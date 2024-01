Čvrsti, a nježni: isprobali smo šampone koji iz računice izbacuju plastiku, a štede i novac

Spremate se na putovanje, evo, čim malo minu gužve potaknute školskim praznicima pa krstarite trgovinama u potrazi za manjim i praktičnim pakiranjima svega što bi vam na putovanju moglo zatrebati. Uključujući šampone. Ili, ne putujute nigdje ove zime, ali uvijek ste u potrazi za rješenjima koja će vam pomoći da smanjite količinu otpada (prvenstveno plastičnog). Uključujući plastične bočice u kojima, između ostaloga, obično dolaze šamponi. Čvrsti šamponi nameću se kao moguće rješenje oba problema, i onoga o putnoj kozmetici za koju je poželjno da je manja i netekuća (posebno putujete li zrakoplovom), i onoga o približavanju zero waste načinu života. Isprobali smo četiri čvrsta šampona, kako bismo provjerili za što i kome mogu poslužiti, a gdje su ipak nedostatni. Te male šamponske pločice nalik sapunu u biti su čvrsti, koncentrirani 'čistači' i kao takvi, u teoriji, dobra su alternativa klasičnim tekućim šamponima u plastičnim bocama. Nisu novost na tržištu, ali popularnost im raste zahvaljujući svjesnosti sve većeg broja ljudi da valja smanjiti količinu otpada. Kako se razlikujemo navikama, ukusima, karakteristikama pa i dubinom džepa, prošarali smo policama i odabrali četiri ista, a opet različita proizvoda, dajući prednost onima sa što više prirodnih sastojaka.

Aveo Professional - 3,84 eura

Pristupačniji proizvod iz Italije deklariran je kao čvrsti regenerator za dugu kosu s fitokeratinom, bademovim kolagenom i medom, bez silikona i bez mikroplastike. Što radi ovdje? Iako na pakiranju od 70 grama stoji da je to regenerator, te piše da ga nakon pranja treba umasirati na vlažnu kosu, u praksi se ponaša kao šampon i regenerator u jednom. Kosu je i oprao i omekšao. U namočenim rukama najprije se blago zapjeni, a pri drugom nanošenju (nakon prvog ispiranja kose) razvije se solidna pjena, kao kod uobičajenog tekućeg šampona. Aveo šampon/regenerator brzo se i lako ispire, najbrže od svih isprobanih, a kosa ostaje svilenkasta na dodir. Prilikom ispiranja dospio je u oči i ni najmanje ne peče. Miris mu je nenametljiv, cvjetni. Iako od ova četiri isprobana najviše izgleda kao običan sapun, miris mu je manje sapunast nego kod drugog isprobanog čvrstog šampona.

Čvrsti šampon iz kombinacije izbacuje plastičan otpad, a i veći su izgledi da ćete naći čvrsti šampon bez štetnih jakih sulfata Foto: Sandra Mikulčić

Nature Box - 5,30 eura

Pakiranjem od 85 grama najveći je od isprobanih, pa će i zamijeniti najveću količinu klasičnih tekućih šampona. Veganski proizvod, iz linije certificiranih proizvoda prirodne kozmetike iz Njemačke, sapunast je i mirisom i osjećajem. Kao i ostale, i njega možete zapjeniti u vlažnim rukama ili nanijeti direktno na vlažnu kosu. Pjene ima, ali je nešto slabija i pazite da ne dospije u oči jer to peče. Svoju kratku kosu dosta sam ispirala, a nakon detaljnog ispiranja i sušenja provlačenje prstiju proz kosu na njima je ipak ostavilo blagi masni film, nešto poput zaštitnog sloja. Na kratkoj kosi to nije smetalo, dužu je bilo potrebno češće oprati kako bi djelovala potpuno čisto. Ovaj čvrsti šampon s hladno prešanim arganovim uljem pruža intenzivnu njegu, a proizvođač ističe i vegansku formulu bez silikona.



