Jedan od najbrže rastućih maloprodajnih lanaca Europe počinje inicijalnu javnu ponudu dionica

Studenac Group S.A., koji čini jedan od najbrže rastućih maloprodajnih lanaca u srednjoj i istočnoj Europi, sa sjedištem u Hrvatskoj, jučer je objavio Prospekt te 20. studenoga 2024. počinje inicijalnu javnu ponudu (Initial Public Offering – IPO) svojih dionica, priopćili su iz tvrtke. Ponuda uključuje do 24,066.667 novih dionica i do 31,103.927 postojećih dionica, što je ukupno do 55,170.594 dionica i predstavlja do 35,0 posto temeljnog kapitala Društva nakon IPO-a (s pretpostavkom da Društvo izda maksimalan broj novih dionica). Ponuda će biti usmjerena prema malim ulagateljima i institucionalnim ulagateljima u Hrvatskoj i Poljskoj, kvalificiranim institucionalnim kupcima u Sjedinjenim Američkim Državama te odabranim međunarodnim institucionalnim ulagateljima u drugim određenim jurisdikcijama u skladu s Prospektom.

Kako piše u priopćenju, za potrebe procesa knjige upisa, raspon cijena dionica ponuđenih institucionalnim ulagateljima postavljen je između 13,60 PLN i 14,40 PLN te između 3,14 EUR i 3,32 EUR po dionici. Nalozi za kupnju od malih ulagatelja u Hrvatskoj i Poljskoj prihvaćat će se po maksimalnoj cijeni od 14,40 PLN, odnosno 3,32 EUR po dionici. Očekuje se da će konačan broj i konačna cijena ponuđenih dionica određenim kategorijama ulagatelja biti objavljeni 27. studenoga 2024. ili sljedećeg dana.

– Objava inicijalne javne ponude važan je korak na putu Studenca prema Zagrebačkoj i Varšavskoj burzi. Studenac je jedan od najbrže rastućih maloprodajnih lanaca u srednjoj i istočnoj Europi, s dokazanim poslovnim modelom koji potvrđuju snažni financijski rezultati sa znatnim rastom prihoda i razvojem poslovanja na atraktivnim tržištima, nudeći podjednako daljnji dinamičan rast kao i atraktivne razine profitabilnosti.

VEZANI ČLANCI:

Od 2018. godine, Studenac je više nego utrostručio broj trgovina u svojoj mreži. Na kraju rujna 2024. godine činilo ju je više od 1400 lokacija u Hrvatskoj i Sloveniji, a cilj nam je da do kraja 2028. Studenac u vlastitoj mreži broji 3400 trgovina. Studenac namjerava nastaviti svoj organski rast otvaranjem novih trgovina te i dalje provoditi svoju uspješnu strategiju konsolidacije tržišta preuzimanjem drugih tržišnih igrača u Hrvatskoj i Sloveniji. Sredstva prikupljena izdanjem novih dionica namjeravamo koristiti za nastavak financiranja takvog dinamičnog rasta i jačanje financijskog profila Društva. Cilj menadžmenta je povećati prihod Grupe za približno 30 posto u 2024. u odnosu na 2023. godinu s prosječnom godišnjom stopom rasta od 25 do 30 posto u srednjoročnom razdoblju, komentirao je izlazak na burzu Michał Seńczuk, predsjednik Uprave Studenca.

>>FOTO Pogledajte gdje živi najimućniji hrvatski slikar! Ponosni je pristalica HDZ-a, umjetnine prodaje za 150 tisuća dolara>>