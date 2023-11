VIDEO Totalno drukčiji od drugih: Vozili smo novu generaciju Toyotinog 'game changera'

Vozili smo drugu generaciju atraktivnog Toyotinog C-SUV modela C-HR, modela koji je za najvećeg svjetskog proizvođača automobila uistinu bio "game changer". Na premijeri prve generacije 2016. je Toyotin šef Akio Toyoda rekao krilaticu: Nema više dosadnih auta!, a od tada su zaista njihovi automobili, uz neupitnu pouzdanost, postali prepoznati i prema progresivnom dizajnu. Posebno to vrijedi za C-HR, koji je perjanica tog novog smjera, a nova druga generacija nastavlja tim putem.

Pod egidom "konceptni auto na cestu" Toyota je, bez obzira što nam je japanski dizajner rekao da je najteži posao osmisliti izgled druge generacije auta koji je u prvoj generaciji bio toliko uspješan, s dizajnom ponovno pogodila i stvorila efekt koji privlači pažnju gdje god se pojavi. Koncept SUV-coupea kako mu i kratica imena govori "coupe high rider", još je izraženiji.



Na boku se ističu dijamantno izrezane karakterne linije, dok su ručice vrata trendovski izvlačive. Prednji i stražnji kraj je još atraktivniji, a cijeli automobil izgleda još kompaktnije. Novi stil karoserije u dvije nijanse boje, proširuje kontrastni crni krov do stražnjeg odbojnika i stražnjeg dijela vozila. Pravi futurizam. Dimenzije su ostale identične, s dužinom od 436 cm i međuosovinskim razmakom od 264 cm, dok je prtljažnik porastao na 388 litara i pravilnog je oblika. To se odnosi na HEV verziju sa 140 KS, no najveće povećanje prtljažnog prostora je kod HEV hibrida sa 200 KS, sa prijašnjih 299 na sadašnjih 364 litre. PHEV verzija C-HR-a ima prtljažnik od 310 litara.

U unutrašnjosti je također modernije uz kvalitetnu završnu obradu i većinu tekstilnih i plastičnih površina napravljenih od recikliranih materijala. Arhitektura dizajna unutrašnjosti usmjerena je prema vozaču, a inteligentni kokpit sastoji se od potpuno digitalne 12,3-inčne instrumentne ploče (8" u početnim modelima) i velikog 12,3-inčnog multimedijskog dodirnog zaslona.

Prostranost u kabini je na razini prethodnika, što znači da C-HR može biti obiteljski automobil, no ako vam je to prioritet Toyota ima još jedan C-SUV u ponudi - Corollu Cross koja je prostranija. No, ne i atraktivna kao C-HR.

CH-R je fokusiran na europske ukuse i zahtjeve te je prvi Toyotin model u potpunosti zamišljen, planiran i razvijen te proizveden u Europi, uključujući sklop baterije za PHEV verziju koja dolazi iduće godine i koju nismo imali prilike isprobati na ovom predstavljanju.

U novoj generaciji C-HR dolazi samo kao hibrid i to u dvije verzije samopunjivog hibrida (HEV) sa 140 i 200 KS (dostupan i uz AWD pogon) te kao plug-in hibrid 223 KS i baterijom kapaciteta 13,6 kWh uz domet na struju od 66 km. Riječ je o 5. generaciji Toyotina hibridnog pogonskog sklopa koji je kompaktniji i 15% lakši.

Prvo smo sjeli u snažniji HEV model sa 200 KS baziran na 2-litrenom benzincu. Vrlo je poletan, ugodan i miran u gradskoj i mirnoj vožnji, a bučniji je tek pri snažnijem pritisku na gas i maksimalnim ubrzanjima kad je pogonski sustav glasniji zbog e-CVT mjenjača. Do stotke dolazi za 8,1 s, a maksimalna brzina jest 180 km/h. C-HR je vozački automobil, upravljač je izravan, a ovjes usprkos povišenoj karoseriji dopušta brže prolaske kroz zavoje i sasvim dobru dozu zabave. Toyota se hvali da je kod druge generacije značajno spustila težište automobila i učvrsnula karoseriju, a to se zaista osjeti u vožnji.



No, naglasak je ipak na ekologiji pa nismo ostali iznenađeni što smo testnu rutu uz agresivniju vožnju manje-više praznim cestama otoka Ibize gdje je, kao i u našoj Dalmaciji turistička sezona "na godišnjem odmoru", završili s prosjekom od 5,8 l/100 km. Uz to, i udobnost je sjajna, bez obzira na 20" naplatke na kojima smo vozili. Manjoj potrošnji zasigurno pridonosi smanjenje koeficijenta otpora zraka koji sada iznosi 0,318 i najbolji je u klasi.



Još štedljiviji je 1,8-litreni HEV model sa 140 KS, koji nam je i uz brzu vožnju u kojoj nismo vozili štedljivo po brdovitim otočkim cestama trošio samo 5,3 l/100 km. Dakle, može mnogo manje. I performanse su sasvim pristojne: 9,9 s do stotke, 175 km/h. Uz to smo se i dobro zabavili u vožnji. C-HR stiže u naše salone početkom prosinca po početnoj cijeni od 30.785 eura za kupnju uz Toyota financiranje (redovna cijena 32.285 eura).