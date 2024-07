Isprobali smo loptice za uklanjanje dlaka s odjeće. Evo domova

Uz dlakavog kućnog ljubimca, teško je očekivati odjeću bez dlaka. Volite li pritom tamne boje, crnu ili modru, problem s dlakama još je uočljiviji. Kako se s odjeće riješiti dlaka od kućnog ljubimca? Isprobala sam sve one ljepljive rolere za skupljanje dlaka i oni u osnovi funkcioniraju, ali to je trajan posao koji ne volim. Pogledavala sam stoga neko vrijeme na one loptice koje izgledaju poput teniskih, a reklamiraju se kao rješenje koje samo treba ubaciti u bubanj perilice rublja, zajedno s rubljem, i na sebe će prikupiti sve dlake s odjeće. Ujedno bi trebale omekšati rublje bez upotrebe omekšivača te učiniti da se manje zgužva tijekom pranja. Za prikupljanje dlaka vrte se po reklamama i drukčije loptice, s površinom poput čička, ali kod njih sam se bojala da će oštetiti tkaninu, izvući iz nje niti, pa sam se ipak odlučila isprobati ove ‘teniske’ loptice, koje bi trebale odraditi više toga.

Foto: Sandra Mikulčić

Odjeću nije bilo teško prekriti dlakama. Dovoljno je bilo poigrati se s kućnim zecom. U perilicu rublja ubacila sam samo jedan ‘dlakavi’ predmet, sve ostalo bila je tamna odjeća bez dlaka. Pa da vidimo… Dok je mašina vrtila svoj ciklus pranja, čitala sam kako bi ta antistatička loptica - a tri sam loptice u jednom paketu u Temu web shopu platila 2,18 eura - trebala riješiti problem dlaka na odjeći. Piše da su od tritan materijala, meni to djeluje kao vuna. Svaka je promjera 5 cm. Na površinu loptica tijekom pranja trebale bi se uhvatiti dlake kućnih ljubimaca, vlasi kose, konci i ostale nečistoće. Odjeća bi iz perilice trebala izaći (još) čišća, filtar perilice trebalo bi čistiti rjeđe. Također, u slučaju da imate i sušilicu, loptice bi trebale skratiti program sušenja. Nakon pranja, samo bi trebalo od prikupljenih dlaka očistiti loptice i one bi bile spremne za iduću upotrebu. Tako bar piše… U stvarnosti, dlake s jedne majice tijekom pranja prešle su na gotovo svu drugu odjeću. Umjesto da ljepljivim valjkom za uklanjanje dlaka i mucica prije pranja očistim samo tu jednu majicu, sad sam čistila sve što je bilo u perilici. Dakle, za prikupljanje dlaka tijekom pranja loptice ne funkcioniraju. Dat ću im još jednu šansu - u iduću turu rublja opet idu u perilicu, ali sad ću aktivirati i program sušenja, namješten na kraći ciklus od onoga koji bi bio potreban za tu količinu rublja. Jesu li loptice bar tu izvele čaroliju? Je li rublje iz mašine izašlo suho, uz kraće vrijeme sušenja? Nije, bilo je vlažno. Od ova dva testa, loptice su oba pale. Treći su, pak, položile. S njima u bubnju, odjeća bi se trebala manje gužvati i biti mekša. Odjeća je iz perilice izašla za nijansu manje zgužvana nego inače, djelovala mi je mekše. Ako ne želite koristiti omekšivač, ovakve vunene loptice mogu smanjiti elektricitet na odjeći, a kapnite li na njih malo eteričnog ulja lijepo će mirisati.

* Stavovi izneseni u ovom tekstu su neovisna mišljenja ljudi koji su sudjelovali u analizi i nisu službeni stav Večernjeg lista.