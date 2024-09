Satovi koji mogu točno pratiti u kojem položaju vam je ruka i izmjeriti vam krvni tlak

Pametni satovi postaju sve veći i bolji pratitelji tjelesnih aktivnosti korisnika pa i nekih zdravstvenih pokazatelja. Demonstrirao je to i Huawei lansiravši svoju novu seriju Huawei Watch GT 5, kao i nove verzije svojih satova Huawei Watch D2 i Huawei Watch Ultimate Green. Huawei GT 5 serija, dostupna je u Pro i Standard izdanjima, ističe se atraktivnim dizajnom s oštrim rubovima na većim verzijama od 46 milimetara promjera kućišta. Pro izdanje izrađeno je od legure titananija korištene u zrakoplovstvu i nanokristalne keramike za pojačanu izdržljivost, a sve to izgleda vrlo elegantno. U standarnoj liniji GT 5 su dvije verzije od 41 i 46 milimetara (po cijenama od 259 do 329 eura), a Pro modeli dolaze u verzijama od 42 i 46 mm s cijenama od 399 do 499 eura. Ovdje je Huawei nastojao spojiti miks modnog izričaja sa snažnim 'sportsko-zdravstvenim' paketom značajki i na prvi pogled u dobrom dijelom i uspijeva.

Ukupno gledajući nije se tu dizajnerski puno promijenilo, ova serija i dalje dosta podsjeća na lanjske verzije, više je promjena na softverskom planu, ali još bi trebala biti ojačana izdržljivost kućišta. Također, treba istaknuti da je u Watch GT 5 seriji Huawei uspio zadržati odličnu autonomiju bateriju koja može potrajati i po 2 tjedna. Imao sam priliku posljednjih nekoliko dana isprobati model Huawei Watch GT 5 Pro i u tri dana potrošilo mi se samo 17 posto baterije. Iz Huaweija kažu da baterija na većim modelima Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro traju do 14 dana, a na manjima modelima traje do 7 dana.

Odlična je stvar da čak i ova veća verzija nije pretežak uređaj, nisam osjećao tu težinu na zapešću kako inače zna nekad biti s velikim satovima. Manji model je još lakši i teži samo 44 grama te ima debljinu kućišta od 9,6 milimetara. Metalni remen na većem modelu lako se može prilagoditi veličini zapešća korisnika tako da se izvadi poneki segmet, trebalo mi je nekoliko pokušaja dok si nisam namjestio veličinu koja mi je ugodna na ruci da nije niti prečvrsto stegnuto, niti preširoko.

Novi modeli GT 5 su neki od prvih Huaweijevih pametnih satova koji dolaze s njihovim novim TrueSense sustavom koji koristeći poboljšani senzor praktički integrira sportsko značajke zajedno sa značajkama praćenja tjelesnih aktivnosti. To sve onda prate algoritmi koji bi trebali korisnicima donositi preciznije rezultate mjerenja senzora i to u bržem vremenu. Također, to bi trebalo rezultirati time da pametni sat može bolje pratiti i "razumjeti" aktivnosti korisnika pa na osnovu toga i preporučivati smislenije i korisnije upute kroz razne značajke od praćenje sportskih i drugih tjelesnih aktivnosti, spavanja te kontinuiranog praćenja nekih zdravstvenih pokazatelja.

Kod pametnih satova važno je uvijek jasno istaknuti da se ne radi o zdravstvenim uređajima, no kako napreduju tehnologije senzora i softverskih analiza, ovi uređaji vam mogu koristiti kao motivatori u vježbanju te kao informativni mjeritelji tjelesnog stanja. Satovi su kompatibilni i s Android i s iOS mobitelima.

