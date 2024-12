Porsche zainteresiran preuzeti većinski udio u tvrtki Bugatti Rimac

Njemački poslovni medij Manager objavio je da je Porsche zainteresiran za preuzimanje većinskog udjela u tvrtki Bugatti Rimac. Kao razlozi navode se loše upravljanje poslovnim procesima u tvrtki koja je osnovana kao "joint venture" Porschea i Rimca te slaba prodaja Rimčeve Nevere. U tome treba uočiti i da je lani Bugatti prodao 81 vozilo, što je gotovo isto kao rekordne 2019., te da su Bugattiji rasprodani do 2029. Medij ipak navodi da je napredak s novim Tourbillonom ponešto usporen. Pa je tu i gubitak od 17 milijuna eura što, bez obzira na probleme koje VW grupa sada ima, ne bi trebao biti osobit problem. Za to koliko su poslovni procesi u Bugatti Rimcu neefikasni i koliko se njima loše upravljalo, razlozi leže u Porscheovim analizama koje javnosti nisu dostupne, dok se za slabu prodaju Nevere može vrlo lako zaključiti zašto je tako.

Povratak konvencionalnome

Mate Rimac tvrdio je da je prodano otprilike 50 atraktivnih strujnih hiperautomobila, u javnosti se pojavilo nekoliko prodanih jedinica, ali to je bitno slabije od 150 automobila, koliko se planiralo napraviti u ovoj seriji. Početkom svibnja ove godine Rimac je najavio da razmatra primjenu motora s unutrašnjim sagorijevanjem jer kupci automobila visokih performansi nisu skloni električnima.

– Neveru smo počeli razvijati 2016. godine kada su električni automobili još bili potpuno cool – izjavio je ranije Mate Rimac. Raspoloženje tržišta počelo se mijenjati, i to, kako sada razmišlja Rimac, zbog državnih poticaja kojima se promoviraju električni automobili koji su postali uobičajeni pa se kupci skupih automobila vrhunskih performansi žele razlikovati i vraćaju se konvencionalnom pogonu.

– Sada kada struja sve više postaje uobičajenom u nižim segmentima, kupci u visokim segmentima žele se distancirati – kazao je Rimac uspoređujući to sa satovima: – Nitko za Apple Watch, koji može sve, neće platiti 200.000 eura koliko se plaća za staromodni mehanički sat. Ambicija vezana za električni automobil visokih performansi splasnula je i u Bugattiju, u kojem je razvijen novi benzinski motor konfiguracije V16.

– Zbog velikog imena sigurno ćemo moći prodati nešto električnih Bugattija, no ni približno koliko Bugattija s V16 – kazao je Rimac. Prodaja Nevere ne ide i unatoč tome što je sve na električni pogon te što se reklamira kao jedinstveno iskustvo. Međutim, Stephan Winkelmann, šef Lamborghinija, koji je, zanimljivo, u rukama Audija, Porscheova "rođaka", rekao je da gotovo nitko ne želi električni superautomobil.

– Električni se superautomobili još ne prodaju. Prerano je, a vidjet ćemo u budućnosti hoće li se to i kada će se dogoditi – rekao je Winkelmann. No iako je Winkelmann tako govorio, svejedno je njegova tvrtka predstavila elektrifikaciju svih svojih modela, odnosno novi Revuelto i Huracan bit će hibridi. Možda će tek za tri do četiri godine stići Lanzador kao potpuno električni Lamborghini. Nitko nikada nije sporio da električni automobil može dosegnuti vrhunske performanse, no primjetno mu je nedostajalo emocije koju nudi konkurent s konvencionalnim pogonom.

Moraju se složiti i ostali ulagači

I ranije se upozoravalo da na salonima posvećenima takvim automobilima gužva i dalje vlada na prostorima za klasične superautomobile. Takve su marke prije nekoliko godina najavljivale žestoku elektrifikaciju, a činjenica je i da neki, poput Ferrarija, od te namjere nisu odustali. Najavljena limitiranja konvencionalnog pogona na prostoru EU mogla bi se zaobići sintetskim gorivima, u što dosta proizvođača polaže nade. No ako je i postojala sumnja da će Rimac uspjeti s Bugattijem, u što je malo tko vjerovao, činjenica je da je njegova inovacija vjerodostojna.

Da se u koncepciju njegova pogona više ne sumnja, govori i nedavno predstavljeni Audi Q6 e-Tron, u koji je ugrađena ista arhitektura kao na automobilima Rimac. Ta platforma na kojoj se koristi napon od 800 volti dala je grupi Volkswagen i njezinim markama potrebno znanje koje bi moglo značiti i veliku prednost. Tu arhitekturu čini 12 modula s 15 prizmatičnih baterija, što ukupno čini 180 litij-ionskih baterija koje daju bruto kapacitet od 100 kWh.

Kada ih se puni na brzom punjaču, Q6 se može napuniti na 10 do 80 posto snage za oko 21 minutu. To znači da se energije za udaljenost od 220 km napuni za nekih 10 minuta, što je daleko brže od ranijeg sustava koji se koristio na e-Tronu. Sustav je jednostavan i lakši pa uz brzo punjenje znatno utječe na ukupan doseg. Još jedan ulagač u Rimca, Hyundai, predstavio je Vision N 74, u kojem je također prisutna Rimčeva tehnologija na dva elektromotora. Da bi se posao preuzimanja Bugatti Rimca dovršio, moraju se složiti i ostali ulagači u Rimac Group, na kojem leži 55 posto udjela u tvrtki nad kojom Porsche želi vratiti punu kontrolu. Ali razvoj pogona i tehnologija, tako i Nevere i robotaksija Verne, odvijat će se i dalje pod okriljem krovnog Rimac Groupa, odnosno u tvrtki Rimac Technology i Project 3 Mobility.

