FOTO Benzinski Peugeot 208 stoji od 17.490 eura, onome na struju doseg je 400 km

Redizajnirani Peugeot 208 stigao je u Hrvatsku. Francusko pojačanje u B segmentu stoji od 18.212 eura, no povodom početka prodaje cijena za 208 Active PureTech sa 75 konjskih snaga iznosi 17.490 eura. On, među ostalim, u opremi ima klimatizacijski uređaj, LED svjetla sprijeda i straga, stražnje parkirne senzore, 10-inčni zaslon na dodir, Mirror Screen, metalik boju. Uz petogodišnje jamstvo (do 100.000 km) kupci mogu računati i na zimske gume. Trenutačno je aktualna i ponuda za Peugeot financiranje na tri rate uz 0% kamata, a na poklon se također dobiju zimske gume, ali i članstvo u Peugeot programu vjernosti.

Gama modela obuhvaća termičke, hibridne i električne inačice. Početna benzinska 208-ica raspolaže sa 75 konja i 5-stupanjskim ručnim mjenjačem, a idući model je PureTech 100 uparen s ručnim mjenjačem sa šest stupnjeva prijenosa. On u Active inačici stoji 19.620 eura, Allure oprema znači i cijenu od 21.010 eura, dok GT stoji 23.278 eura. Slijede dva nova hibrida s također novim eDCS6 prijenosom – prvi ima 100, a drugi nudi 136 konja. Benzinsko-hibridni pogon sastoji se od pogonskog elektromotora i baterije od 48 V. Baterija se puni samo tijekom vožnje, a hibridna 208-ica samo na struju može prevaliti manje udaljenosti (oko 1 km). Prednosti hibrida su bolja ubrzanja na nižim okretajima, 15% niža emisija CO2 i niža potrošnja goriva (u odnosu na ICE izvedbu), vožnja je jednaka onoj s automatskim mjenjačem. Peugeot 208 PureTech 100 Active košta 23.165 eura, dok PureTech 136 GT stoji 28.670 eura.

U paleti nove 208-ice su i dvije električne inačice: od 136 KS i s 50 kWh kapaciteta baterije te ona od 156 KS i s baterijom od 51 kWh. Prvi stoji od 35.040 eura, drugi od 36.590 eura (obje cijene za Active razinu opremljenosti). Slabiji 'električar' sličan je onome koji je u gami bio i ranije no sad mu je doseg veći (362 km), što se može zahvaliti boljoj aerodinamici. Snažnija električna inačica je novost, a s jednim punjenjem baterije može prijeći do 400 kilometara, po WLTP standardu, i zahvaljujući tome što mu je malo povećana baterija. Jedna od prednosti novoga modela 208 jest i ta što on sada, u odnosu na prethodnika, u svim razinama opremljenosti donosi više stavki. Tako početna Active izvedba – od onoga što dosad nije bilo u tom paketu - sada ima i prednja svjetla LED tehnologije, naplatke od 16“, klima-uređaj, nova LED svjetla, 10“ dodirni zaslon visoke razlučivosti i bežično preslikavanje aplikacija s pametnog telefona. Za ovaj tehnološki napredan automobil proizvođač ističe da je poradio na kvaliteti izrade, ona je sada i u segmentu manjih modela jednaka kao u automobilima više klase. U novoj 208-ici također je najnovija generacija i-Cockpita, koji obuhvaća već spomenuti novi središnji zaslon od 10“, digitalnu instrumentnu ploču, karakterističan kompaktni upravljač i klavirske tipke ispod centralnog zaslona koje služe kao prečica do bitnih funkcija vozila. Od novina, u interijeru još uočavamo nove obloge sjedala, a u ponudi su i nove boje karoserije te novi naplatci. Izvana, u oči upadaju nova stražnja svjetla, s okomitim linijama, novi natpis Peugeot. Nova krovna antena kazuje da je 208-ica uvijek povezana. Sprijeda također uočavamo nova svjetla, ali i novi branik i prednju masku, nastavno na nove tri LED kandže, Peugeotov potpis na svim razinama opremljenosti.