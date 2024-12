Na Strossmayerovom trgu pronašli smo kućicu koja nudi pravu kuhinju sjeverozapadne Hrvatske

Godinama već valjda vapimo za nečim drugačijim od onoga što se na zagrebačkom Adventu nudi. I onda smo pored kobasica i burgera dobili – germ knedle. Koje su ipak plesale samo jednu zimu. Da bismo ove godine konačno dobili ono što bi zagrebački Advent trebao biti, a to je domaća, tradicijska hrana. Koju smo pronašli na sasvim neobičnom mjestu. Eduard Beg na svim je festivalima poznat po isključivo biljnim verzijama bugera, pa čak i odreska Wellington. Ne može se reći, uvijek je to bilo iznenađujuće dobro. Za ovaj Advent ipak je promijenio priču.

- Svake godine prolazio bih kućicama na svim lokacijama i shvatio da nedostaje domaće hrane, nema prave stvari za ovaj advent. I odlučio sam ponuditi je, najbolje od onoga što ovdje imamo, i to u osnovnom obliku, rekao nam je Beg.

Na njegovoj kućici Tringelt na Strossmayerovom trgu, tako, ovaj puta nećemo pronaći biljne burgere nego pravu domaću klopu, četiri jela koja znaju svi barem srednje generacije, i koja svi prihvaćaju rado, i dok smo stajali kod kućice Tringelt. Plus suhu platu sa sirom, pršutom, kulenom, čvarcima, dovoljno za dvoje pa i uz odličan koktel temeljen na likeru Cannella riječkog Rakhia Bara napravljen u suradnji s Ivanom Šarićem. Prva je Zagorska juha. Jelo koje je u zagrebnački restoranima gotovo zaboravljeno, složili smo se tu s Eduardom Begom, zapravo je jedno od najizdašnijih jela na žlicu sjeverozapadne Hrvatske koje se može jesti doista samo svježe. Pa je tako i na Tringeltu, negdje oko podneva ćete pronaći svježu Zagorsku juhu. Ovdje je ona u svojem originalnom obliku, s gljivama, bogata povrćem i špekom, dakle vrlo hranjiva, praktično kao samostalno jelo. Vjerujte nam, kada jednom probate Zagorsku juhu, sve ostale bit će vam nekako prazne, što nije neko čudo, jer je i zamišljena da bude bogata i moćna. U ove hladne dane to je jelo i više nego potrebno. Sljedeće su Krpice se zeljem. Ovo je jelo također jedna rustikalna hrana koja potječe iz davnina, a riječ je o tijestu četvrtastog oblika sa svježim kupusom koje se dinsta s lukom. Ponegdje ćete naći i varijantu gdje se koristi kiseli kupus, no ovdje je original sa svježim kupusom ali i s kuhanim buncekom.

Beg je na svojem Tringeltu ovo jelo zamislio kao best-buy jer je količina koju dobijete u zdjelici doista dovoljna za dvoje, a ovaj autor svakako je, obzurom na svoje dimenzije, u poziciji to potvrditi. K tome, kod pirjanja, odnosno dinstanja, nije korišteno previše masnoće ili ulja, pa su krpice doista lagane i lako jestive. Moguće je da će nekima jedno od ta dva jela poslužiti kao uvod u ultimativno zimsko glavno jelo, a to je sarma. U porciji na kućici Tringelt dolaze dvije sarme s kremom od krumpira, što je zapravo jako lagani pire. Sarme potječu od poznate i zaista kvalitetne mesnice Žumberčanka, vrlo su aromatične i ukusne. Nama ovdje nije nedostajalo ništa, teško je bilo pronaći prigovor ovom jelu koje znamo doista svi. Rekli bismo kako je ovo doista kvalitetno oružje u borbi protiv i dalje popularnih burgera i pizze kao neadventskih jela koja uz kobasice i dalje ne čine zagrebački Advent zaista zagrebačkim.

- Ljudi prepoznaju naša ovogodišnja jela, jer svakome su ih kuhale bake ili mame. I onda roditelj mlađim generacijama koje su navikle na burgere i pizze prenose te kvalitete. Zadovoljni smo, ljudi su 'skužili' da ovdje ima i onoga što je prava tradicijska hrana, kaže Eduard Beg. Sve uz, ne zaboravimo, sourdough kruh iz popularnog Breadcluba.

U Zagrebu, jasno, teško da može biti bilo kakvog adventskoj jelovnika a da na njemu nema štrukli. Tako ćete ih pronaći i ovdje, i to u doista sjajnom izdanju.

- Dvije gospođe rade ih za nas po domaćem receptu, svakoga dana. Ne vjerujem da ćete pronaći sličnosti s industrijom, do sada nitko nije, rekao nam je Beg.

I doista, tijesto je štrukli zaista mekano, ne treba vam nikakva oštrica da ga razrežete, punjeno je sirom taman koliko je potrebno, bogato preliveno vrhnjem, koje nije kiselo jer i ukusi variraju. Sasvim sigurno nitko neće prigovoriti pripremi jer su ove štrukle zaista ugodne za jesti i idealan su brunch na otvorenom. Bila je i jedna ideja za ove štrukle, u skladu s dnevnim vijestima.

- Imali smo zamisao da napravimo Dubai štrukle, no zbog potražnje nema više dostupne kreme od pistacija. Mislili smo napraviti za njih takav preljev, no za sada ništa, kazao nam je Eduard Beg. Srećom, rekli bismo, najbolje je tradicionalna jela probati u svojem originalu. I ovdje ćete ga pronaći.