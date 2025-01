Kako pravilno puniti mobitel? Evo koje su tri najčešće greške kojima uništavate bateriju telefona

Svaki dan punimo mobitel, ali mnogi čine jednu grešku koja dodatno uništava bateriju telefona. Naime, u Androidima se nalazi litij-jonska baterija koja ima niz prednosti, uključujući izdržljivost i niske troškove proizvodnje, ali zato imaju i brojne nedostatke. U nastavku donosimo savjete stručnjaka za tehnologiju i pametne telefone što izbjegavati kada punite svoje uređaje.

Jeda od prvih savjeta jest da ne biste trebali stavljati mobitel na punjenje kada je baterija skoro ispražnjena. Ako baterija padne na 0%. To je najštetnija stvar koja se može dogoditi bateriji Androida. "To nije idealno za dugoročno zdravlje vašeg mobilnog. Litijske baterije imaju ograničen broj ciklusa, što znači da se stanica može isprazniti i ponovno napuniti samo ograničen broj puta", kazala je Eloise Tobler, stručnjakinja za pametne telefone.

Osim toga, ne biste trebali mobitel predugo ostavljati na punjaču jer to isto može izazvati štetu, prenosi Best Life. "Nemojte ostavljati mobitel na punjaču tijekom noći, dok spavate. Ako ostavite telefon da se konstantno satima puni dok je baterija na 100 posto, opterećujete bateriju izlažući je višim naponima duže vrijeme", objašnjava Tobler. Nadalje, stručnjaci preporučuju kako uvijek trebati djelomično puniti. To podrazumijeva da pazite da vam baterija uvijek bude između 20 i 80%. Također, ako želite produžiti vijek svoje baterije, izbjegavajte izlaganje mobitela ekstremnim temperaturama.

