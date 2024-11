Koliko stoji montaža guma? Montaža i balans od 40 € za set od četiri gume

Mnoge su usluge u Hrvatskoj u zadnjih nekoliko godina poskupjele, a iznimka nisu ni vulkanizeri. Ako ste kupili zimske gume i izdvojili određenu svotu novca, računati morate i na montažu pneumatika i njihovo balansiranje. To će vas stajati dodatno najmanje 40 eura, koliko košta montaža, balansiranje i postava na vozilo pneumatika veličine 15 ili 16 cola, koji su i najčešći na automobilima. Primjerice, cijena montaže, balansiranja i postave na vozilo 15" guma u Vulkalu, koji svoje poslovnice ima na nekoliko lokacija u Zagrebu, ali i u Rijeci, Osijeku, Velikoj Gorici, Zadru i Stankovcima, iznosi 10,90 eura po kotaču ako imate čelične naplatke, odnosno 11,90 eura po kotaču ako imate aluminijske naplatke.

Dakle, 43,90 eura za se 15" čeličnih naplataka, odnosno 47,60 eura za set 15" aluminijskih naplataka. Cijena montaže, balansiranja i postave na vozilo 16" pneumatika na čelične felge od 16 i 17 cola jest 13,40 eura, odnosno 53,6 eura po setu, dok za aluminijske naplatke košta 15,20 eura po naplatku, odnosno za set od četiri kotača 60,8 eura.







Foto: Marko Prpić/Pixsell



Slična je cijena i kod zagrebačkog vulkanizera Bračun, za montažu, balans i postavu 15" aluminijskih naplataka ponudili su nam cijenu od 11 eura po kotaču, što ispada 44 eura za cijeli set. Za 17-colne kotače montaža, balans i postava stoji 13 eura po kotaču, odnosno 52 eura za sva četiri kotača. Za runflat gume montaža, balansiranje i postava su osjetno skuplje. Primjerice, u Vulkalu za 16" i 17" gume iznosi 20,30 eura po gumi, odnosno 81,2 eura za cijeli set. No, mnogo jeftinije ćete proći ako već imate dva seta kotača s pripadajućim naplacima i trebate ih samo zamijeniti. Skidanje i postavljanje kotača na osobno vozilo, stezanje i provjera moment ključem u Vulkalu za kotače od 14" i 15" stoji 2,90 eura po kotaču, što iznosi 11,6 eura za cijeli set. Za 16" i 17" kotače isto stoji 4,40 eura po kotaču, odnosno 17,6 eura za set od četiri kotača. U zagrebačkom Bračunu dobili smo ponudu od 3,5 eura po kotaču za skidanje i postavljanje na osobno vozilo s 15" čeličnim felgama. Balansiranje se plaća, ako ga je potrebno raditi, dodatnih 7,5 eura po kotaču. U Vulkalu zasebno balansiranje stoji 4 eura po gumi za čelični naplatak od 14" i 15", odnosno 4,80 eura po gumi za čelični naplatak od 16" i 17". Za alu-naplatke košta 4,90 eura (14" i 15"), odnosno 6,5 eura (16" i 17").





U slovenskom Furlanu montaža i balansiranje za pneumatike na kotače od 10" do 16" stoji 10 eura, odnosno 40 eura za set od četiri gume, a za gume od 17" do 19" 12,5 eura, odnosno 50 eura za set od četiri gume. Uz to, u Furlanu u Dobovi vrijedi i akcija besplatne montaže guma koji su kod njih kupljeni (samo cijeli set guma do 16"), tako da kupci plaćaju samo balansiranje. Primjerice, za 16" gume 4 eura po komadu, odnosno 16 eura za set.