Tinktura - 5,30 eura

Moderno i mladenački dizajnirana kutija krije 60-gramsku pločicu s izrazitim, meni dopadljivim mirisom limuna i lavande. Ovaj veganski proizvod ručno se radi u Hrvatskoj. Osmijeh izmami i ljubičasta boja šampona. Tinkturin se čvrsti šampon vrlo brzo jako zapjenio, toliko da je iznenadio i količinom i čvrstoćom pjene. Pjene je bilo i za dva pranja kose, a šamponsku sam pločicu protrljala jednako kao i preostale isprobane. Drugi put ovog šampona trebam nanijeti bitno manje. Iako je pjene bilo puno, šampon se lako isprao, a miris mu se još dugo zadržao. Izvedbom na kratkoj kosi jako sam zadovoljna, dok je korištenje na dugoj kosi pokazalo - jednako kao i kod drugih isprobanih čvrstih šampona - razliku između tekućeg i čvrstog. Duga kosa također je oprana bez problema, nema primjedbe ni na čistoću ni na lakoću korištenja. Raščešljavanje je također prošlo glatko. No idućeg jutra teže je bilo oblikovati uobičajenu frizuru, kosa djeluje teže, nije lepršava.

Tinkturin se čvrsti šampon vrlo brzo jako zapjenio, toliko da je iznenadio i količinom i čvrstoćom pjene Foto: Sandra Mikulčić

L'Occitane - 12,80 eura

U ovom testiranju, francuski L'Occitane bio je predstavnik Gornjeg doma, i cjenovno i imidžem. Pročišćavajući kruti šampon za svježinu vlasišta dolazi u obliku 60-gramskog 'sapuna', simpatično ergonomski oblikovanog tako da ga je lakše držati. Kako proizvođač navodi, pomaže smanjiti višak sebuma i učinkovito čisti normalnu do masnu kosu. Biljni miris je nenametljiv, neutralan, uniseks. Brzo se razvije bogata pjena, a šampon se lako i ispire. Dobro opere kosu, kako kratku, tako i dugu. Kosa poprimi lijepi sjaj. Ovdje je 98 posto sastojaka prirodnog podrijetla, a među njima su prirodna eterična ulja timijana, grejpa, mente, lavande i cedra. Zelena glina pomaže smanjiti višak sebuma, paprena metvica zadužena je za osvježenje.

Kad saberemo dojmove, čvrsti šamponi za putovanja su vrhunski izbor. Čak i u hotelima u kojima će vas dočekati bočice šampona, ne znate kakav će on biti, od kojih sastojaka i kakvog mirisa. Ne morate se brinuti je li bočica veća od dopuštene u prtljazi zrakoplova ni da će procuriti u torbi. Financijski, iako na prvu ne djeluju baš povoljni, čvrsti šamponi su isplativi. Svaka ova pločica traje koliko do tri klasična šampona (ovisno o veličini pločice, odnosno bočice). Trajat će dulje ako čvrsti šampon nakon svake upotrebe ostavite da se osuši pa ga spremite u neku kutiju, da ne stoji na mokrome u tuš kabini. Nadalje, čvrsti šampon iz kombinacije izbacuje plastičan otpad, a i veći su izgledi da ćete naći čvrsti šampon bez štetnih jakih sulfata. Stoga, imate li kratku kosu, kad nađete čvrsti šampon koji vam odgovara - uključite ga u svoju rutinu, vrijedan je toga. Situacija je malo drukčija za one s dugom kosom. Naše je testiranje pokazalo da je duga kosa lepršavija kad se opere s klasičnim tekućim šamponom, nego kad je oprana s čvrstim šamponom. Nekome će to smetati, nekome neće - ovisno o frizuri koju preferira. To se odnosi na sva četiri isprobana čvrsta šampona, s tim što je L'Occitaneov po osjećaju lepršave kose i lakoći namještanja frizure jutro nakon pranja najbliži klasičnim tekućim šamponima