Sportaši posebno vole pametne satove jer im mogu donijeti pregršt zgodnih podataka. Na novoj GT 5 liniji satova može se pratiti preko 100 različitih sportova ili vježbanja. Huawei Watch GT Pro dolazi s značajkama praćenja golfa što uključuje mape s čak 15.000 poznatih golf igrališta diljem svijeta. Poboljšanja je i značajka za ronjenje s boljim praćenjem pokreta ronilaca. Tu je i pregršt značajki za trkače i one koji vole šetati dugim stazama s dobrom navigacijom. Novost je Sunflower GPS značajka koja omogućuje satu da konačno bolje prati u kojem položaju vam pozicionirana ruka tijekom vježbanja. Također, sada bi praćenje rute trčanja trebala biti preciznija za čak 40 posto u odnosu na raniju verziju.

- Sviđa mi se i stil ovih satova i što mi donose. Sat ti može reći da ne koristiš dovoljno svoju lijevu ruku tijekom trke, a to je jako koristan savjet. Kao trkaču jako mi je stalo i do sitnih detalja koji mi mogu dati natjecateljsku prednost. Pojačana verzija "Sunflower GPS" donosi veliku promjenu, a analiza trčanja stvarno može bilo kojem trkaču dati savjete kako mogu popraviti svoje najbolje vrijeme. Umirovio sam se tek prošle jeseni, ali često koristim pametne satove i trudim se svaki dan proći barem 17.000 koraka i 105 minuta vježbanja, izjavio je na predstavljanju novih Huaweijevih pametnih satova slavni britanski maratonac Mo Farah.

Predstavljen je još jedan zanimljiv pametni sat - Huawei Watch D2. To je nova verzija Huaweijevog sata dizajniranog posebno za mjerenje krvnog tlaka odobrena i u Europskoj uniji. Kažu da može precizno mjeriti krvni tlak cijeli dan, a nove softverske značajke bi trebale donositi brže i preciznije rezultate. Mikro pumpica može raditi i kroz noć dok spavate. Ovaj pametni sat dolazi u laganom i tankom dizajnu, s ultra-uskim mehaničkim zračnim jastučićem i velikim 1,82-inčnim zaslonom. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, ovaj sat je samo 1/5 širine i 1/25 volumena tradicionalnih tlakomjera za nadlakticu. Trebao bi moći mjeriti do 9 tjelesnih pokazatelja. Ovaj model bi u Hrvatsku trebao doći nešto kasnije, dok je GT 5 serija u Hrvatskoj dostupna već od danas.

Kinezi su predstavili i novu verziju svog lanjskog dosad najluksuznijeg pametnog sata - Huawei Watch Ultimate - sada u zelenoj ediciji. S ovim satom ronioci mogu zaroniti i do 100 metara. Novi Ultimate također je dobio dodatne i nove golferske postavke, a već u dizajnu odiše zelenom bojom. Sportskim entuzijastima bi mogao biti zanimljiv paket sportskih i tjelesnih značajki, a kroz Huawei Health aplikaciju mogu se pratiti i ekspedicijske rute. Nudi se i dodatna Huawei Health + aplikacija koja ima pretplatu, a nudi dodatne značajke za vježbanje poput omogućavanja treniranja pod ekskluzivnim stručnim uputama te preko 150 premium vježbi, kako ostati fit, a nudi se čak i dodatna značajka meditacije te veći broj vježbanja disanja. A ako vam treba dodatna motivacija možete i vježbati s poznatom njemačkom influencericom Pamelom Reif.

Huawei je u Barceloni predstavio i svoju novu serija tableta Huawei MatePad Pro 12,2" te Huawei MatePad 12 X.

Poznate su i cijene po kojima će ovi novi Huawei pametno satovi doći na hrvatsko tržište:

• Watch GT 5 46mm black - 279 eura

• Watch GT 5 46mm blue woven strap - 299 eura

• Watch GT 5 41mm blue - 259 eura

• Watch GT 5 41mm white leather strap - 279 eura

• Watch GT 5 41mm Gold Milanese Strap - 329 eura

• Watch GT 5 Pro 46mm black - 399 eura

• Watch GT 5 Pro 46mm titanium - 499 eura

• Watch GT 5 Pro 42mm white - 449 eura

• Watch GT 5 Pro 42mm ceramic white - 599 eura