Skuplje i do 15 posto! Novi udar na džepove vozača, ovu uslugu od danas plaćamo više

Od danas službeno poskupljuje cijena tehničkog pregleda, i to za do 15 posto u odnosu na prethodnu godinu. Cijena tehničkog pregleda tako neće biti ista za sva vozila, vrijedi napomenuti, već će kao i dosad varirati ovisno o starosti, marki, pogonu i ostalim specifikacijama.

Tako će se za tehnički pregled i administrativne troškove produljenja vozačke dozvole vlasnici benzinaca koji su taj trošak dosad plaćali 62,83 eura, prema novoj odluci MUP-a isto plaćali 72,5 eura, odnosno 9,67 eura više nego do sada. To je poskupljenje od 15,4 posto. Za vlasnike dizelaša će to biti malo više jer ekotest za dizelske motore stoji malo više od onoga za benzinski motor. Umjesto naknada koje su dosad plaćali 63,33 eura, sada će plaćati 73,07 eura, odnosno 9,74 eura više.

Sam tehnički pregled za osobni automobil s benzinskim pogonom plaćati 23,36 eura umjesto dosadašnjih 20,25 eura. Uz obračun PDV-a to je 29,2 eura umjesto 25,3 eura, odnosno 3,9 eura više ili 15,4 posto više. Tehnički pregled za moped i motocikl poskupljuje na 17,73 eura s dosadašnjih 15,3 eura, uz PDV. Eko test za osobni automobil s benzinskim pogonom dosad je s PDV-om stajao 16,51 eura, a po novim cijenama bit će 19,06 eura.

Za dizelski osobni automobil eko test je stajao 17,01 eura, a nova je cijena 19,63 eura. Poslovi koji prethode registraciji i produženju važenja prometne dozvole dosad su stajali 7,65 eura, a prema novom prijedlogu plaćat će se 8,82 eura. Naplata propisanih obveza umjesto umjesto 2,86 bit će 3,3 eura, a kako se u redovnom produljenju naplaćuju dvije obveze, poskupljenje za tu stavku iznosit će oko jedan euro. Usluga ovjere prometne dozvole koja se dosad plaćala 7,65 eura, sad će biti 8,82 eura.

Podsjećamo, od 2018. godine svi poslovi, odnosno javne ovlasti vezane uz registraciju vozila prenesene su s MUP-a na Stanice za tehnički pregled vozila. Do tada su se mogle samo produljivati prometne dozvole, dok ih od tada mogu izdavati, obavljati prijenos vlasništva, odjavljivati... Dakle, od 2018. godine sve poslove vezane uz registraciju vozila vozači mogu obaviti u Stanicama za tehnički pregled vozila, što je bitno pojednostavilo proces registracije vozila, pogotovo produljenje prometne dozvole.

