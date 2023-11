Nađete li se u Hercegovini: uputite se na safari s divljim konjima, promatrajte močvarne ptice i endemske biljke

Nije Mostar, a bome nije ni Međugorje. Osim navedenih mainstream stanica za koje ste sigurno već sto puta čuli, a možebitno ih i posjetili, treba imati na umu da ljepote Hercegovine ovdje ne staju. Pitoreskna mjesta, nevjerojatna igra prirode krojena prema mediteranskoj klimi i topla dobrodošlica kojom će vas na svakom koraku obasipati domaćini iz tog dijela susjedne nam zemlje. I sami smo se uvjerili u navedeno. Croatia Airlines u svojoj ponudi međunarodnih linija ima i cjelogodišnje letove na relaciji Zagreb-Mostar pa ako ste se dosad zbog udaljenosti dvoumili oko posjeta Hercegovini, postoji i opcija jednosatnog putovanja uz domaćeg avioprijevoznika. Ako vas ni to nije privuklo, u nastavku proučite naše preporuke o kojima dosad možda i niste slušali, a nikako ih ne smijete zaobići.

1. Avanturistički park Peć Mlini

Na samo pola sata vožnje od hercegovačkih Gruda, nalazi se mjesto koje osvaja osebujnošću prirodnog bogatstva, što biljnog, što životinjskog, o čemu dovoljno svjedoči i činjenica da ondje obitava čovječja ribica, a ujedno je i pravi raj za ljubitelje adrenalina. Avanturistički park Peć Mlini relativno je svježa turistička atrakcija idealna za obiteljski posjet jer nudi opciju lagane šetnju prema izvoru rijeke Trebižat koju prate stare vodenic neodoljivo stopljene s prirodnim ljepotama. Ako pak želite doživjeti nešto više od lagane šetnje, onda je preporuka iskušati najduži zipline u Bosni i Hercegovini koji se proteže duž cijelog parka. Ovo je mjesto raj i za ljubitelje sportskog penjanja uz čak dva penjališta, a smjerovi kretanja uz stijene ime su dobili po Hajducima koji su se svojedobno u ovim krajevima sakrivali od vlasti. Peć Mlini dio su i jedne od najzahtjevnijih Via Ferrata na ovim prostorima. U sklopu ovog avanturističkog parka nezaobilazna stanica je i Ravlića Pećina, jedno od najznačajnijih prapovijesnih pećinskih naselja koja, osim crtica iz mlađeg kamenog doba, priča i brojne legende koje su se urezala u hercegovačku narodnu usmenu predaju.

2. Park prirode Blidinje

Jedan je to od pet parkova prirode u Bosni i Hercegovini. Nalazi se u području visokog gorja središnjih Dinarida, a zaštićenost je zaslužio zbog 1500 različitih biljnih vrsta, od čega ih je 200-tinjak endemskih, reliktnih ili subendemskih, a usto je i jedno od omiljenih odredišta za ljubitelje zimskih sportova. Obiluje brojnim atrakcijama, a najpoznatija je Blidinjsko jezero koje dominira središnjim dijelom parka. Najveće je to planinsko jezero BiH, a zanimljivo je da je nastalo kombinacijom ljudskog i prirodnog utjecaja. Nezaobilazna postaja je i Masna Luka, mjesto u kojem se nalazi franjevački samostan i crkva sv. Ilije te prirodno vrelo Jasle. Dobitna kombinacija za odmoriti dušu i tijelo. Ako ste ljubitelj planinarenja, onda morate svratiti do jednog od najljepšeg simbola Blidinja, a to su Hajdučka vrata, prirodni fenomen stvaran tisućama godina na planini Čvrsnica smješten iznad spektakularnog kanjona Dive Grabovice, na 1970 metara nadmorske visine.

3. U potrazi za divljim konjima

Na sjevernom rubu Hercegovine smjestio se grad Livno, a u njegovoj okolici prava turistička atrakcija - safari s divljim konjima kojeg organizira ekipa iz Continental Adventurea. Plemenite životinje nastanile su se na ovom području nakon što su, kao glavna mehanizacija na seoskim domaćinstva, bili zamijenjeni strojevima pa su ih vlasnici odlučili pustiti u divljinu. Različiti programi uključuju vožnju džipovima koji su prilagođeni brdovitim terenima iznad Livna što vam omogućuje da uživate u netaknutim prostranstvima visoravni Kruzi koja se nalazi u podnožju planine Cincar. Na tom putu nalazi se vidikovac Drulj s kojeg puca pogled na Glamočko polje, a s lokacije je vidljivo i osam drugih planina, među njima i Biokovo, te Livanjsko polje. Potom kreće potraga za konjima, a iako su divlji, možete im bez ikakvog straha prići i napraviti nezaboravne fotografije. Ako u safari turi ogladnite, možete rezervirati i piknik ili ručak u prirodi koji obiluje domaćim proizvodima, a posebni specijalitet je, naravno, livanjski sir.

4. Park prirode Hutovo blato

Prava močvarna riznica nalazi se na svega dvadesetak minuta vožnje od Čapljine, smatra se jednim od najvećih zimovališta ptica na području Europe. Ovo područje udaljeno je petnaestak kilometara od Jadranskog mora, tako da je pod velikim utjecajem sredozemne klime što pogoduje rastu mnogih i raznovrsnih biljaka. Preporuka je svratiti na foto-safari što podrazumijeva vožnju brodićem, promatranje ptica i uživanje u prirodom ambijentu močvare. Preporuka je i da se u obilazak krene u ranim jutarnjim satima, kada su ptice, a u Hutovu blatu ima više od 250 vrsta, najaktivnije. Močvarno područje stvaraju šest jezera i rijeka Krupa, koja odvodi sve vode parka u rijeku Neretvu. Idealna je to lokacija i za ljubitelje sportskog ribolova, ali i za neumorne šetače zbog niza uređenih edukativno pješačkih staza.

5. Nigdje bez dobre hrane

Ljubav prema Hercegovini definitivno ide kroz želudac. Jedno od tradicionalnih jela koje može biti neizostavni dio doručka jest pura, odnosno, palenta u kombinaciji s lučnicom koja se sastoji od maslaca, kiselog mlijeka i češnjaka, a uz sve dobro ide i plata domaćih narezaka. Ljubitelji slatkog ne smiju propustiti domaće uštipke s medom od borovih iglica koji konzistencijom podsjeća na javorov sirup. Za ručak je preporuka uzeti domaće meso ispod peke, a odlučite li se janjetinu s krumpirima sigurno nećete pogriješiti. Neće vas razočarati ni deserti, ponajviše oni od smokava koje su jedan od zaštitnih znakova Hercegovine.