji: Moćan film' (21. listopada u 11 sati) i 'Trolovi 3: Bend na okupu' (28. listopada u 11 sati) – po 3,50 eura. Detaljan program možete vidjeti ovdje.

Kino Tuškanac se preuređuje pa gostuje na druge dvije lokacije: Kino Forum (SD Stjepan Radić, Jarunska ul. 2) i Centar za kulturu i informacije Maksimir (Ulica Lavoslava Švarca 18). Primjerice, ove nedjelje s početkom u 20 sati na programu je hrvatski film ‘Maršal’, u utorak u isto vrijeme prikazuje se ‘Casablanca’ iz 1942. godine. Cijena pojedinačne ulaznice je 4 eura i vrijedi za sve redovne programe kina Tuškanac, a raspored možete pogledati ovdje. Art-kino Metropolis smjestilo se u u dvorani Gorgona Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Dvorana Gorgona ima 233 mjesta i opremljena je najmodernijom projekcijskom opremom (2K digitalni projektor) i ozvučenjem (Dolby). Danas u 19,30 sati na rasporedu je drama ‘Beskrajna ljubav’ s Penélope Cruz u glavnoj ulozi. Cijena za sve ulaznice je 4 eura, a raspored filmova možete pogledati ovdje.