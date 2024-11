FOTO Novi fastback SUV s 210 konja privlači elegancijom i mirnoćom

Ako se Peugeotovim modelima nešto ne može osporiti, onda je to atraktivnost. Novi e-3008 tu nije iznimke, bilo da gledamo atraktivan prednji kraj sa zatvorenom maskom i svjetlosnim potpisom u obliku kandži, utegnutu bočnu fastback siluetu ili moćni, mišićavi stražnji dio sa skladno uklopljenim stražnjim spojlerom. Budući da je ovo fastback SUV, linija krova lagano pada prema stražnjem dijelu auta. S koje ga god strane pogledali, izgleda odlično. S novim izdanjem modela, kompaktan izgled zadržan je i uz povećane proporcije koje pak osiguravaju raskošniji putničku kabinu. Prostranost mu je, dakle, uzorna, pogotovo na komfornim prednjim sjedalima, s odličnim bočnim potporama, funkcijom masaže te presvučenim napa kožom. Straga će biti malo gužve tek s trećim odraslim putnikom u kombinaciji. Kad na stražnjoj klupi sjede samo dva putnika, između njih može se spustiti naslon za ruke s držačima boca.

Iako je riječ o električnom automobilu, kod kojega valja računati na činjenicu da će baterija uzeti nešto prostora, prtljažnik ove 3008-ice ne pati. Prima za taj segment solidnih 520 litara, a od velike su koristi i razni pretinci po kabini, ukupne zapremine 34 l. Unutrašnjost dizajnerski prati vanjštinu. Linije su moderne, čak futurističke. Sjajno lakirane crne površine te kvalitetnom sivom tkaninom presvučena armatura zaslužne su za dojam premiuma, u koji se dobro uklopio Peugeotov već poznati i-Cockpit. Malo kolo upravljača podrezano na vrhu i u dnu lijepo leži u rukama, a preko njega pogled pada na pregledne digitalne instrumente. Veliki zakrivljeni zaslon ispred vozača zapravo čine dva, u cjelinu skladno spojena - instrumentna ploča i centralni dodirni zaslon multimedije. Ispod zaslona multimedije je i manji, dopunski, na kojemu su prečaci za najvažnije funkcije. Peugeotov i-Toggle postao je virtualan. Čak 60% materijala korišteno u kabini je održivo. Zgodan detalj na testnom automobilu je i stakleni panoramski krov.

Peugeot e-3008 pokreće elektromotor od 210 konja koji se napaja iz baterije neto kapaciteta 73 kWh. Automobilu na struju tako je doseg do 525 km s jednim punjenjem baterije. Tijekom testa trošio nam je 19,4 kWh /100 km. Korisna je funkcija u sklopu navigacijskog sustava ‘planer putovanja’ gdje nakon upisivanja odredišta sustav izračuna kada i gdje trebate na punjač te koliko će vremena trajati punjenje baterije. Peugeot nudi i verziju produljenog dosega koja koristi bateriju kapaciteta 98 kWh za doseg do 700 Km. No, nama je i ova, osnovna, tijekom testa bila dovoljna za ritam punjenja jednom tjedno.

Jedan od najprodavanijih Peugeotovih modela u izdanju koje je moćno izgledom, a nježno prema okolišu iznenadio nas je ovjesom tvrđim nego što je to uobičajeno za Peugeot. Iznenadio, ali ugodno, jer nam takav stil vožnje bolje odgovara. Testni primjerak stigao nam je u bogatoj GT razini opreme pa, među ostalim, ima Pixsel LED prednja svjetla, panoramski i-Cockpit s 21-inčnim zaslonom, automatski dvozonski klima-uređaj, parkirne senzore, kameru za vožnju unatrag, zanimljivo ambijentalno osvjetljenje, el. pokretana vrata prtljažnika, adaptivni tempomat, krov u crnoj boji. Početna cijena hibridne 3008-ice je 35.490 eura, električno izdanje u Allure opremi stoji 48.490 Eura, dok je modelu e-3008 u GT izdanju cijena 52. 950 Eura. S nekoliko stavki s popisa dodatne opreme (Executive Mistral interijer, zimski paket, Sensation paket, 360 stupnjeva Vision i Drive Assist Plus paket) cijena mu se popela na 60.250 eura.