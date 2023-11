Nijemci zimi zabranjuju gume kakve voze hrvatski vozači: I ostale zemlje slijedit će primjer?

Obvezno korištenje zimske opreme na motornim vozilima nije u svim državama Europske unije riješeno istovjetno, što je i logično, jer nisu isti vremenski uvjeti zimi na jugu Španjolske i na sjeveru Švedske No, na razini EU nisu unificirani ni propisi koji se odnose na samu zimsku opremu, pa se u nekim državama traži minimalni utor kod zimskih guma od 5 mm, a u nekima 1,6 mm.

U Hrvatskoj je zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine i to bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika. Dakako, zimska je oprema obvezna na svim cestama bez obzira na datum ako su na proglašeni zimski uvjeti, a pod zimskim uvjetima se podrazumijevaju takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

U Hrvatskoj se pod zimskom opremom motornih vozila podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače. Dubina utora po gaznoj površini zimskih guma (M+S) mora biti najmanje 1,6 mm.

Foto: Continental



Oznaka M+S označava "mud + snow", odnosno u prijevodu "blato i snijeg". No, nisu sve gume s oznakom M+S zimske gume, već prave zimske gume imaju i oznaku 3PMSF (three-peak mountain snow flake), odnosno oznaku planine s tri vrha i pahulju koju neki nazivaju i "alpski simbol". No, i cjelogodišnje gume mogu imati tu oznaku. Jednostavnije, oznaka 3PMSF znači da je guma prikladnija za zimske uvjete od gume s oznakom M+S. Odnosno, takva je guma prošla rigoroznije testove u zimskim uvjetima.

Upravo stoga su Nijemci još 2017. godine odlučili da će na razini savezne države od 31. listopada 2024. pod zimskom opremom smatrati samo gume s oznakom 3PMSF.

To je svakako put ka unificiranju oznaka guma koje se mogu koristiti u zimskim uvjetima na europskim cestama, a praksu Njemačke će vjerojatno slijediti i ostale europske države.

U Hrvatskoj je kazna za vozača koji vozi bez zimske opreme 130 eura. U Njemačkoj nije obvezna zimska oprema određena datumski, već samo situacijski. Pa tako ako su na cesti zimski uvjeti vozilo se može kretati samo uz zimske gume (zasad M+S), a od 31.10.2024. uz oznaku 3PMS. Kazne su: 60 eura ako se vozi na ljetnim gumama, 80 eura ako ometa druge sudionike u prometu i 100 eura ako ugrožava druge sudionike u prometu.