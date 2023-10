Kanjon Kamačnik: zelena oaza na oko sat vremena vožnje od Zagreba

U blizini Vrbovskog, na tek malo više od sat vremena vožnje od Zagreba (autocestom A6), krije se pravi zeleni biser. Kanjon Kamačnik na pola je puta između Zagreba i Rijeke, a odličan je izbor za sve ljubitelje prirode: obitelji s djecom, parove, veća društva... Stoga, ako nemate ideju kamo se uputiti, a imate želju na otvorenome iskoristiti ove sunčane dane, kako je najavljeno, zadnje prije zahlađenja, Kamačnik bi mogao biti dobro rješenje. Smjestio se tamo gdje se potok Kamačnik spaja s rijekom Dobrom, a pješačka staza kreće od restorana Kamačnik. Do nje, dakle, možete automobilom, ali i vlakom, budući da je željeznička postaja u neposrednoj blizini. Na hodanje ovom stazom mogu se odlučiti i manje utrenirani hodači jer je lagana, prikladna za sve uzraste. Dugačka je oko tri kilometra – u svakom smjeru, jer nije kružna već se valja vratiti istim putem. Dok hodate, osim u bojama jeseni oko sebe uživat ćete i u zvukovima koje potok Kamačnik stvara dok preskače kamenje koje mu je priroda bacila pod tok.

Put dalje vodi preko drvenih mostova – pješačkih, naravno – pa dalje do izvora potoka Kamačnik, koji se nalazi na 405 metara nadmorske visine. Potok izvire iz nepoznate dubine, a do sada je istraženo 118 metara dubine izvora. Izvorište Kamačnika jedno je od pet najdubljih u Europi. Kamačnik se nalazi na popisu lokacija Značajnog krajobraza. Specifičnosti ove lokacije na više su mjesta istaknute na tablama uz samu stazu, a osim njih pažnju rekreativaca privlače i zvučne instalacije koje mogu slobodno isprobati. Pa se tako slobodno odvažite i lupite u gong, osluhnite zvuk jelenova roga, a možda će vas i orgulje zainteresirati. Te će vam glazbene avanture – ima ih pet, a zajedno čine Panovu stazu - šetnju u svakom smjeru, dakako, malo produžiti. Inače se ta tri kilometra u prosjeku prehodaju za prosječnih sat vremena. Iako je Kamačnik prirodna oaza, u njega ne možete skoknuti u svako doba dana ili noći. Radno vrijeme je, navodi se na lokvarka.hr, od 9 do 17 sati. Cijena ulaznice je četiri eura.