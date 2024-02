Hrvati u siječnju kupili tri puta više vozila nego prošle godine u isto doba, jedan auto je bio pravi hit

Samo struja

Novi Porsche Macan samo uz električni pogon, cijena od 91.804 eura

Doseg iznosi do 613 kilometara u Macanu 4 i do 591 km u Macanu Turbo, do stotke sprintaju za 5,1 odnosno 3,3 sekunde, a jure do 220 odnosno do 260 km/h