Kupci, oprez: Jedno voće iz Poljske može biti opasno za zdravlje, a posebno za djecu

Nedopuštena supstanca klorpirifos pronađena je u svježim šljivama iz Poljske što može predstavljati potencijalno opasan rizik za zdravlje, upozorio je Europski sustav za brzo uzbunjivanje u prometu hranom. Šljive su izvezene na tržišta Slovenije i Hrvatske, a štetni pesticid u njima otkrili su slovenski inspektori.

Slovenci su odmah povukli šljive sa svog tržišta, a zbog klorpirifosa zabranjen je uvoz u Hrvatsku te je pošiljka uništena, piše Danica.

VEZANI ČLANCI:

Aktivne tvari klorpirifos i klorpirifos-metil već su četiri godine zabranjene u Europskoj uniji, no u nekim se zemljama, izvan EU-a, one i dalje koriste. Stručnjaci su ustvrdili kako može doći do utjecaja na ljudsko zdravlje, uključujući i do neurotoksičnih učinaka.

Naime, Danica piše kako se pesticid povezuje s poremećajima u razvoju mozga i hormonskog sustava kod djece, autizmom, zaostajanjem u rastu i smanjenom inteligencijom.

VIDEO Veliki udarac balkanskom kartelu - zaplijenjeno 2,7 tona kokaina i uhićeno šest osoba